Donald Tusk: Putinovy výroky o raketách dlouhého doletu „ukazují, jak obtížnou situaci Rusové na frontě mají“

13. 9. 2024

čas čtení 15 minut





Polský premiér Donald Tusk odmítl výroky ruského prezidenta Vladimira Putina o riziku eskalace, pokud bude Ukrajině umožněno použít zbraně delšího doletu dodávané NATO k úderům na cíle v Rusku, jak požaduje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Podle agentury Reuters Tusk v pátek ráno v rozhovoru s médii uvedl:



Je třeba brát všechny události na Ukrajině a na ukrajinsko-ruské frontě velmi vážně, ale posledním prohlášením prezidenta Putina bych nepřikládal přílišný význam. Spíše ukazují na složitou situaci, v níž se Rusové na frontě nacházejí.



Ruský prezident prohlásil, že zrušení omezení pro rakety dlouhého doletu na Ukrajině by znamenalo, že země NATO budou s Ruskem ve válce. Na otázky novinářů v Moskvě Putin odpověděl: „Pokud bude toto rozhodnutí přijato, nebude to znamenat nic menšího než přímou účast zemí NATO, Spojených států a evropských zemí ve válce na Ukrajině.“



Již dříve dnes tato slova zopakoval Putinův klíčový spojenec, předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin, který prohlásil: „USA, Německo, Velká Británie a Francie jednají o možnosti úderů s použitím dalekonosných zbraní na území naší země. Nejde o nic jiného než o pokus zakamuflovat a utajit svou přímou účast na vojenské akci.“



Britský premiér Keir Starmer je v pátek ve Washingtonu na schůzce s americkým prezidentem Joem Bidenem, kde by měl usilovat o souhlas USA s plánem umožnit Ukrajině využít britské rakety „Storm Shadow“ k úderům na cíle uvnitř Ruska.



Britská vláda zopakovala, že považuje za „významnou eskalaci“ skutečnost, že Írán dodal Rusku další výzbroj. V prohlášení o dnešní návštěvě britského premiéra ve Washingtonu vláda uvedla:



Premiér přijel do Washingtonu, aby dnes jednal s americkým prezidentem Joem Bidenem. Na rozšířeném setkání v Bílém domě budou premiér a prezident jednat o široké škále naléhavých mezinárodních otázek - včetně naší pokračující podpory Ukrajině.



Navazuje na návštěvu ministra zahraničí a ministra zahraničí USA v Kyjevě tento týden, kde si přímo od prezidenta Zelenského vyslechli informace o současném postoji Ukrajiny vůči pokračující barbarské invazi Ruska.



V rámci významné eskalace bylo tento týden rovněž potvrzeno, že Írán předal Rusku balistické rakety - čímž posílil Putinovu schopnost pokračovat v nezákonné válce. Velká Británie včera potvrdila dodatečnou podporu Ukrajině ve výši 600 milionů liber (790 milionů dolarů / 710 milionů eur), která doplňuje 3 miliardy liber (3,9 miliardy dolarů / 3,6 miliardy eur) ročně po dobu, po kterou bude potřeba, což premiér potvrdil v červenci.

Moskva obvinila britské diplomaty ze špionáže poté, co Putin řekl, že použití západních zbraní v Rusku by znamenalo válku s NATO





Bezpečnostní služba FSB zrušila akreditaci šesti britským diplomatům v Moskvě; britský premiér vzkazuje Kremlu, že by měl ukončit konflikt







Jeden ze zaměstnanců FSB řekl televizi Rossija-24: „Angličané nepřijali naše narážky na nutnost zastavit tuto praxi [provádění zpravodajské činnosti uvnitř Ruska], a proto jsme se rozhodli pro začátek vyhostit těchto šest osob.“





Vláda Spojeného království prohlásila, že tvrzení ruských bezpečnostních služeb o šesti vyhoštěných moskevských diplomatech jsou „nepodložená“.



Ve svém prohlášení britská vláda uvedla:



Obvinění, která dnes FSB vznesla proti našim zaměstnancům, jsou zcela nepodložená. Ruské úřady minulý měsíc zrušily diplomatickou akreditaci šesti britským diplomatům v Rusku v návaznosti na opatření, která vláda Spojeného království přijala v reakci na aktivity řízené ruským státem v celé Evropě a ve Spojeném království. Neomlouváme se za ochranu našich národních zájmů.



Oznámení o tom, že Rusko na základě obvinění ze špionáže evakuovalo akreditaci šesti britských diplomatů v Moskvě, přišlo v době, kdy Keir Starmer přistál ve Washingtonu, aby jednal o tom, že nechá Ukrajinu používat rakety dlouhého doletu hluboko uvnitř ruského území.





