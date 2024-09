Channel 4 News: Izrael právě vyvraždil v Bejrútu třicet sedm lidí, včetně sedmi žen a tří dětí, v Gaze dvaadvacet lidí, včetně třinácti dětí, šesti žen a tříměsíčního miminka

22. 9. 2024

Moderátor, Channel 4 News, sobota 21. září 2024, 19 hodin: Ne v Gaze, ale v Bejrútu. Poté, co izraelský úder zabil jednoho z nejvyšších velitelů Hizballáhu a desítky dalších, ocitl se nyní Libanon ve válce mezi Izraelem a Hizballáhem? Podle libanonských úřadů zahynulo při izraelském náletu na obytný blok na předměstí Bejrútu 37 lidí včetně žen a dětí. Cíl, vysoký velitel Hizballáhu, byl rovněž zabit během útoku, který přišel koncem týdne a z něhož byl Izrael všeobecně obviňován, že odpálil tisíce stránek a vysílaček používaných Hizballáhem, tato operace také zabila desítky kolemjdoucích a zmrzačila stovky dalších. OSN ji označila za válečný zločin. USA a Velká Británie opět vyzvaly ke zdrženlivosti. Ale poslouchá dnes večer také někdo?

Libanonští ministři obvinili Izrael, že přivádí region do války, protože Izrael pokračuje v útocích na pozice Hizballáhu v Libanonu. Izraelské síly tvrdí, že při včerejším leteckém útoku na libanonské hlavní město Bejrút zabily 16 bojovníků Hizballáhu, včetně jednoho z vrchních velitelů, Ibrahima Akilla. V reakci na to vypálil Hizballáh rakety na dvě izraelské vojenské pozice v severním Izraeli. Náš zpravodaj Paul McNamara je v Bejrútu. Nyní se k nám připojuje. Paule?







Reportér: Izrael v poslední hodině prohlásil, že včerejším úderem, cituji, téměř úplně zlikvidoval vedení Hizballáhu. Ale samozřejmě to nebylo jen vedení Hizballáhu, které tento úder zachytil. Libanonský ministr zdravotnictví dnes odpoledne uvedl, že o život přišlo také sedm žen a tři děti. Jedná se nyní o nejsmrtelnější úder na Bejrút od války mezi Izraelem a Hizballáhem v roce 2006 a panují reálné obavy z eskalace. Tyto obavy umocňuje havarijní stav libanonské infrastruktury. Ve srovnání s rokem 2006 je ekonomika na kolenou. Ministerstvo zdravotnictví není schopno se vyrovnat s tím, co může válka přinést. Oči všech v Libanonu se nyní upírají na Izrael i Hizballáh, ať už učiní jakýkoli další zásadní krok.





Smutek nad tím, co bylo předtím. A strach z toho, co může přijít. Dnes ráno však naděje na nalezení dalších přeživších téměř zmizela. Z vojenského hlediska to, na co jste se dívali, byl pro Izrael úspěch. O život přišel vysoký velitel speciálních operací Hizballáhu a nejméně deset členů elitní jednotky této skupiny. Tato čtvrť je známou baštou Hizballáhu, ale po těchto ulicích nechodí jen oni.





„Je to oblast plná dětí,“ říká mi tento muž. "Seděli jsme, šel jsem se podívat dolů, co se stalo. Pak jsem na ulici uviděl těla. V lidech byla hrůza," říká. Teď se bojí.





Jejich strach, plný války. Ještě mnoho takových náletů. Ten úder byl hned za námi. Tato čtvrť je celá obklopená obytnými bloky. Izrael tvrdí, že šlo o cílený úder, ale při rozpoutání takové devastace v tak hustě obydlené oblasti se nelze vyhnout civilním obětem.









