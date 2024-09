HRW: Nerozlišující výbuchy pagerů, vysílaček a dalšího zařízení v Libanonu jsou trestnými činy

19. 9. 2024

(Bejrút) - Podle libanonského ministerstva zdravotnictví explodovaly 17. září 2024 po celém Libanonu a v některých částech Sýrie tisíce pagerů současně, což si vyžádalo nejméně 12 mrtvých, včetně nejméně dvou dětí a dvou zdravotníků, a nejméně 2 800 zraněných.



Fotografie a videa natočená oběťmi a svědky incidentu, která přezkoumala organizace Human Rights Watch, ukazují, že pagery vybuchují na různých místech, například v obchodech s potravinami. Další videa, která zřejmě souvisejí s incidentem, ukazují dospělé a děti na pohotovosti s těžkými penetrujícími traumatickými poraněními hlavy, trupu a končetin a dalšími zraněními odpovídajícími výbuchu silných výbušnin.







Hizballáh ve svém prohlášení uvedl, že pagery patřily „zaměstnancům různých jednotek a institucí Hizballáhu“, a obvinil izraelskou vládu. Američtí a bývalí izraelští představitelé v rozhovorech pro média uvedli, že za útok je odpovědný Izrael. Izraelská armáda se k tomu nevyjádřila.





Následující citát lze připsat Lamovi Fakihovi, řediteli organizace Human Rights Watch pro Blízký východ a severní Afriku:„Obyčejové mezinárodní humanitární právo zakazuje používání nástražných výbušných systémů - předmětů, které mohou přilákat civilisty nebo jsou spojeny s běžným každodenním používáním civilisty - právě proto, aby nedošlo k vystavení civilistů vážnému riziku a vzniku ničivých scén, které se dnes stále odehrávají po celém Libanonu. Použití výbušného zařízení, jehož přesnou polohu nelze spolehlivě zjistit, by bylo protiprávně nerozlišující, neboť by se jednalo o použití útočného prostředku, který by nemohl být zaměřen na konkrétní vojenský cíl, a v důsledku toho by zasáhl vojenské cíle a civilisty bez rozdílu. Mělo by být urychleně provedeno nestranné vyšetřování těchto útoků.“