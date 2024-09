Deeskalace a dvojí standardy

16. 9. 2024

V případě Ukrajiny a Izraele postavila administrativa Bidena a Harrisové "deeskalaci" nad plnou podporu amerických partnerů. Výsledkem byl kolaps odstrašování, píše Daniel J. Samet.

"Selhání zahraniční politiky Carterovy administrativy je nyní jasné každému kromě jejích architektů, a dokonce i oni musí mít soukromé pochybnosti," začíná "Diktatury a dvojí standardy", klíčová esej Jeane Kirkpatrickové v Commentary z roku 1979. Nahraďte "Carterovu" za "Biden-Harrisové" a její heslo je dnes stejně pravdivé jako před pětačtyřiceti lety. Biden a Harrisová zdědili mír a stabilitu a za méně než čtyři roky vytvořili válku a chaos. Svět je s nimi u kormidla v mnohem nejistějším stavu.

Jedním z důvodů je jejich zásadní nepochopení mezinárodních krizí. Biden a Harrisová učinili z deeskalace pilíř své zahraniční politiky. Toto slovo se často objevuje v jejich veřejných prohlášeních. Jak uvedla viceprezidentka v nedávném příspěvku na X, jejich administrativa zuřivě "pracuje na deeskalaci regionálního napětí a zabránění dalšímu konfliktu". Cílem je omezit konflikty dříve, než se vymknou kontrole. Země podle tohoto způsobu uvažování nechtějí proti sobě doopravdy bojovat. Pokud se budou dostatečně snažit zmírnit napětí, nedojde k ničemu. Z eskalační dálnice by měl být vždy sjezd. Válka je vždy selháním deeskalace, věří administrativa. Cílem je deeskalace, nikoli vítězství.

Jejich zahraniční politika je založena na omylu. Biden, Harrisová a jejich podřízení nechápou, že deeskalace nedeeskaluje. Stupňuje se. Když administrativa investuje tolik do "deeskalace" – což znamená usmiřování protivníků, zakazování vlastních zásahů Spojených států do konfliktů a zakazování chování jejich válečných spojenců – zlí hoši se snaží vyváznout s ještě větší kořistí. Tak tomu bylo znovu a znovu po celou dobu prezidentství Bidena a Harrisové.

I když administrativa správně vydedukuje, které země jsou zdrojem globální nestability, vyvíjí na ně překvapivě malý tlak, aby zastavily své drancování. Jakékoli prosby administrativy v zahraničních hlavních městech narážejí na hluché uši. Ve své snaze o deeskalaci za každou cenu dává Bidenova a Harrisova administrativa zlovolným aktérům volnou ruku, aby mohli pokračovat ve svých ambicích. Její deeskalační kampaň nekontroluje jejich agresivitu. Spíše ji povzbuzuje. Pouze ochota vynucovat náklady by je přiměla se zamyslet.

To ponechává válečné spojence coby skutečné příjemce deeskalačních ostnů administrativy. Přes všechny řeči o závazku administrativy vůči mezinárodním aliancím si dala záležet na tom, aby spojencům odepřela vítězství. Kritizovala jejich vedení obranných válek, odmítla jim poslat zbraně a řekla světu, co by neudělala na podporu jejich válečného úsilí, a to vše ve jménu deeskalace. Protože chtějí zůstat v přízni Washingtonu, nemohou tyto země jednoduše ignorovat to, co říká. Tlak administrativy na deeskalaci působí na spojence v tom, že dbají na páky, které na ně mají Spojené státy. To vytváří vzorec: Administrativa neustále pronásleduje spojence, aby neeskalovali, aniž by na protivníky vyvíjela přiměřený tlak. Deeskalace selhává, protože špatní aktéři nemají žádnou motivaci neeskalovat.

Nikde není klam ohledně deeskalace tak patrný jako na Středním východě. Region je rozpolcen bojem mezi protiamerickou osou vedenou Íránem a americkým demokratickým partnerem, Izraelem. Íránští mulláhové chtějí ovládnout Blízký východ a vidí Izrael a Spojené státy jako hlavní překážky v tomto cíli. Ačkoli íránsko-izraelská stínová válka předcházela Bidenově a Harrisově administrativě, ta druhá tu první zhoršila, v neposlední řadě svou donkichotskou snahou o deeskalaci.

