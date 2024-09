Finský prezident navrhl zbavit Rusko práva veta v Radě bezpečnosti OSN

20. 9. 2024

čas čtení 2 minuty

Finský prezident Alexander Stubb vyzval ke změně systému, ve kterém může jeden stát blokovat rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, a k rozšíření jejího členství. Stubb také navrhl pozastavit členství jakékoli zemi, která vede "nezákonnou válku", jako je ruská invaze na Ukrajinu. Finský prezident Alexander Stubb vyzval ke změně systému, ve kterém může jeden stát blokovat rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, a k rozšíření jejího členství. Stubb také navrhl pozastavit členství jakékoli zemi, která vede "nezákonnou válku", jako je ruská invaze na Ukrajinu.

Příští týden se v New Yorku bude konat Valné shromáždění OSN. Bude diskutovat o složení Rady bezpečnosti a Stubb má v úmyslu přidat svůj hlas k výzvám k její reformě. Generální tajemník OSN António Guterres hovořil o potřebě změny v souladu s "realitou dneška" v květnu.

Stubb má v úmyslu navrhnout Valnému shromáždění zvýšení počtu stálých členů Rady bezpečnosti z pěti na deset, včetně jedné země z Latinské Ameriky, dvou z Afriky a dvou z Asie. Zároveň "žádná země by neměla mít právo veta" v Radě bezpečnosti a každý, kdo vede nezákonnou válku, by z ní měl být vyloučen, "jak to nyní dělá Rusko na Ukrajině," řekl prezident v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Stálými členy jsou Velká Británie, Čína, Rusko, Spojené státy a Francie. Jejich členství bylo schváleno Chartou OSN v roce 1945: Byly spojenci (a vítězi) ve 2. světové válce a jsou také jedinými oficiálně uznanými "mocnostmi s jadernými zbraněmi". Každý ze stálých členů má právo veta, a proto zejména OSN nemůže nijak ovlivňovat události na Ukrajině, s výjimkou přijímání rezolucí. Valné shromáždění přijalo několik takových dokumentů odsuzujících ruské akce, a to i bezprostředně po invazi, ale Kreml nadále vede agresivní válku.

Pokud jde o zvýšení počtu stálých členů Rady bezpečnosti, "moje hlavní poselství je toto: Pokud země globálního Jihu, z Latinské Ameriky, Afriky, Asie, nezískají zastoupení v systému, otočí se zády k Organizaci spojených národů, a to není to, co chceme," vysvětlil Stubb.

Zdroj v angličtině: ZDE

0