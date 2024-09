Zaměřování v městském prostředí: Proč na zbraních a taktice záleží

16. 9. 2024

čas čtení 28 minut

Probíhající izraelské městské operace v Gaze vyvolaly rozsáhlou mezinárodní pozornost. Kritici se zaměřili na počet hlášených civilních obětí, přičemž mnozí připisují izraelské použití velkých bomb s volným pádem v městském prostředí jako příčinu rozsáhlých vedlejších škod. Například v květnu prezident Joe Biden označil izraelskou bombardovací kampaň za "nevybíravou" a zadržel americký transfer 2 000 librových bomb do Izraele, protože "v důsledku těchto bomb byli v Gaze zabiti civilisté", píší Kevin S. Coble, Alexander Hernandez a Gavin Logan. Probíhající izraelské městské operace v Gaze vyvolaly rozsáhlou mezinárodní pozornost. Kritici se zaměřili na počet hlášených civilních obětí, přičemž mnozí připisují izraelské použití velkých bomb s volným pádem v městském prostředí jako příčinu rozsáhlých vedlejších škod. Například v květnu prezident Joe Biden označil izraelskou bombardovací kampaň za "nevybíravou" a zadržel americký transfer 2 000 librových bomb do Izraele, protože "v důsledku těchto bomb byli v Gaze zabiti civilisté",

Nedávno vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) Tematickou zprávu, která analyzovala šest izraelských útoků a zdokumentovala "obavy OHCHR ohledně izraelského použití výbušných zbraní s rozsáhlými účinky v hustě obydlených oblastech". Zpráva dospěla k závěru, že "velká a těžká munice použitá" v takových oblastech "by se vší pravděpodobností vyústila v nerozlišující útok", protože "výbušné zbraně s tak rozsáhlými účinky nemohou být namířeny na konkrétní vojenský objekt v hustě obydlených oblastech Gazy a účinky nemohou být omezeny, což má za následek zasažení vojenských objektů, civilistů a civilních objektů bez rozdílu" (str. 11). Izrael se proti tematické zprávě postavil s tím, že zbraně s dalekosáhlým účinkem jsou často jedinou zbraní schopnou dosáhnout vojenského cíle a že tematická zpráva postrádá "operační odbornost a fakta na zemi", aby mohla provést řádné hodnocení.

Použití výbušných zbraní v městském prostředí, zejména těch, které mají takzvané "širokopásmové efekty", je již dlouho předmětem kontroverze. Zatímco někteří obhajovali omezení nebo zákaz použití těchto zbraní v městském prostředí, podle zákona o ozbrojeném konfliktu (LOAC) je zákonnost použití konkrétní zbraně primárně určena jejími předvídatelnými účinky v konkrétním prostředí, ve kterém je použita. Tyto účinky závisí na schopnostech zbraně, povaze cíle a okolní oblasti a na tom, jak byla zbraň použita. Proto je posouzení, zda byla zbraň použita legálně, téměř vždy kontextovým určením.

V tomto příspěvku diskutujeme o několika zbraních v inventáři Spojených států, které jsou také používány v městských válkách v Gaze a na Ukrajině. Naším cílem není vyvozovat závěry o zákonnosti jejich použití, ale spíše je popsat, aby si čtenáři mohli lépe udělat vlastní názor. Za tímto účelem začneme stručným popisem výzev městského válčení. Dále zdůrazňujeme platné právo cílení. Poté se obrátíme k samotným zbraním, vysvětlíme jejich způsob navádění, jejich relativní účinky a další klíčové charakteristiky. Následuje diskuse o taktice, kterou se používají k neutralizaci cíle a zabránění vedlejším škodám.

Městské bojiště

To, co dělá městskou válku jedinečnou, je její prostředí. Městské prostředí je charakterizováno zvýšenou přítomností uměle vytvořeného fyzického terénu, velkou populací a hustotou obyvatelstva a infrastrukturou. Stejně jako jiná prostředí (např. džungle nebo les), městská bojiště nabízejí obráncům oblasti, kde se mohou schovat, což frustruje schopnost útočníka najít a zasáhnout cíle. V městském prostředí však robustní infrastruktura umožňuje obráncům skrývat se vysoko nad zemí (např. ve výškových budovách), na úrovni ulice nebo dokonce pod zemí (např. v tunelech a kanalizacích), což pro útočníka vytváří jedinečný soubor výzev.