Suspilne, ukrajinská státní vysílací společnost, informuje, že Rusko vrátilo ze zajetí 49 zajatých příslušníků ukrajinských služeb a civilistů.



Dmytro Lubinec, zmocněnec ukrajinského parlamentu pro lidská práva, je ve zprávách citován, že „zdravotní stav zajatců je velmi vážný“.



Ukrajinské zpravodajské zdroje uvádějí, že při ruském náletu v Jampilu v Sumské oblasti byli zabiti dva lidé. Dalších šest osob bylo zraněno, včetně jednoho dítěte.



Podle bojovníků za práva až 3 000 ukrajinských uprchlíků žijících v Maďarsku postihlo nové maďarské nařízení, které ruší státem financované útulky pro uprchlíky ze západní Ukrajiny.



Vláda vydala nový dekret v červnu a omezila jím státem financované bydlení pro ukrajinské uprchlíky, kteří pocházejí z oblastí, jež považuje za válkou zničené. Dekret vstoupil v platnost koncem minulého měsíce a v podstatě prohlásil, že rozsáhlé oblasti Ukrajiny jsou bezpečné pro návrat.



Maďarský helsinský výbor, který úzce spolupracuje s postiženými skupinami, uvedl, že nový dekret se dotkl přibližně 3 000 ukrajinských uprchlíků, což vedlo k bezdomovectví a nemožnosti přístupu k sociálním službám, jako je zdravotní péče a vzdělávání, které vyžadují registrovanou adresu v Maďarsku.



Ačkoli dekret obsahuje ustanovení, že vláda bude situaci každý měsíc přezkoumávat, bojovníci za práva poukázali na útok ruských sil ve Lvově na začátku září a poznamenali, že o týden později maďarská vláda svůj postoj k uprchlíkům z této oblasti nezměnila.



Tento týden organizace Human Rights Watch s argumentem, že vyhláška porušuje směrnici EU o dočasné ochraně, která byla spuštěna v březnu 2022 po ruské invazi na Ukrajinu v plném rozsahu, vyzvala Evropskou komisi, aby „okamžitě jednala“ a zahájila proti Maďarsku řízení pro porušení práva EU.



Lydia Gallová, vedoucí výzkumná pracovnice organizace Human Rights Watch pro Evropu a Střední Asii, uvedla:



Nechat uprchlíky prchající před zničující válkou bez domova je nejen v rozporu s mezinárodními závazky Maďarska, ale také znepokojivou připomínkou trvale nelidské a kruté politiky vlády vůči lidem, kteří v Maďarsku hledají bezpečí. Evropská komise by měla tlačit na Budapešť, aby splnila své povinnosti a zajistila, že všichni ukrajinští uprchlíci budou využívat výhod dočasné ochrany.



Ruské ministerstvo obrany ve své operativní zprávě na oficiálním kanálu Telegram uvedlo, aniž by poskytlo důkazy, že Ukrajina během vpádu do ruské Kurské oblasti ztratila více než 12 000 příslušníků svých služeb.



Tvrdí, že Rusko v uplynulém dni odrazilo tři pokusy ukrajinských sil o průlom v Kurské oblasti. Tvrdí také, že 12 příslušníků ukrajinských sil uvnitř Ruska se vzdalo.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



EU hrozí Íránu dalšími sankcemi kvůli dodávkám raket do Ruska



Evropská unie vydala prohlášení, v němž uvádí, že „důrazně odsuzuje nedávný transfer balistických raket íránské výroby do Ruska“, a pohrozila dalšími sankcemi.



V prohlášení se uvádí:



Tento transfer je přímou hrozbou pro evropskou bezpečnost a představuje podstatnou materiální eskalaci dodávek íránských bezpilotních letounů a munice, které Rusko použilo ve své nezákonné agresivní válce proti Ukrajině.



Postoj EU k zapojení Íránu do ruské války byl vždy jasný. EU opakovaně důrazně varovala Írán před transfery balistických raket do Ruska.



EU bude reagovat rychle a v koordinaci s mezinárodními partnery, mimo jiné novými a významnými omezujícími opatřeními vůči Íránu, včetně označení osob a subjektů zapojených do íránského programu balistických raket a dronů, a v této souvislosti zvažuje omezující opatření i v íránském leteckém odvětví.



Již dříve agentura Reuters informovala, že Francie si předvolala íránského chargé d'affaires v Paříži, aby se ohradila proti transferu raket z Íránu do Ruska.





