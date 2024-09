Povodně: Absolutní katastrofa v Rakousku

21. 9. 2024

Ničivou souhru lidského vlivu na déšť a půdu lze pozorovat v městech, jako je St Pölten





Třetí noc po dešti se situace v řídicím středisku vyhrotila z napjaté na kritickou. Mateusz Fryn, zástupce velitele hasičů v rakouském St Pöltenu, řekl svým kolegům, aby přestali plnit pytle s pískem a odčerpávat vodu ze sklepů. Místo toho bylo načase soustředit se na záchranu životů.



„Už nešlo o to jednat, ale reagovat,“ řekl Fryn, když stál před mapou města a ukazoval na vodou zatopené oblasti, které vyžadovaly záchranné operace.



Dvě desítky lidí zahynuly v celé východní a střední Evropě, když bouře Boris přinesla minulý víkend téměř bezprecedentní záplavy do částí Rakouska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Během pouhých čtyř dnů spadl až pětinásobek průměrného měsíčního úhrnu srážek za září a malebná města v celém regionu byla zaplavena a obyvatelé čelili následkům.

Počet obětí se tak přidal ke stovkám mrtvých, které si v posledních dnech vyžádaly záplavy po celém světě a které zaplavily obce od Nigérie po Myanmar.



St Pölten dělí od Vídně pouhých 50 km, ale škody, které záplavy minulý víkend napáchaly v obou lokalitách, se dají jen těžko srovnávat. Rakouské hlavní město uniklo rozsáhlým škodám díky dostatečně velkým retenčním nádržím, které rozptýlily povodeň, jež se na řece Vídeň, přítoku Dunaje, vyskytuje jednou za tisíc let, a omezily tak škody převážně jen na silnice a železnice



Ale v okolních spolkových zemích Dolního Rakouska, které se prohlásily za „region katastrofy“, protože se protrhly břehy řek a naplnily sklepy, byla obrana opakovaně přetížena. Klidné potoky se změnily v rozbouřené řeky, které se valily městy, odnášely živobytí a nechávaly domy stát na zrádném terénu.



„Když jsem před dvěma dny slyšel, že opět prší, rozbušilo se mi srdce,“ řekl Fryn. „A jestli jsem takhle reagoval já, dokážete si představit, jak se museli cítit lidé, kteří přišli o všechno.“



Zatímco se smrtící záplavy stále valí přes další části Evropy - smetají domy, vysídlují komunity a ničí kritickou infrastrukturu - první lidé zasažení povodněmi začali s náročnou likvidací následků. Johanna Mikl-Leitnerová, dolnorakouská hejtmanka, uvedla, že obnova zničených regionů nebude trvat „dny, týdny nebo měsíce, ale roky“.



Vědci odhadují, že říční záplavy způsobují v EU a Velké Británii škody ve výši 7,6 miliardy eur ročně, a očekává se, že s oteplováním planety a růstem počtu ohrožených obyvatel bude účet explodovat. Ve čtvrtek se představitelé Rakouska, Polska, České republiky a Slovenska setkali s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, která oznámila pomoc ve výši 10 miliard eur pro členské státy postižené „srdcervoucí“ devastací. Rakouský kancléř Karl Nehammer uvedl, že jeho vláda doplní svůj fond pro případ katastrofy na 1 miliardu eur.



Smrtící záplavy dostaly klima a přírodu v Rakousku před federálními volbami, které se konají příští víkend, do centra pozornosti politiků. V kampaních většiny velkých stran zatím ochrana životního prostředí nehrála příliš velkou roli a krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ), jejíž manifest varuje před „klimatickou hysterií“ a „nesmysly o zákazu zelených“, dlouho vedla v průzkumech.



„Kolik budíčků je ještě potřeba?“ zeptal se v pondělí Kurt Seinitz, sloupkař bulvárního deníku Krone. „Co se ještě musí stát, aby si lidé uvědomili potřebu naléhavých opatření proti globálnímu oteplování?“.



Rozpad klimatu je jedním z několika faktorů, které zhoršují povodně na evropských řekách. Studie z loňského roku odhaduje, že 83 % předpokládaných hospodářských škod způsobených globálním oteplením až o 3C nad předindustriální úroveň by bylo možné zabránit vytvořením „retenčních oblastí“ - systémů podobných vanám, které mohou dočasně zadržovat vodu v době povodňových špiček. Jedná se o nákladově nejefektivnější strategii, kterou výzkumníci hodnotili, před posilováním hrází, protipovodňovou ochranou jednotlivých budov a stěhováním komunit.