Dokonce i před 7. říjnem byla administrativa vůči Íránu extrémně měkká. Biden a Harrisová kandidovali v kampani v roce 2020 za nastartování nové jaderné dohody s Íránem. Jakmile se dostali do úřadu, obnovili rozhovory bez jakýchkoli ústupků ze strany Teheránu a vyslali nyní zdiskreditovaného zvláštního vyslance Roberta Malleyho, aby dohodu uzavřel. Administrativa v únoru 2021 zrušila označení Íránem podporované Húsijské zahraniční teroristické organizace a Speciálně označeného globálního teroristy (aby toto označení znovu zavedla o tři roky později uprostřed jejich útoků na globální lodní dopravu). Nejkřiklavější je, že administrativa zrušila sankce na Írán v hodnotě miliard dolarů a nechala jeho vývoz ropy nabobtnat. Očekávala, že Írán na oplátku zmírní své destabilizující aktivity. To vše bylo součástí deeskalační strategie administrativy. Ukažte dobrou vůli Íráncům a oni vám to oplatí.

Současně s hýčkáním Íránu administrativou došlo k jejímu odmítání Izraele. Podle názoru administrativy by podpora Izraelců, kteří mají lehkou spoušť, mohla velmi dobře vyvolat regionální válku. To je důvod, proč hledala ve vztahu denní světlo. V květnu 2021 vláda tlačila na Izrael, aby přijal příměří, čímž ukončil krátkou válku s Hamásem. Poslala Palestincům balík pomoci ve výši 235 milionů dolarů, z čehož 150 milionů dolarů připadlo UNRWA, jejíž zaměstnanci se později zjistili, že se podíleli na útocích ze 7. října. Údajně také uvolnila více než 360 milionů dolarů pro Palestinskou samosprávu v rozporu s protiteroristickým zákonem. Biden také odmítl pozvat premiéra Benjamina Netanjahua do Bílého domu do července 2024, což je do očí bijící diplomatická urážka. Kromě těchto protiizraelských opatření administrativa soukromě naléhala na Izraelce, aby nepodnikali vojenské akce proti íránskému jadernému programu. Bylo třeba deeskalovat bez ohledu na to, co se děje.

Ministr zahraničí Antony Blinken, sám vysoký kněz deeskalační církve, zastával její zásady ještě před touto poslední válkou. Na politickém summitu AIPAC v červnu 2023 nastínil "cíl administrativy regionální integrace a deeskalace". Pokud jde o dvoustátní řešení, které Blinken označil za "životně důležité", obhajoval "deeskalaci" a také žádná "jednostranná opatření, která zvyšují napětí" v implicitní kritice izraelských osad na Západním břehu Jordánu. Přesto Jahjá Sinvár a Hamás podnikli jednostranné opatření všech jednostranných opatření, když 7. října zahájili překvapivý útok. Touha Washingtonu po deeskalaci měla opačný účinek.

7. říjen dočasně vytrhl administrativu z její otupělosti. Reakce na útok byla bezprostředně po útoku většinou správná. Vyslala dvě bojové skupiny letadlových lodí do Středozemního moře jako odstrašující prostředek pro Írán. Biden měl pro Íránce jednoduchý vzkaz – "nedělejte to" – pokud zaútočí na Izrael v okamžiku jeho zranitelnosti. Spojené státy kryjí Izraeli záda," řekl 10. října. Jeho administrativa se oprávněně obávala regionálního požáru a nasadila tvrdou sílu potřebnou k tomu, aby mu zabránila.

Ale podpora administrativy Izraeli trvala jen o něco déle než několik týdnů. "Záleží na tom, jak to Izrael udělá," řekl ministr zahraničí Antony Blinken 2. listopadu, jen několik dní poté, co IDF zahájila velké útočné operace v Gaze. Následovala stále kritičtější prohlášení ohledně Izraele. Biden označil kampaň IDF v Gaze za "nevybíravou" a "přehnanou". 3. března Harrisová odsoudila "nesmírný rozsah utrpení v Gaze". Blinken o dva měsíce později ohlásil "strašlivé ztráty na životech nevinných civilistů" a prakticky obvinil Izrael ze všech škod v Gaze. Tato ostrá rétorika posloužila svému účelu. Administrativa nutila Izraelce k přijetí trvalého příměří. Chtěla ukončení bojů, mnohem více než izraelské vítězství.

