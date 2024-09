Rusko očekávalo vpád do Kurska několik měsíců předem, ukazují zabavené dokumenty

20. 9. 2024

Dokumenty obsahují několikaměsíční varování před možným ukrajinským postupem a odhalují také ruské obavy ohledně depresivních stavů ruských vojáků

Ruské vojenské velení předvídalo vpád Ukrajiny do své Kurské oblasti a několik měsíců připravovalo plány, jak mu zabránit, vyplývá ze souboru dokumentů, které ukrajinská armáda zabavila z opuštěných ruských pozic v regionu.



Toto odhalení činí zmatek mezi ruskými silami po ukrajinském útoku na začátku srpna ještě trapnějším. Dokumenty , také odhalují ruské obavy o morálku v řadách ruských vojáků v Kursku, které zesílily po sebevraždě vojáka na frontě, který se údajně nacházel ve „stavu dlouhodobé deprese v důsledku své služby v ruské armádě“.



Velitelé jednotek dostali pokyn, aby vojáci denně konzumovali ruská státní média a udržovali si tak „psychickou kondici“.

Některé z dokumentů jsou tištěné rozkazy distribuované různým jednotkám, jiné jsou ručně psané deníky zaznamenávající události a obavy na konkrétních pozicích. Nejstarší záznamy jsou datovány koncem roku 2023, zatímco nejnovější dokumenty pocházejí z období pouhých šesti týdnů předtím, než Ukrajina 6. srpna zahájila vpád do Kurské oblasti.



Dokumenty většinou pocházejí od jednotek ruského 488. gardového motostřeleckého pluku, zejména od druhé roty jeho 17. praporu.



Vpád Ukrajiny do Kurska zaskočil západní partnery Kyjeva a mnohé příslušníky ukrajinské elity, protože plánování se omezovalo na velmi malý počet osob. Ruské vojenské dokumenty však obsahují několikaměsíční varování před možným vpádem do oblasti a pokusem obsadit Sudžu, město s 5 000 obyvateli, které je nyní již více než měsíc pod ukrajinskou okupací.



Zápis ze 4. ledna hovoří o „možnosti průlomu státní hranice“ ukrajinskými ozbrojenými skupinami a nařizuje zvýšený výcvik k přípravě na odražení případného útoku. Dne 19. února byli velitelé jednotek varováni před ukrajinskými plány na „rychlý výpad ze Sumské oblasti na ruské území do hloubky 80 km s cílem vytvořit čtyřdenní ‚koridor‘ před příjezdem hlavních jednotek ukrajinské armády na obrněných vozidlech“.



V polovině března bylo jednotkám na hranicích nařízeno posílit obranné linie a „zorganizovat dodatečná cvičení pro vedení jednotek a opěrných bodů ohledně správné organizace obrany“ v rámci přípravy na ukrajinský přeshraniční útok.



V polovině června se objevilo konkrétnější varování před ukrajinskými plány „ve směru Junakivka-Sudža s cílem získat Sudžu pod kontrolu“, k čemuž v srpnu skutečně došlo. Objevily se také předpovědi, že se Ukrajina pokusí zničit most přes řeku Seym, aby narušila ruské zásobovací linie v regionu, což se později také stalo. Červnový dokument si stěžoval, že ruské jednotky rozmístěné na frontě „jsou naplněny v průměru jen na 60-70 % a tvoří je především zálohy se slabým výcvikem“.



Když 6. srpna přišel ukrajinský útok, mnoho ruských vojáků opustilo své pozice a do týdne Ukrajina plně ovládla Sudžu. „Utekli, aniž by se evakuovali nebo zničili své dokumenty,“ řekl člen týmu speciálních operací, který se zmocnil spisů.



Během chaotického ústupu Moskvy zajaly ukrajinské síly stovky ruských vojáků, z nichž mnozí byli odvedenci, u nichž se obecně nepředpokládá, že by se postavili do boje. Rodiče jednoho vojáka odvedence z druhé roty, který v dokumentech figuruje, nahráli v srpnu slzavou videoprosbu, v níž ho identifikovali jako svého 22letého syna Vadima Kopylova, uvedli, že byl zajat u Sudže, a vyzvali ruské úřady k jeho výměně.



Dokumenty dávají nahlédnout do ruské taktiky v uplynulém roce, v jednom případě hovoří o nutnosti vytvářet klamné zákopy a pozice, aby zmátly ukrajinské průzkumné drony. „Měly by být vytvořeny modely tanků, obrněných vozidel a dělostřeleckých odpalovacích zařízení a figuríny vojáků, které by se měly pravidelně přemisťovat,“ stojí v jednom z rozkazů.



Dodává se v něm, že na návnadové pozice by mělo být vysláno několik vojáků, kteří by v noci zapalovali ohně a chodili s pochodněmi, a že Rusko by mělo vytvořit rádiový rozhovor o návnadových pozicích s cílem nechat ho zachytit. Není jasné, zda takové pozice byly vůbec vytvořeny; členové ukrajinské jednotky, která v posledních týdnech v oblasti létala s průzkumnými drony, sdělili , že žádné důkazy o takových pozicích neviděli.



V březnu se v ruských dokumentech uvádí, že přibývá případů, kdy se ukrajinské sabotážní skupiny maskují pro práci za ruskými liniemi tím, že nosí ruské uniformy. „Aby se zabránilo infiltraci nepřítele do našich bojových útvarů ... mají velitelé zavést používání identifikačního označení varianty n6, vyrobeného z materiálů o šířce 8 cm, které se připevní pomocí neviditelné pásky,“ uvádí se v rozkazu z tohoto měsíce.



V suchém úředním jazyce jsou skrývány známky vážných problémů s morálkou na frontě. „Analýza současné situace týkající se sebevražd ukazuje, že otázka vojáků umírajících v důsledku sebevražedných incidentů zůstává napjatá,“ uvádí se v jednom záznamu. Vypráví se v něm o incidentu, který se údajně odehrál 20. ledna letošního roku, kdy voják z povolání vstoupil do prostoru letní umývárny na strážním stanovišti a střelil se do břicha.



„Vyšetřováním incidentu bylo zjištěno, že příčinou sebevraždy a smrti bylo nervové a psychické zhroucení, způsobené jeho dlouhodobým stavem deprese v důsledku služby v ruské armádě,“ stojí v ručně psaném záznamu o incidentu.



Aby se předešlo dalším podobným incidentům, velitelé jednotek dostali pokyn identifikovat vojáky, kteří „nejsou psychicky připraveni plnit své povinnosti nebo mají sklony k deviantnímu chování, a organizovat jejich přeřazení a převoz do vojenských zdravotnických zařízení“.





Další pokyny k udržování morálky jsou uvedeny v nedatovaném, na stroji psaném dokumentu, který vysvětluje, že vojáci by měli mít 5-10 minut denně a také jednou týdně hodinu politického vyučování, „zaměřeného na udržování a zvyšování politického, morálního a psychologického stavu personálu“.