Úřady v celé Evropě však nadále pokrývají půdu v oblastech ohrožených povodněmi asfaltem a betonem - proces známý jako utěsňování půdy - a vynucují si tak povrchový odtok.



Souhra lidského vlivu na déšť a půdu je patrná v obcích, jako je St Pölten, kde minulý týden spadlo za čtyři dny více srážek než během nejvlhčího podzimu v historii, což vedlo k zahlcení retenčních nádrží. V Pottenbrunnu, čtvrti, která se ocitla mezi rozvodněným potokem a řekou, na níž se protrhla hráz, přežilo potrubí na pitnou vodu, ale selhala kanalizace.



Monica Niccoloso, tradiční cihlářka, uvedla, že 150 let stará zděná pec její rodiny byla podmáčena povodňovou vodou, ale - „díky Bohu“ - její dům a kancelář unikly zkáze, která postihla její sousedy. Situace byla „dramatická“, řekla, a konec byl stále v nedohlednu. „Protože je hladina podzemní vody tak vysoko, nemá smysl ji teď odčerpávat.“



Matthias Stadler, starosta St Pöltenu, uvedl, že některé obce byly zaplaveny dvakrát - poprvé z říční vody a podruhé ze spodní vody. Při návštěvě Pottenbrunnu s hasiči byla během několika minut zaplavena silnice, po které přijeli, což je odřízlo od světa a donutilo je uniknout přes pole na vyvýšené místo.



Poté, co v úterý zběsilé čerpání snížilo hladinu vody, další deště naplnily retenční nádrže „během několika minut“, uvedl Stadler, člen středolevé sociální demokracie (SPÖ). „Emocionálně to bylo těžké... Říkal jsem si: čím jsme si to zasloužili?“.



Zpráva skupiny WWF Austria, která se věnuje kampaním, minulý měsíc odhadla, že v St Pöltenu připadá na jednoho obyvatele nejvíce půdy v zemi.



Větším problémem je však mýcení krajiny, řekl Stadler, který zpochybnil metodiku studie. „Obrovské plochy se využívají pro zemědělství - to bezesporu potřebujeme -, ale dříve tu byly příkopy, luční koryta a přirozené bariéry mezi pozemky.“



Klima a příroda se v rakouské politice staly polarizujícími tématy. Nehammerova koaliční vláda se v červnu téměř rozpadla poté, co ministryně pro klima Leonore Gewesslerová ze strany Zelených hlasovala pro zákon EU na ochranu přírody, čímž se vzepřela přání svých koaličních partnerů, středopravicové Rakouské lidové strany (ÖVP). Státní zástupci minulý týden zamítli korupční žalobu, kterou na ni ÖVP podala.



„Všechna tato opatření na ochranu našeho klimatu, životního prostředí a půdy jsou v konečném důsledku o ochraně lidí,“ řekla Gewesslerová. „Je na nás, abychom přírodu zachránili, protože jsme to my lidé, kdo ochranu přírody potřebuje nejvíce.“



Průzkum, který během povodňového týdne provedl nezávislý thinktank KONTEXT Institute for Climate Matters, zjistil, že 13 z 22 předložených klimatických prohlášení má mezi rakouskými voliči všech stran většinovou podporu. Patří mezi ně přání menšího zapečetění půdy, rychlejšího přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie a většího počtu opatření k přizpůsobení se extrémnímu počasí.



Příští vláda musí být ve své klimatické politice ambiciózní a odvážná, aby dosáhla cílů pro rok 2030, uvedla Katharina Rogenhoferová, předsedkyně KONTEXTu. „Srovnání s volebními manifesty ukazuje, že zejména ÖVP a FPÖ mají co dohánět, aby dostály vůli svých voličů.“



ÖVP a FPÖ na žádost o komentář nereagovaly.



Navzdory politickým rozporům Stadler zpět na radnici v St Pöltenu popsal, jak se sousedé tváří v tvář krizi spojili, protože dobrovolní hasiči a další záchranné služby rychle vyrazili do akce.



„Mám radost, že ve společnosti existuje taková soudržnost,“ řekl. „Trochu mě trápí, že k tomu potřebujeme takovou katastrofu.“





