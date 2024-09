Finsko a Estonsko připravují plán zablokování ruské flotily v Baltském moři

20. 9. 2024

Vojenská velitelství Finska a Estonska plánují vypracovat plán zabránění akcím ruské flotily v Baltském moři v případě "extrémní situace", řekl velitel estonských obranných sil generálmajor Andrus Merilo.

Podle něj "námořní obrana je něco, v čem budou Finsko a Estonsko nadále zvyšovat svou spolupráci". Strany jsou připraveny vypracovat konkrétnější plány pro úplné vyloučení nepřátelských akcí v Baltském moři, pokud to bude nutné.

Merilo také poznamenal, že z vojenského hlediska je to docela proveditelné. V odpovědi na otázku ohledně situace, ve které může být Finský záliv uzavřen pro Rusko, vysvětlil, že to bude záviset na bezpečnostní situaci.

"Jsme připraveni to udělat, abychom se ochránili," zdůraznil estonský vrchní velitel.

Na začátku května tehdejší velitel estonských obranných sil Martin Herem navrhl zablokovat Baltské moře pro Rusko. Estonsko má podle něj k dosažení tohoto cíle námořní miny a protilodní střely.

V říjnu loňského roku lotyšský prezident Edgars Rinkevics řekl, že ruským lodím by mohl být odepřen průjezd Baltským mořem, pokud se potvrdí zapojení Moskvy do poškození plynovodu Balticconnector a telekomunikačního kabelu mezi Švédskem a Estonskem. Podle něj byla tato otázka projednávána s orgány dvou členských zemí NATO: Finska a Estonska. Čína však později přiznala, že to bylo její plavidlo, které poškodilo plynovod a kabel.

Skutečnost, že NATO chce použít Baltské moře v případě války s Ruskem, zveřejnil v květnu bývalý vrchní velitel aliančních ozbrojených sil v Evropě, admirál James Stavridis. Poznamenal, že vstup Švédska a Finska do NATO učinil z Baltského moře téměř vnitřní "jezero" aliance. Podle něj bude v případě nepřátelských akcí Baltské moře využito k neutralizaci Kaliningradu, aby ruské pozemní síly nepřevzaly kontrolu nad Suwalským koridorem a neodřízly pobaltské země od spojenců v NATO.

Zdroj ve finštině: ZDE

