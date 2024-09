Styďme se za svou zemi. Pro pokračující vraždění Palestinců v Gaze hlasovalo v Evropě JEN Česko a Maďarsko

19. 9. 2024

Dále jen Izrael (samozřejmě), Spojené státy a na nich závislé státy v třetím světě:



OSN právě oficiálně zbavila Izrael jakéhokoli nároku na „právo na sebeobranu“ v nelegálně okupovaném pásmu Gazy, na západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě.



Rezoluce požaduje, aby Izrael „neprodleně ukončil svou nezákonnou přítomnost“ na okupovaném palestinském území.



🚨The UN just officially stripped Israel of any claim to a "right to self-defence" in the illegally occupied Gaza Strip, West Bank & East Jerusalem. The resolution demands Israel “brings to an end without delay its unlawful presence” in the Occupied Palestinian Territory. pic.twitter.com/PO8U4MH3Gk

Bývalý skotský premiér Humza Yousaf:



Humanitární organizace @savechildrenuk dnes informovala, že izraelské síly v Gaze zabily 710 novorozenců. Pokud nedokážete odsoudit jednání vlády, která zabila 710 novorozenců, a požadovat proti ní sankce, co ještě bude třeba?

It has been revealed today by @savechildrenuk that 710 newborn babies have been killed by Israeli forces in Gaza.



If you can not condemn the actions of a Government that has killed 710 newborn babies, and demand sanctions against them, what more will it take? pic.twitter.com/kTW7LRFCON