Pokud by vláda byla ohledně války upřímná, svalila by vinu zcela na Hamás a Írán. Nic takového nedělá. Biden, který údajně nazval Netanjahua "zlým chlapíkem", vznesl proti Izraelcům mnohem více verbálních výpadů než proti Hamásu. Jeho projev o stavu Unie byl možná nejvíce protiizraelským projevem, jaký kdy americký prezident přednesl, a naznačoval, že humanitární krize v Gaze byla vinou Izraele. Harrisová udělala totéž, když vyzvala k ukončení bojů. "Nyní je čas dosáhnout dohody o příměří," řekla v předvolební kampani k protiizraelským demonstrantům. Pokaždé, když to ona a další představitelé administrativy dělají, naznačují, že za krach vyjednávání nese vinu Izrael. Neradi vyvíjejí jakýkoli tlak na Hamás, stranu zodpovědnou za válku.

Po celou tu dobu sen o deeskalaci přetrvával. "Zůstává ústředním bodem naší strategie... abychom se dostali na cestu diplomacie a deeskalace," řekl v lednu o krizi na Blízkém východě poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Administrativa mohla za své úsilí jen málo co ukázat. Po dočasném příměří v listopadu 2023, které Hamás přijal, protože ho IDF uvrhla do zapomnění, se administrativě nepodařilo vyjednat druhé. Sinvár rozpoznal následný americký tlak na Izrael a odmítl následné návrhy. Administrativě se také nepodařilo deeskalovat další krize na Středním východě. Húsiové, jejichž útoky téměř vymýtily kontejnerovou dopravu v Rudém moři, nyní zaútočili na Izrael přímo. Hizballáh zaútočil na Golanské výšiny a další místa v severním Izraeli.

Ze všeho nejvíce je Írán povzbuzen k útoku. V dubnu zahájil bezprecedentní útok bezpilotními letouny a raketami proti Izraeli, což lze nazvat pouze válečným aktem. Přesto reakcí administrativy na eskalaci Íránu byla výzva Izraeli k deeskalaci. "Vezměte si vítězství," řekl Biden údajně Izraeli po útoku. Podle názoru administrativy vítězství znamenalo nepodnikat odvetu proti mulláhům. Jak může země zvítězit na bojišti, aniž by zasáhla svého nepřítele?

Když Izrael provedl odvetu, administrativa Jeruzalém nepodpořila. Její slova byla méně než pochvalná poté, co Izrael odstranil Fuada Šukra z Hizballáhu, který pomohl zorganizovat bombový útok na americká kasárna v Bejrútu v roce 1983, při němž zahynulo 241 vojáků. "Stále musíme pracovat na diplomatickém řešení, abychom tyto útoky ukončili," řekla Harrisová o Hizballáhu a poznamenala, že "jednoznačně podporuje právo Izraele zůstat v bezpečí". Jaká jednoznačná podpora. Ještě hůře reagovala administrativa na zabití politického vůdce Hamásu Ismaíla Haníji v Teheránu. "Nepomohlo to," řekl Biden, když byl dotázán na obratnou operaci Izraele. Podle zpráv z The Washington Post byla administrativa rozzlobená, když se dozvěděla, že Izrael zabil Haníju. Spíše než obhajovat cílené zabíjení teroristů Izraelem chce, aby přestalo. Bojí se vyprovokovat Írán a jeho proxies natolik, že nepodpoří izraelské obranné operace, natož ty útočné.

Administrativa stále požaduje deeskalaci, i když se schyluje k bouři regionální války. Podle záznamu telefonátu Biden-Netanjahu z 1. srpna v Bílém domě byla "důležitost pokračujícího úsilí o deeskalaci" jedním z klíčových poselství prezidenta pro premiéra. Blinken vyzval všechny na Blízkém východě, aby se "zdrželi eskalace" poté, co Izrael vyřadil Šukra a Haníju. Eskalace není v zájmu nikoho," řekl. Opakování otřepaných frází však nepřiměje agenty eskalace k ústupu. Írán a jeho proxies dospěli k závěru, že za jejich činy nebude mnoho trestů. Pouze jejich přesvědčení o opaku zajistí deeskalaci, kterou si administrativa přeje.