„Ali Mohammad Harrakegh, inženýr: Tyto budovy jsou plné civilistů. Byly zasaženy izraelským letadlem, izraelskými raketami. Říkali, že zasahují šéfa Hizballáhu. To je pravda. Ale nebyl to jediný zásah. Při tomto masakru zemřelo 35 civilistů.“





Reportér: Dnes večer však počet obětí dosáhl 37. Cílem tohoto úderu byl Ibrahim Akhill, vysoký vůdce odpovědný za odnož Hizballáhu, která má na starosti přeshraniční operace do Izraele, další ponížení pro tuto skupinu, další bezpečnostní infiltraci, při níž začátkem tohoto týdne vybuchly jejich pagery a vysílačky, což zabilo nejméně 37 lidí a téměř tři tisíce jich zranilo.









Makram Rabah, profesor Americké univerzity v Bejrútu: Myslím, že z dlouhodobého hlediska, pokud jste členem Hizballáhu, když se rozhlédnete kolem sebe, mnoho lidí kolem vás bude mít jen jedno oko nebo nebudou vidět, což je vážná připomínka toho, co je v sázce. A nakonec budou lidé pochybovat o vybavení, které jim Hizballáh dává, protože nakonec se nikdo neodváží vystřelit ze zbraně, protože by se mohl bát, že by mu mohla vybuchnout do obličeje. A to je podle mě pro Hizballáh ničivější a škodlivější než zabití jeho vůdce, protože zabití jeho vojenského vůdce je běžný obchod. Tito lidé jsou vojáci a mohou zemřít při boji.“





Reportér: Dnes odpoledne pokračují izraelské nálety na jižní Libanon a nad oblohou severního Izraele. Izraelské záchytné rakety sestřelují z oblohy rakety vypálené Hizballáhem. Zatím však nedošlo k žádné rozsáhlé odvetě za včerejší útok.





„Žijete tu už čtyřicet let. Prožili jste toho strašně moc. Překvapilo vás to, co se tu včera večer stalo?“ ptá se.





„Upřímně řečeno, upřímně řečeno ne,“ říká. „ Očekávám další eskalaci.“Rakve nesené ve vlajkách Hizballáhu. V příštích dnech jich však bude mnohem víc. Nebojovníci, civilisté, vedlejší škody tohoto rostoucího konfliktu.







* * *



Moderátor: Konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem je neoddělitelně spjat s válkou v Gaze, kde izraelské síly pokračují v bušení do obléhané enklávy. Agentura pro civilní obranu Gazy uvádí, že 22 lidí, včetně třinácti dětí, bylo zabito při izraelském leteckém útoku na školu v oblasti Zaytoon ve městě Gaza, která ukrývá tisíce vysídlených.Palestinců. Izrael trvá na tom, že jeho cílem byli bojovníci Hamásu, a varováním jsou znepokojivé scény v reportáži Sarah Bealeové.













Chodba posetá troskami vedoucí ke třídě, lavice a židle, které výbuch nějakým způsobem přežily. Z trosek vyčnívá dětské kolo. Barevná nástěnná malba, dojemná kulisa pro ty, kteří si prohlížejí zkázu. Podle ministerstva zdravotnictví Gazy izraelský úder zabil 22 lidí, včetně třinácti dětí, šesti žen a tříměsíčního miminka , kteří jsou mezi vysídlenými lidmi využívajícími školu jako útočiště.









":Ženy seděly se svými dětmi na hřišti školy, děti si hrály a najednou je zasáhly dvě rakety."





To jsem nevydržela. Neviděla jsem jediného zraněného člověka. Byly to samé ženy a děti, samé ženy a děti:













Izraelské obranné síly, které právě zveřejnily tyto záběry svých vojáků v jiné části Gazy, tvrdí, že bojovníci Hamásu pravidelně využívají školy, nemocnice a humanitární zařízení jako krytí pro své operace, což Hamás nadále popírá. Dnešní útoky, jak tvrdí IDF, byly vedeny na velitelské a kontrolní středisko umístěné uvnitř komplexu, který dříve sloužil jako škola. Gazské úřady sdělují, že izraelská bombardovací kampaň zničila 123 škol a univerzit. Začátkem tohoto měsíce zasáhl izraelský úder školu v uprchlickém táboře Nuseirat, při němž zahynulo čtrnáct lidí. v době, kdy se blíží výročí útoků ze 7. října na jihu Izraele, se odhaduje, že. 41 000 lidí přišlo o život, přičemž počet obětí denně stoupá.