Kromě maskování poskytuje obránci krytí (tj. ochranu před účinky zbraně), což má vliv na účinnost útočníkových zbraní. Městské operace dále komplikuje blízkost – a často vzájemná propojenost – mezi vojenskými cíli a civilisty a civilními objekty. Vzhledem k těmto charakteristikám je provádění operací v takovém prostředí ze své podstaty složité. Zejména zpochybňuje schopnost ozbrojených sil orientovat se ve fyzických (např. terén) a politických (např. pravidla boje) omezeních.

Paradigmatickým příkladem takové složitosti je konflikt mezi Hamásem (a dalšími organizovanými ozbrojenými skupinami) a Izraelskými obrannými silami (IDF) v Pásmu Gazy. Se zhruba stejnou rozlohou jako Seattle ve státě Washington je domovem třikrát více obyvatel; asi 21 000 lidí na čtvereční míli, z nichž 78 % žije v městských populačních centrech. Hamás využívá fyzickou a lidskou hustotu Gazy tím, že se obléká jako civilisté a své bojovníky a vybavení umísťuje do civilních struktur, včetně těch, které jsou speciálně chráněny, a operuje z nich. Rozlišovat a poté přesně zacílit vojenské cíle při minimalizaci vedlejších škod se tak stává mimořádně obtížným.

Kromě vysvětlení, proč je zaměřování v městském prostředí náročné, poskytují tyto charakteristiky také kontext pro posouzení zákonnosti operací. Přestože zákon cílení je stejný bez ohledu na prostředí, kontext může ovlivnit jeho aplikaci. Proto je důležité porozumět jak zákonu, tak kontextu, než posoudíme, zda byl konkrétní úder zákonný, nebo bylo přípustné použití konkrétního zbraňového systému.

Zákon o zaměřování

Profesor Michael Schmitt a brigádní generál Eric Widmar poznamenali, že "zákon o zaměřovaných cílech leží v srdci mezinárodního humanitárního práva (MHP). Jako takový je opěrným bodem, kolem kterého se točí diskuse o bojových operacích." Většina smluvního práva upravujícího zaměřování cílů je uvedena v Dodatkovém protokolu I (AP I) z roku 1977 k Ženevským úmluvám z roku 1949. Ačkoli je závazný pouze pro smluvní strany tohoto nástroje (Izrael a Spojené státy nikoliv), některá pravidla, která stanoví pro cílené cíle, jsou obecně považována za vyjádření zvykového práva závazného pro všechny státy v mezinárodních i nemezinárodních ozbrojených konfliktech. Zatímco zákon o cílení – a všechny jeho nuance – si zaslouží rozsáhlou reflexi, zde zdůrazňujeme tři kritické složky: Rozlišení, proveditelná preventivní opatření při útoku a proporcionalitu.

Zásada rozlišování je základním kamenem zákona o cílení. Stanoví, že strany konfliktu musí vždy "rozlišovat mezi civilním obyvatelstvem a kombatanty a mezi civilními objekty a vojenskými cíli" (AP I, čl. 48; Ministerstvo obrany (DoD), Manuál válečného práva, § 5.5). Útočit lze pouze na vojenské objekty, které zahrnují jak osoby (tj. bojovníky, členy organizované ozbrojené skupiny a civilisty, kteří se přímo účastní nepřátelských akcí), tak objekty (AP I, čl. 51 a čl. 52 odst. 2); Manuál válečného práva ministerstva obrany, § 5.6.2 a § 5.6.3). V diskusi, která následuje, předpokládáme, že dotyčný útok je zaměřen na "vojenský cíl", jak tento termín definuje LOAC.

