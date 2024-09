Mrtvoly jsou vyhrabávány z trosek poté, co Izrael bombardoval Bejrút

20. 9. 2024

Moderátor, Channel 4 News, pátek 20. září 2024, 19 hodin: Izrael provedl letecký útok na Bejrút a pokračuje v eskalaci války v Libanonu. Izrael dnes v Bejrútu zabil 12 lidí a 66 zranil. Tvrdí, že mrtví pocházeli z jemu nepřátelského hnutí Hizballáh. Izrael také zahájil své dosud největší útoky na cíle v jižním Libanonu a Hizballáh vypálil rakety opačným směrem, z nichž většina byla zachycena v Jeruzalémě. Izraelský ministr obrany prohlásil, že útoky nepřestanou, dokud se Izraelci nebudou moci vrátit do svých domovů v severním Izraeli.

Zdá se, že Izrael zasadil Hizballáhu další velkou ránu, když při mimořádném leteckém útoku na hustě obydlenou čtvrť Bejrútu zabil jeho operačního velitele a jedenáct dalších osob. Ibrahim Akil byl údajně teprve tento týden propuštěn z nemocnice poté, co byl při útocích zraněn a používal pagery a vysílačky skupiny. Reportér Paul McNamara je pro nás v Bejrútu:





Reportér: Ano. Strach, napětí a hrůza se dnes večer ještě zvýšily. Je tu 12 mrtvých. Nejméně 60 zraněných, a to při útoku na civilní čtvrť. Je to další eskalace ze strany Izraele dnes ráno. Britský ministr zahraničí David Lammy vyzval dnes všechny Brity v Bejrútu, v Libanonu, aby opustili zemi. Ale ti, kteří jsou zde, ti v této čtvrti, si tento luxus nemohou dovolit. Dnes večer jsme mluvili s jednou z nich, která hovořila o traumatu z toho všeho. Mluvila nejen o zvucích, nejen o pocitu, že se budova kolem ní třese, nejen o rozbíjení skla, ale i o traumatu, které zažívá celá její rodina. Co se děje teď? To je otázka pro všechny přítomné a to je otázka, která byla válečným kalkulem, je to,o čem uvažuje každý, kdo šel po ulici. Kdo to bude dál eskalovat? Mnoho lidí má pocit, že pro Hizballáh není na výběr - pokud bude reagovat, pokud nebude reagovat, bude vypadat slabě, pokud zareaguje příliš tvrdě, může to dát Benjaminu Netanjahuovi ještě důvod, který potřebuje, aby tuto válku dále zostřil. Nálada na místě je taková, že ať už se v příštích letech odehraje cokoli, bude to záviset na tom, co se stalo dnes. Reportáž Harryho Fawcetta:





Harry Fawcett: Velký izraelský úder v jižní bejrútské čtvrti Dahir, který signalizuje další zintenzivnění tohoto konfliktu. Izrael zde udeřil již dříve, když v červenci zabil vysokého velitele Hizballáhu, ale tento útok, který je ve všech ohledech větší, podle Izraele zabil Ibrahima Akila, operačního velitele Hizballáhu, šéfa jeho elitní jednotky Radwan, po kterém Spojené státy pátraly také kvůli jeho roli při bombovém útoku na kasárna americké námořní pěchoty v Bejrútu v roce 1983. Izraelská armáda však uvedla, že zasadila ještě větší úder a tvrdí, že spolu s ním zabila nejméně 10 dalších vysokých velitelů.







Mluvčí izraelské armády: „Dnes se izraelská armáda jasně zaměřila a zlikvidovala velitele operací v teroristické organizaci Hizballáh Ibrahima Achira a spolu s ním i elitní velitele z jednotky speciálních sil Radwan. Shromáždili se v podzemí a pod obytnou budovou v centru čtvrti Dahia, přičemž využívali civilisty jako lidské štíty, shromáždili se, aby koordinovali teroristické akce proti občanům Státu Izrael.“





Reportér: Úder, který vyvíjí na Hizballáh ještě větší tlak a který tento týden opět prokázal hloubku proniknutí izraelských zpravodajských služeb. Souběžně s tím dnes Izrael provedl další údery na jižní Libanon, po masivní vlně nočních útoků, které podle Izraele zasáhly 100 odpalovacích stanovišť Hizballáhu, Hizballáh vypálil desítky raket, mnohé byly zachyceny, jiné, jako zde na okupovaných Golanských výšinách, prošly izraelskou obranou. Stále zůstávají nezodpovězené otázky, zda je cílem mnohostranných izraelských útoků z tohoto týdne oslabit schopnosti Hizballáhu a vyvinout na něj tlak, aby zastavil raketovou palbu, nebo připravit půdu pro izraelskou pozemní invazi.