Tragédií politiky administrativy na Středním východě je to, že umožnila eskalaci. Její strach z regionální války zabránil administrativě vidět, že regionální válka je již tady. Administrativa měla stát bok po boku s Izraelem po 7. říjnu. Měla poskytovat neochvějnou podporu až do konce války. Měla jej vyzbrojit až po zuby, místo aby zastavila dodávky zbraní. Neměla dávat žádný prostor íránským mulláhům. Dokud to administrativa neudělá, s její deeskalační strategií bude mír ještě těžší.

Administrativa také díky své posedlosti deeskalací zpackala reakci na válku na Ukrajině. Její slabá politika vůči Rusku pomohla zplodit jeho invazi a narušila postavení Ukrajiny. Administrativa požadovala, aby Kyjev deeskaloval, zatímco Moskva eskalovala. O dva a půl roku později válka nevykazuje žádné známky toho, že by měla v dohledné době skončit.

Stejně jako v případě Íránu se administrativa snažila usmířit Rusko poté, co Biden a Harrisová převzali otěže. Okamžitě souhlasila s pětiletým prodloužením smlouvy New START za nic na oplátku od Moskvy, čímž dala Rusům povolení pokračovat v podvádění při kontrole zbrojení. Zrušila také sankce na ruský plynovod Nord Stream 2. Administrativa chtěla uklidnit Rusy tím, že jim dala to, co chtěli. Prezident Vladimir Putin se vyhříval na výsluní svého štěstí. S Bidenem se setkali v červnu 2021 na summitu v Ženevě, údajně proto, aby stanovili podmínky americko-ruských vztahů. "Tón celého setkání byl dobrý, pozitivní," řekl Biden poté.

Putin hrál na administrativu jako na housle. Věřil, že může i nadále využívat touhy administrativy po deeskalaci, a oplácel její slabost agresí. Rychle shromáždil vojáky na hranicích s Ukrajinou, po jejímž území dlouho toužil. Deeskalační instinkty administrativy se projevily. "Diplomacie je jediným odpovědným způsobem, jak tuto potenciální krizi vyřešit," řekl Blinken 1. prosince a dodal, že "vyzýváme Rusko, aby deeskalovalo". Blinken zapomněl zmínit, že Washington o několik měsíců dříve pozastavil zbrojní balíček pro Ukrajinu jako gesto dobré vůle vůči Putinovi. Podívejte se, jak to dopadlo.

Snahy administrativy odvrátit válku přišly vniveč. Viceprezidentka a rádoby mírotvůrkyně Kamala Harrisová odjela na Mnichovskou bezpečnostní konferenci v naději, že zmírní krizi. "Spojené státy, naši spojenci v NATO a naši partneři byli a zůstávají otevřeni seriózní diplomacii," řekla Harrisová 19. února v místnosti evropských velikánů. Bylo odhaleno, že neustále zdůrazňovala diplomatická opatření, kterými se dosud nepodařilo Putina zviklat. V souvislosti s tím Harrisová slíbila, že v případě invaze uvalí na Rusko "značné a bezprecedentní ekonomické náklady". Možná si nebyla vědoma mnoha sankcí, které západní země uvalily na Rusko od doby, kdy v roce 2014 pohltilo Krym. O americké vojenské síle, jediné věci, která mohla Putina odradit, neměla Harrisová co říct.

V tom všem chyběla věrohodná hrozba reálných nákladů pro Rusko. Ve skutečnosti administrativa signalizovala, že Putin by se mohl vyhnout jakýmkoli důsledkům. Západní země by nemusely reagovat na "menší vpád" na Ukrajinu, řekl Biden 19. ledna. To nebyl způsob, jak zastavit tyrana, aby svého souseda převálcoval. Jistě, Putin se nenechal zastrašit a 24. února napadl Ukrajinu.