Pokud je útok namířen proti civilnímu objektu nebo je nerozlišující (např. slepé střílení neřízené munice do oblasti, ve které se mísí civilisté a vojenské cíle), je nezákonný (AP I, čl. 51 odst. 2, 4)). Článek 51 odst. 5 písm. a) AP I má zvláštní význam v kontextu městského válčení, neboť se považuje za nerozlišující "útok bombardováním jakýmikoli metodami nebo prostředky, který považuje za jediný vojenský cíl řadu jasně oddělených a odlišných vojenských cílů umístěných ve městě, vesnici nebo jiné oblasti obsahující podobnou koncentraci civilistů nebo civilních objektů..." Jinak řečeno, zaměřování oblasti není povoleno, pokud jsou civilisté nebo civilní objekty umístěny společně s více vojenskými cíli v oblasti a je možné zaměřit se na vojenské cíle jednotlivě.

Jakmile útočník identifikuje vojenský cíl, musí mimo jiné přijmout "proveditelná preventivní opatření při volbě prostředků a metod útoku", aby se vyhnul nebo minimalizoval civilní újmu (AP I, čl. 57(2)(a)(ii)). V souladu s tím proveditelná preventivní opatření zahrnují posouzení rizika vedlejších škod, výběr vhodné zbraně a úpravu taktiky tak, aby se minimalizovaly škody mezi civilisty (DoD, Law of War Manual, § 5.11). Důležité je, že od útočníka se podle pravidel nevyžaduje, aby si vybral možnost, která obětuje očekávanou vojenskou výhodu. Útočník si například nemusí vybrat jinou zbraň, pokud tato zbraň sníží pravděpodobnost úspěchu mise.

I když útočník přijal všechna možná opatření, útok musí být v souladu s pravidlem proporcionality. Článek 51 AP I kodifikuje toto pravidlo a zakazuje "útok, u kterého lze očekávat, že způsobí náhodné ztráty na životech civilistů, zranění civilistů, poškození civilních objektů nebo jejich kombinaci, která by byla nepřiměřená ve vztahu k předpokládané konkrétní a přímé vojenské výhodě" (viz také DoD, Law of War Manual, § 5.10).

Jak poznamenali profesor Schmitt a brigádní generál Widmar, proporcionalita "se posuzuje na základě informací, které má útočník k dispozici v době, kdy byl útok naplánován, schválen nebo proveden. Není určena vedlejšími škodami nebo vojenskou výhodou, která z toho skutečně vyplynula; hodnocení je spíše ex ante než post factum." Proto rozsáhlé civilní oběti, i když jsou samy o sobě informativní, nemohou prokázat porušení pravidla bez zohlednění informací, které měl útočník v době útoku přiměřeně k dispozici. Což komplikuje pozdější externí hodnocení, útočník nemusí být schopen zveřejnit předpokládanou vojenskou výhodu a očekávané civilní škody spojené s konkrétním útokem. Například útok na životně důležitý velitelský a řídící uzel nepřítele se může spoléhat na vysoce utajované zpravodajské informace, které nemohou být odhaleny, jinak by nepřítel mohl zabránit budoucímu použití zdroje.

Kromě toho je obecně chápáno, že "přímé škody předvídatelně vyplývající z útoku" se promítají do kalkulací proporcionality (DoD, Law of War Manual, § 5.12.1.3). I když chybí všeobecný konsenzus o tom, zda jsou zahrnuty i nepřímé škody, v konečném důsledku platí, že čím vzdálenější nebo nepředvídatelnější je účinek, "tím méně pravděpodobné je, že budou považovány za nezbytné je zahrnout do výpočtu proporcionality" (Schmitt, c.d., str. 16).

Text pravidel vyžadujících proveditelná preventivní opatření a nařizující proporcionalitu jasně říká, že civilní škody zahrnují pouze "náhodné ztráty civilních životů, zranění civilistů a poškození civilních objektů". Tak například podle pravidla proporcionality není útočník povinen brát v úvahu potenciální ekonomickou škodu pro civilní obyvatelstvo (např. ztrátu zaměstnání a mezd) způsobenou útokem na zařízení na výrobu zbraní nepřítele (DoD, Law of War Manual, § 5.12.1.3).

A konečně, aplikace obou pravidel je ovlivněna nejistotou (kterou zde podrobně zkoumali profesor Schmitt a podplukovník Michael Schauss). Během boje musí být útočníkovo hodnocení dodržování pravidel často založeno na nedokonalých informacích, zejména v městském prostředí. Například v městském prostředí s vysokou koncentrací civilistů vždy existuje možnost, že se pohybující civilista zatoulá do cílové oblasti během krátkého časového úseku mezi vypuštěním zbraně a jejím dopadem.