Po úterních explozích pagerů se objevila jedna z teorií, že se Izrael obává odhalení své distribuované tajné zbraně, a tak se rozhodl ji použít, dokud to jde. Dnešní zprávy tiskové agentury Reuters však naznačují něco jiného, že Hizballáh o hrozbě nevěděl a ještě několik hodin před výbuchem zařízení svým agentům rozdal.

(...)





Moderátor: Pojďme si nyní promluvit s Raniou Abu Zaid, autorkou a novinářkou, působí v Bejrútu. Ránio,, přibližte nám, jak se lidé cítí po tomto mimořádném týdnu útoků a nyní i bombardování.









Radia AbuZaid: Tolik různých pocitů, Krishnane, a je tu i hněv. Panika, vzdor i solidarita s oběťmi těchto tří útoků, které se tento týden odehrály v různých částech země.





Moderátor: A co to udělalo s tím, co si lidé myslí o Hizballáhu?





Radia AbuZaid: Začněme u jeho příznivců. Viděli jsme například spoustu rozhovorů v místní televizi s lidmi z nemocnic, se zraněnými, kteří vyjadřují velmi silný vzdor. A říkají, že je to oběť, kterou jsou připraveni podstoupit kvůli straně a kvůli palestinské věci. To shromáždilo řadu Libanonců kolem Hizballáhu. Vezmeme-li v úvahu úterní a středeční útoky, které byly namířeny proti komunikačním zařízením, došlo k masivnímu projevu podpory. Před nemocnicemi a lékařskými klinikami stály fronty lidí, kteří chtěli darovat krev. A to natolik, že když došlo k dnešnímu útoku na tyto obytné budovy na jižním předměstí Bejrútu, ministerstvo zdravotnictví vydalo prohlášení, ve kterém lidem děkuje, ale říká, nechoďte do nemocnic a nechoďte do zdravotnických středisek, protože krevní banky jsou po úterý a středě plné.





Moderátor: Izraelský popis toho, co se stalo, je, že tyto útoky jsou cílené, že zasahují nepřátele Hizballáhu. Jsou jimi ve skutečnosti zasaženy širší vrstvy obyvatelstva, které třeba nemají nic společného s žádnou militantní nebo politickou skupinou?





Radia AbuZaid: Řeknu vám to takto. Než jsem sem přišla, poslouchala jsem zprávy a oznamovali jména členů celých rodin, kteří jsou nezvěstní. Předpokládá se, že jsou pod troskami těch dvou budov, které se dnes v noci zřítily, a ta jména jsou hlavně jména žen a dětí, takže určitě existují civilisté, kteří byli zasaženi nejen dnešním úderem, ale také úterními a středečními/útoky na tato komunikační zařízení.





Moderátor: Takže počet mrtvých, který se v současné době uvádí kolem desítky, by se mohl výrazně zvýšit.

Radia AbuZaid: Ano, protože záchranné operace pokračují.





Moderátor: Podívejte se, co se pak stane z politického hlediska. Vždyť v tuto chvíli není žádný prezident. Víte, jestli si Hizballáh dělá, co chce, při mezinárodních jednáních, nebo s kým chce. Je tu někdo, kdo na něj jako na organizaci může vyvíjet tlak?





Radia AbuZaid: No, vláda je v roli dočasné vlády. Nicméně tento týden podala stížnost OSN a dalším orgánům ohledně těchto útoků. Ale jak řekl vůdce Hizballáhu Sajjid Hasan Názralláh, je to bojiště, které bude mluvit, a na to se soustředí. Právě tam je v tuto chvíli upřena pozornost. Určitě to, co vidíme na třech útocích z tohoto týdne, je, že pravidla nasazení, která mají, jsou do značné míry definována a omezena. A tento tento konflikt se zřejmě mění. Izrael zvýšil tempo. Změnil způsob a rozsah svých útoků. Takže tento týden došlo k poměrně rychlé eskalaci.









Radia AbuZaid: No, o mobilizaci nebo pohybu zbraní nevíme, protože aktivity Hizballáhu jsou tajné. Mohu vám však říci, že přes noc došlo k výrazné eskalaci útoků, která pokračovala i dnes. Takže za posledních 24 hodin došlo k poměrně velkému množství přeshraniční palby.





Moderátor: Připravují se lidé na to, že se to ještě zhorší?





A co to znamená pro dění v jižním Libanonu, v blízkosti izraelských hranic? Dochází k nějaké mobilizaci nebo přesunu opotřebení?Rozhodně. Víte, Krishnane, ráno vyjdete z domu a prostě nevíte, co se může stát odpoledne. Takhle náhodně to prostě vypadá. Víte, lidé se věnují svým každodenním činnostem a najednou se ve zprávách dozvíte, že došlo k dalšímu bombovému útoku. Takže je to docela, víte. Lidé jsou vyděšení. Mnozí z nich, zejména po úterních a středečních útocích, přemýšlejí, co dalšího v jejich okolí může vybuchnout a potenciálně je zabít. Takže v Libanonu je to momentálně velmi děsivé období.