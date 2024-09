Křetínského firmy sponzorují ruskou válečnou agresi a prohlubují klimatickou krizi

20. 9. 2024

Studenti a studentky z Fridays for Future uspořádali happening před sídlem EPH. “Křetínského firmy sponzorují ruskou válečnou agresi a prohlubují klimatickou krizi,” upozorňují. Tisková zpráva hnutí Fridays for Future Hnutí Fridays for Future upozornilo na dlouhodobou spolupráci firem Daniela Křetínského s ruským fosilním průmyslem. Za problematické považují pokračující dodávky fosilního plynu z Ruska do EU. Znepokojuje je zároveň narůstající vliv Křetínského na českou mediální scénu.





Happening “Zatykač na Křetínského” proběhl v pátek odpoledne před pražskou kanceláří Energetického a průmyslového holdingu, zvětšiny vlastněného Danielem Křetínským. Studenti v kostýmech policistů na místě figurativně zatkli “Daniela Křetínského” ztvárněného jedním ze studentů. Důvodem zatčení Křetínského je jeho neetické podnikání v Rusku a spolupráce s tamním fosilním průmyslem. V závěru happeningu studenti převlečení za policisty Daniela Křetínského seznámili s obviněními, která vůči jeho osobě vznáší. Oligarchu kritizují za řadu přečinů, zejména za komplicitu Křetínského firem v ruské invazi na Ukrajinu.

Společnost Metro Cash & Carry, kterou z 49,99 % vlastní a spravuje Křetínského EP Global commerce, i více než dva roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu stále podniká v Rusku. I proto se v březnu ocitla na seznamu Mezinárodních sponzorů války ukrajinské Národní agentury pro prevenci korupce (NACP). Problematické vazby na Rusko však nemá pouze firma Metro. Křetínského Eustream nadále do EU dováží ruský fosilní plyn. Poukazuje na to zpráva NACP: “zatímco celý civilizovaný svět odmítá energetické zdroje teroristického státu, vedení Metro Cash & Carry ukazuje, že spolupráci s Ruskou federací nemá v plánu zastavit, ale naopak v budoucnosti ještě prohloubit,“ uvádí ukrajinské úřady.

“Je naprosto nepřijatelné, aby byly firmy nejbohatšího Čecha přímo napojené na strategické sektory ruské válečné ekonomiky. Česká společnost velmi pohotově odsoudila ruskou válečnou agresi a jasně se postavila za Ukrajinu. Proto se ptáme, proč česká média téměř vůbec neinformují o roli, kterou v podpoře ruské agrese hrají firmy Daniela Křetínského? Nemohlo by to souviset s faktem, že tento oligarcha vlastní velmi významnou část tuzemských médií a skrze ně může přikrášlovat svůj mediální obraz?” ptá se za Fridays for Future Kristina Sinčáková.

Tvůrci happeningu považují za velmi znepokojující vliv Daniela Křetínského na významnou část české mediální scény. Křetínský skrze společnost Czech news center vlastní například deník Blesk nebo týdeník Reflex. Studenti během happeningu poukázali na několik nedávných kauz, ve kterých Křetínský využil tento vliv k manipulaci veřejnou debatou a k ochraně svých podnikatelských zájmů.

Studenti z Fridays for Future dlouhodobě kritizují Křetínského podnikání ve fosilním průmyslu, které výrazně prohlubuje klimatickou krizi. EPH vydává jen z uhelných elektráren větší emise skleníkových plynů než celé Finsko. FFF dlouhodobě upozorňují také na fakt, že firmy Daniela Křetínského skupují od evropských vlád fosilní elektrárny, které bylo v plánu uzavřít, a prodlužuje jejich životnost, čímž oddaluje přechod na obnovitelné zdroje energie. Tyto elektrárny navíc zpravidla patří mezi ty nejšpinavější. Za nebezpečné považují studenti také plány EPH na masivní rozšiřování infrastruktury na transport a spalování fosilního plynu. Ten je fosilním průmyslem prezentován jako přechodná, nízkoemisní náhrada uhlí. Přitom, přestože má spalování fosilního plynu nižší emise než spalování uhlí, přičteme-li k emisím ze spalování plynu i úniky metanu nastávající při jeho těžbě a následném transportu, plyn se v celkovém počtu emisí uhlí téměř vyrovná.

“Klimatická krize, která je přímo způsobená spalováním fosilních paliv, má mimo jiné strašné dopady za následek i častější počasí. Katastrofy, jako jsou povodně, které právě zažíváme, se budou stupňovat, pokud klimatickou krizi nezačneme konečně brát vážně. Zastavení obřích emisí firem Daniela Křetínského musí být jedním z prvních kroků,” uvedl tiskový mluvčí Fridays for Future Tadeáš Pospíšil.

Studenti apelovali na solidaritu se všemi oběťmi povodní a upozorňují, že klimatická krize má za důsledek častější a silnější projevy extrémního počasí. Studenti poukazovali na dlouhodobou snahu části politické reprezentace a médií napojených na fosilní průmysl obvinit z negativních důsledků klimatické krize hnutí, která za řešení této krize bojují, a tím zastřít odpovědnost těch, kteří krizi doopravdy způsobují vypouštěním enormního množství emisí.

“Potřebujeme rychlou transformaci na obnovitelné zdroje energie, které budou produkovat méně emisí a zajistí nám tak naději na budoucnost. Činnost fosilního oligarchy Daniela Křetínského prodlužuje naši závislost na fosilních palivech, ohrožuje spravedlivost a efektivitu energetické transformace, a tím i naši budoucnost. Klimatická krize na ekonomické zájmy Daniela Křetínského nebere ohledy.” řekl na místě tiskový mluvčí Fridays for Future Oleg Tožička.