Aby bylo možné adekvátně aplikovat zákon o zaměřování, zejména v městském prostředí, kde minimalizace vedlejších škod může být často velmi náročná, musí bojovníci rozumět použitým zbraním (prostředkům) a taktice (metodám), protože obojí diktuje konečný účinek zbraní. Nejprve se zaměříme na zbraně.

Zbraně

V moderním boji je mnoho zbraní přesně naváděno. Začneme tedy vysvětlením přesně naváděné munice (PGM) obecně a poté se obrátíme ke dvěma typům, které byly silně používány v probíhajících konfliktech v Gaze a na Ukrajině: Joint Direct Attack Munition (JDAM) a Small Diameter Bomb.

PGM je definována – spíše jednoduše – jako "řízená zbraň určená ke zničení bodového cíle a minimalizaci vedlejších škod". Jedná se o širokou kategorii, která zahrnuje zbraně, o kterých je pojednáno níže, odpalované za vzduchu (např. JDAM, Hellfire a Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)), pozemní (např. armádní taktický raketový systém (ATACMS) a řízený vícenásobný odpalovací raketový systém (GMLRS)) a z lodí (např. Tomahawk). PGM využívají naváděcí systémy včetně globálního polohovacího systému (GPS), laserového navádění a inerciálních navigačních systémů (INS). Zatímco mnozí jsou obeznámeni s GPS, který používá rádiové signály a satelity k navigaci, laserové navádění se spoléhá na vysoce intenzivní laserový paprsek k označení cíle, laserový vyhledávač (připojený ke zbrani) k rozpoznání tohoto označení a řídicí systém k odpovídajícímu řízení zbraně. Navádění INS používá gyroskopy a akcelerátory k nastavení polohy zbraně ve vztahu ke známému výchozímu bodu.

Řízená bombová jednotka (GBU) je typ vzduchem dopravované PGM. I když existují různé typy GBU, ty nejběžnější používají neřízené bomby s volným pádem (tj. hloupé bomby) jako hlavici, ke které je připojen naváděcí systém a ovládací plochy. Například široce používaná JDAM je "naváděcí ocasní sada", která se připevňuje k různým velikostem bomb s volným pádem. Tato ocasní souprava využívá INS i GPS k výraznému zlepšení přesnosti dříve neřízených pum. Jakmile je ocasní sada JDAM nainstalována na "hloupou" hlavici, zbraň je označena jako GBU.

Každý typ GBU je identifikován číselným označením (např. GBU-31, GBU-32 atd.). Pro účely JDAM se číselné označení GBU mění v závislosti na velikosti neřízené bomby, ke které je připevněna ocasní souprava. Například když je JDAM spárován s 2 000 librovou neřízenou bombou Bomb Live Unit (BLU)-117/Mark (Mk)84, stane se z ní GBU-31. Stejně tak GBU-32 používá 1 000 librovou neřízenou pumu BLU-110/Mk 83 a GBU-38 používá 500 librovou BLU-111/MK 82. Kromě toho má každá GBU podvarianty v rámci každé třídy založené na konkrétním typu použité neřízené bomby. GBU-31 může například používat buď univerzální neřízenou bombu BLU-117/Mk 84 nebo BLU-109, která má tvrzený plášť navržený tak, aby pronikl strukturami před výbuchem, čímž si vysloužil přezdívku "ničitel bunkrů".

Dalším typem GBU, který byl silně používán jak v Gaze, tak na Ukrajině, je GBU-39, také známý jako bomba s malým průměrem. GBU-39, což je zcela nová zbraň a ne jen sada ocasních ploch, je letecky dopravovaná, GPS naváděná munice třídy 250 liber. GBU-39 je výrazně menší než GBU-31 a 32 a je speciálně "navržena tak, aby omezila vedlejší škody". Zbraň sdílí přesné charakteristiky GBU-31 a 32 v menší konfiguraci a nabízí další varianty, jako je tělo bomby z uhlíkového kompozitu pro minimalizaci fragmentace a omezení vedlejších škod v městském prostředí.