Deeskalační mánie znásobila škody v úvodních fázích války. Poté co se Ukrajinci vzepřeli očekáváním a zabránili Rusku, aby je spolklo celé, mohla administrativa Bidena a Harrisové plně podpořit válečné úsilí prezidenta Volodymyra Zelenského. Místo toho to ukrajinského vůdce ochromilo. Biden již dříve oznámil, co Spojené státy neudělají, aby pomohly Ukrajině. Odmítl vyslat moderní stíhačky a vetoval krok Polska k přesunu vlastních MiGů-29. "Představa, že pošleme útočné vybavení a přivezeme letadla, tanky a vlaky... tomu se říká 3. světová válka," poznamenal Biden několik týdnů po začátku války.

Přiznání vlastního selhání přišlo, když administrativa změnila kurz ohledně MiGů-29. Připravila Ukrajinu o životně důležité zbraně pro nic za nic. Přestože Polsko dodalo stíhačky na Ukrajinu na začátku roku 2023, 3. světová válka se nekonala. Administrativa také odmítla dodat raketové systémy Patriot a munici ATACMS, než opožděně poslala obojí. Tyto zbraně mohly mít vliv na dřívější válku. Ale místo toho je administrativa zadržela, aby zabránila určitému chování Ukrajinců. Omezila ukrajinské válečné úsilí, což nesloužilo žádnému jinému účelu než tomu, aby se vítězství stalo prchavějším.

Pro případ, že by deeskalační cíle administrativy nebyly dostatečně jasné, Biden 31. května vystoupil na názorových stránkách The New York Times, aby nastínil, co by na Ukrajině neudělal. Pokud nedojde k ruskému útoku na Spojené státy nebo spojence v NATO, "nebudeme do tohoto konfliktu přímo zapojeni," napsal Biden. Dodal, že administrativa "nepovzbuzuje ani neumožňuje Ukrajině udeřit za jejími hranicemi". Smyslem jeho úvodníku bylo slíbit Putinovi americkou zdrženlivost. Dokud by se Rusové nemuseli obávat horké války se Spojenými státy, pak by k ní nedošlo.

Nebylo třeba, aby administrativa pokračovala v tomto kurzu. Dopustila se masivní nevynucené chyby. Tím, že se zřekla americké přímé angažovanosti, odstranila jedinou hrozbu, která mohla Putina přimět zastavit se. Válka se Spojenými státy by byla pro Rusko tak zničující, že i malá šance na ni je silným odstrašujícím prostředkem. Administrativa se jí nicméně vyhnula, protože věřila v deeskalaci.

Strach administrativy z vyprovokování Putina pracoval v jeho prospěch. Na bojišti mu byla dána volná ruka. Administrativa se domnívala, že deeskalace nastane, pokud bude trvat na tom, že nebude eskalovat. To bylo zbožné přání v té nejlepší podobě. Rusko eskalovalo podle svých vlastních podmínek, použilo chemické zbraně a zasáhlo civilní cíle. Ukrajina by dnes byla v mnohem silnější pozici, kdyby ji administrativa od začátku zcela podporovala. Teprve nyní dostává dlouho očekávané zbraně a útočí na ruské území ve snaze získat lepší podmínky u jednacího stolu. Deeskalace Ukrajincům posloužila strašlivě.

Vzdát se svého snu o deeskalaci by týmu Biden-Harrisová prospělo. Měla by se podívat na příklad předchozích vlád, které nepodlehly stejným bludům. Richard Nixon a Henry Kissinger úspěšně zásobovali Izrael během Jomkipurské války v roce 1973 a zároveň odvrátili sovětskou vojenskou intervenci. Bill Clinton vyslal dvě bojové skupiny letadlových lodí poblíž Tchaj-wanu v reakci na provokativní odpalování čínských raket. Tito muži nebyli pevně odhodláni deeskalovat. Věděli, jak přimět padouchy, aby ustoupili a podpořili své spojence.

Biden a Harrisová mohou říci, že chtějí, aby vyhrála Ukrajina a Izrael, ale jejich činy ukazují opak. Zajímají se spíše o pohodové řeči o deeskalaci než o vítězství spojenců.

Zdroj v angličtině: ZDE