Je také důležité poznamenat, že čisté výbušné množství munice (tj. množství výbušného materiálu uvnitř hlavice) se liší od její celkové hmotnosti. Například 2 000 liber vážící BLU-109 obsahuje asi 550 liber výbušnin, zatímco 250 librová GBU-39 obsahuje pouze 50 liber výbušnin. Zbytek hmotnosti munice tvoří především kovové pouzdro obklopující výbušninu a naváděcí systém. Kromě toho se čisté množství výbušniny může lišit mezi podvariantami každé munice. Proto se široce odkazuje na celkovou hmotnost zbraně a ignoruje skutečné množství trhaviny a celková schopnost.

Na rozdíl od výše uvedených PGM dopravovaných ze vzduchu, je ze země odpalovaná bomba s malým průměrem (GLSDB) příkladem jedné ze ze zemí odpalovaných zbraní, které se nacházejí na dnešním městském bojišti. GLSDB přidává k GBU-39 "raketový motor z dělostřelecké rakety M26 ráže 227 mm", což umožňuje její odpalování z vysoce mobilního dělostřeleckého raketového systému M142 (HIMARS) nebo M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS). Spojené státy nedávno poskytly Ukrajině GLSDB, což Ukrajině umožňuje využít přesnosti GBU-39 a nízkých vedlejších škod v situacích, kdy nemůže použít letadla (např. odepření vzdušného prostoru).

Schopnost PGM "minimalizovat vedlejší škody" z ní činí kritický nástroj pro bojovníky v městském prostředí – jako je Gaza a mnoho částí Ukrajiny – kde jsou vojenské cíle v těsné blízkosti civilistů a civilních objektů. Jak uvádí tematická zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, PGM "lze přesně naprogramovat nebo navést přímo na cíl s velmi vysokým stupněm přesnosti".

Pozoruhodné je, jak profesor Schmitt podrobně vysvětluje, že přesnost a preciznost nejsou synonyma. Přesnost se vztahuje ke "schopnosti lokalizovat a identifikovat cíl, zasáhnout jej přesně a včas a určit, zda bylo dosaženo požadovaných účinků nebo je nutný opakovaný úder", zatímco přesnost "odkazuje na schopnost zbraně zasáhnout konkrétní cílový bod" (viz Precision Air Warfare and LOAC, str. 670). Přesnost se "měří v pojmech kružnice (CEP), poloměru kružnice, do které dopadne polovina zbraní" (Precision Attack and IHL, str. 446). Zde je relevantní, že systém JDAM má údajně CEP menší než 6 metrů, nebo asi 20 stop, zatímco GBU-39 má CEP mezi pěti a osmi metry, nebo asi 16-26 stop. Ačkoli CEP zbraně ovlivňují různé charakteristiky (např. zda JDAM využívá kromě GPS také laserové navádění), tyto statistiky demonstrují obrovskou přesnost moderní PGM.

Nedávná válka ve městech však ukazuje, že používání moderních PGM nepopírá potenciál rozsáhlých, ba ani potenciálně nadměrných vedlejších škod. Samotná váhová kategorie (např. použití 2 000 librové bomby) však nestačí k posouzení očekávaného účinku zbraně na konkrétní cíl a jakýchkoli blízkých vedlejších obav. Místo toho posouzení očekávaných vedlejších škod vyžaduje pochopení charakteristik zbraně, včetně způsobu jejího doručení (např. odpálení ze vzduchu vs. ze země), naváděcího systému (systémů) a variant (např. BLU-109 vs. BLU-117), stejně jako cíle, proti kterému je použita. Tyto odlišné vlastnosti zbraně pomáhají velitelům přizpůsobit účinky zbraně tak, aby neutralizovaly vojenský cíl a zároveň minimalizovaly vedlejší škody. Účinky zbraně jsou však také do značné míry závislé na způsobu použití (tj. taktice).

Taktika

Jako obecný příklad toho, jak taktika ovlivňuje účinky zbraní, lze uvést, že během bojových operací proti ISIS v Iráku začaly americké vojenské síly používat 2 000 librové BLU-109 GBU-31 proti "méně tradičním tvrzeným cílům", včetně sítí tunelů a nadzemních budov. Navzdory použití bomby velké hmotnosti tato taktika využila zpožděné roznětky BLU-109 (o které diskutujeme podrobněji níže) a jejího tvrzeného pláště k oddálení primárního výbuchu, dokud sbomba nepronikla hluboko do požadovaného místa dopadu, čímž se minimalizovaly vedlejší škody na sousedních strukturách a jejich obyvatelích. Dosažení zamýšleného účinku na cíl po podzemním výbuchu navíc záviselo na použití vyšší hmotnostní třídy. Takové použití ukazuje, že velikost hlavice sama o sobě přímo nekoreluje s očekávanými civilními škodami.

V důsledku toho, podle americké doktríny, jak výběr zbraní, tak způsob použití jsou metodicky určovány prostřednictvím procesu známého jako společný cyklus zaměřování. Experti na zaměřování nebo zaměřovači využívají své znalosti a výcvik na různých dostupných zbraních k vývoji – spolu s dalšími členy štábu (např. zpravodajským a právním) – doporučených zaměřovacích řešení pro velitele, který má pravomoc zaútočit na cíl (známý jako orgán pro zaměřování cílů). Tento společný cyklus zaměřování se skládá ze šesti fází: (1) určení konečného stavu a cíle velitele; (2) výběr cíle a stanovení priorit; (3) analýza schopností; (4) rozhodnutí velitele a rozmístění sil; (5) plánování mise a provádění sil; a (6) hodnocení. Zaměřovači zvažují různé možnosti především ve fázi "analýzy schopností".

Primárním účelem fáze analýzy schopností je určit množství síly potřebné "k vytvoření požadovaných efektů při minimalizaci vedlejších škod a plýtvání zdroji". Analýza vytváří odhady – obvykle více odhadů na cíl – fyzických škod způsobených plánovaným útokem na požadované místo dopadu. Během tohoto procesu provádějí dvě odlišné analýzy: Výběr zbraně a odhady vedlejších škod (CDE).

Podle doktríny kombinovaných zbraní je výběr zbraně "proces určování specifických prostředků potřebných k vytvoření požadovaného účinku na daný cíl". Na druhou stranu, CDE "je určeno k charakterizaci úrovně a rozsahu rizika vedlejších škod pro velitele" (Joint Publication (JP) 3-60, p. II-15). Pokud jsou výsledky výběru zbraně prezentovány společně, informují velitele o posouzení přiměřenosti.

Na základě CDE může velitel uložit omezení cíle, která vyžadují další vyzbrojování. Jak uvádí Manuál válečného práva ministerstva obrany:

V závislosti na okolnostech může být proces "výběru zbraně" při úderu proti cíli použit ke snížení rizika zranění civilistů a civilních objektů ... . Například může být výhodné použít zápalné zbraně při útoku na sklad biologických zbraní protivníka, aby se zabránilo nepříznivému dopadu biologických látek na civilní obyvatelstvo (§ 5.11.6).

Jistě, Spojené státy nepoužívají zbraně pouze k tomu, aby odpovídaly nezbytné munici nezbytné k neutralizaci cíle (pokud by tomu tak bylo, velitelé by téměř vždy použili hlavici s největším účinkem). Místo toho je výběr zbraně metodou přizpůsobení útoku tak, aby veliteli poskytla přijatelné řešení cílení; to znamená takové, které neutralizuje cíl a zároveň řeší "obavy ze způsobení nezamýšlených obětí mezi civilisty" podle LOAC (JP 3-60, str. II-15).

Metodika Collateral Damage Methodology (CDM) americké armády výslovně zahrnuje povinnost přijmout proveditelná preventivní opatření tím, že vyžaduje, aby velitelé zvážili, zda mohou "zmírnit škody na vedlejších objektech úderem na cíl jinou zbraní nebo jiným způsobem zapojení, a přesto splnit misi". Kromě toho CDM nabízí pět technik zmírňování kolaterálních škod: Zpoždění a proniknutí zapalovače/hlavice; variabilní časový/bezkontaktní zapalovač; omezení směru doručení; stínění; a posun zaměřovacího bodu.

Zpožděné roznětky (pro průnik hlavice) umožňují útočníkovi oddálit účinek výbuchu, dokud není bomba v zemi nebo uvnitř cílové struktury, což za určitých okolností vede k účinné taktice pro "zmírnění fragmentace hlavice" a tím ke snížení rizika vedlejších škod. Proto, stejně jako "ničitelé bunkrů" používaní americkými silami v Iráku, je zpožděná roznětka někdy účinnou možností pro snížení "rizika vážného nebo smrtelného zranění nechráněných civilistů v blízkosti cíle". I když se to zdá neintuitivní, větší bomba může minimalizovat riziko vedlejších škod, pokud je účinně použita. Před použitím této taktiky však musí cílové týmy zvážit, že zpožděné roznětky riskují vznik "sekundárních nebezpečí úlomků ... z vzniklého kráteru."

Opakem zpožděného rozněcování je variabilní časování nebo bezkontaktní zapalovač. Variabilní načasování umožňuje útočníkovi odpálit hlavici ve vzduchu před kontaktem s konstrukcí nebo zemí. Detonace před kontaktem rozptýlí primární výbuch do vzduchu, a proto minimalizuje dopad na konstrukce. I když to může snížit riziko pro kolaterální struktury, zvýšený vzorec fragmentace zvyšuje riziko pro civilisty na otevřeném prostranství. V důsledku toho je tato taktika ideální pro minimalizaci škod na civilistech ukrytých v budovách během útoku.

Kromě načasování detonace může útočník zmírnit vedlejší škody úpravou hlavice. Omezení směru doručení umožňuje zaměřovacím týmům diktovat směr vypuštění konkrétní zbraně (např. vyžadovat, aby letadlo letělo určitým směrem, aby se munice po vypuštění vzdálila od civilistů a civilních objektů). Útočník by mohl tuto metodu použít k nasměrování výbuchu a fragmentace munice pryč od obav o zajištění nebo k minimalizaci možnosti vedlejších škod v případě chyby doručení. Taková omezení však nemusí být praktická vzhledem k nepřátelským hrozbám nebo jiným podmínkám v oblasti.

Stínění se týká použití "zasahujících struktur, významné vegetace a, v některých velmi vzácných případech, terénu k ochraně vedlejších struktur před účinky zbraní... [tím] zmírněním roztříštěnosti bojové hlavice, výbuchu a trosek." Velitel by například mohl odložit úder na jedoucí vozidlo, dokud se vozidlo nenachází vedle betonové zdi, která chrání blízké civilní domy před výbuchem a roztříštěním munice. Nicméně, i když tato taktika může být vysoce účinná, silně závisí na "přítomnosti cíle ve fyzickém prostředí".

A konečně, posun cílového bodu se týká změny požadovaného bodu dopadu. Velitelé mohou použít tuto taktiku k zacílení na konkrétní část vojenského cíle a zároveň posunout účinky výbuchu dále od vedlejších obav. Nicméně, stejně jako stínění, tato taktika závisí na přítomnosti cíle ve fyzickém prostředí a riskuje snížení požadovaných účinků na cíl.

Jak je zmíněno výše, velitel může použít různé taktiky k použití konkrétní zbraně způsobem, který účinně neutralizuje nebo zničí vojenský cíl a zároveň minimalizuje vedlejší škody. V souladu s tím, i když "poloměr výbuchu a fragmentace" zbraně – kritérium pro zbraně s "širokoplošným účinkem" – hraje roli při posuzování očekávaných vedlejších škod, musí být spojeno s ohledem na způsob použití, aby bylo možné účinně analyzovat zákonnost použití zbraně.

Závěr

V městském prostředí, kde jsou vojenské cíle a civilní obyvatelstvo často v blízkosti, může být nalezení rovnováhy mezi vojenskou nutností a humanitárními hledisky velmi náročné. Zatímco použití vysoce výbušné munice v městském prostředí nepopiratelně vyvolává značné obavy z civilních škod, zákonnost útoku vyžaduje zvážení více než jen obecné třídy nebo celkové hmotnosti použité munice. Jak bylo ilustrováno výše, situace, prostředí, vlastnosti zbraně a způsob použití, když se zkombinují, určují přímé a nepřímé účinky zbraně a v konečném důsledku zákonnost úderu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0