Britský premiér Keir Starmer Putinovi řekl, že válku na Ukrajině začal a může ji kdykoli ukončit. V přímé reakci na výhrůžky ruského prezidenta Starmer novinářům řekl: „Rusko tento konflikt začalo. Rusko nezákonně napadlo Ukrajinu. Rusko může tento konflikt okamžitě ukončit. Ukrajina má právo na sebeobranu."

Rusko tvrdí, že jeho síly znovu dobyly 10 osad poté, co zahájilo protiofenzívu v Kurské oblasti s cílem vytlačit ukrajinské jednotky, které před pěti týdny vtrhly přes hranice. Ruské ministerstvo obrany uvedlo v souvislosti s pokračujícími prudkými boji názvy 10 osad, které podle něj znovu dobylo.







Zdroj v angličtin ě ZDE

Ruská bezpečnostní služba FSB zrušila akreditaci šesti britským diplomatům v Moskvě, jejichž činnost podle ní vykazovala známky špionáže a sabotážní práce.FSB v pátek uvedla, že má k dispozici dokumenty, z nichž vyplývá, že oddělení britského ministerstva zahraničí v Londýně koordinuje to, co nazývá „eskalací politické a vojenské situace“, a má za úkol zajistit strategickou porážku Ruska ve válce proti Ukrajině.„Odhalené skutečnosti tak dávají důvod považovat činnost britských diplomatů vyslaných tímto ředitelstvím do Moskvy za ohrožující bezpečnost Ruské federace,“ uvedla FSB v prohlášení.Dodalo: „V této souvislosti na základě dokumentů poskytnutých Federální bezpečnostní službou Ruska a v reakci na četné nepřátelské kroky Londýna ukončilo ministerstvo zahraničních věcí Ruska ve spolupráci se zainteresovanými složkami akreditaci šesti členů politického oddělení britského velvyslanectví v Moskvě, v jejichž činnosti byly shledány známky špionáže a sabotáže.“Jména šesti diplomatů uvedla ruská státní televize, která také ukázala jejich fotografie.Cvičení označilo za úspěšné. Rusko provádí největší soubor námořních cvičení od sovětské éry.informovala agentura Reuters s odvoláním na Interfax.List píše:Podle evropských představitelů se zdá, že prezident Joe Biden je na pokraji toho, aby Ukrajině uvolnil cestu k odpálení západních zbraní dlouhého doletu hluboko uvnitř ruského území, pokud nepoužije zbraně dodané USA.Británie již dala najevo, že je ochotna umožnit Ukrajině používat své rakety dlouhého doletu „Storm Shadow“ k úderům na ruské vojenské cíle daleko od ukrajinských hranic. Chce však výslovné povolení od Bidena, aby mohla demonstrovat koordinovanou strategii s USA a Francií, která vyrábí podobné rakety. Američtí představitelé tvrdí, že Biden ještě nerozhodl, ale v pátek si ho vyslechne britský premiér Keir Starmer.Biden váhá, zda povolit Ukrajině použít stejným způsobem americké zbraně, zejména po varování amerických zpravodajských služeb, že by Rusko mohlo odpovědět pomocí Íránu a zaútočit na americké síly na Blízkém východě.Agentura se odvolává na prohlášení zveřejněné v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.ké akci“Předseda ruské Státní dumy, dolní komory parlamentu, v pátek obvinil NATO z přímé účasti na vojenské akci na Ukrajině a naznačil, že se již silně podílí na vojenském rozhodování.Komentáře Vjačeslava Volodina, blízkého spojence prezidenta Vladimira Putina, zazněly den poté, co Putin varoval, že Západ bude přímo bojovat s Ruskem, pokud dovolí Ukrajině zasáhnout ruské území raketami dlouhého doletu západní výroby.Agentura Reuters cituje Volodina, který obvinil NATO, že pomáhá Ukrajině vybrat ruská města, na která se má zaměřit, že se dohodlo na konkrétní vojenské akci a že dává Kyjevu rozkazy:USA, Německo, Velká Británie a Francie jednají o možnosti úderů s použitím zbraní dlouhého doletu na území naší země. Nejde o nic jiného než o snahu zamaskovat a utajit svou přímou účast na vojenské akci.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že britská diplomatická mise v Rusku vyvíjela aktivity „daleko za hranicí“ Vídeňské úmluvy, které byly „zaměřeny na způsobení škody našemu lidu“.V rozhovoru pro státní tiskovou agenturu Tass řekla: „Zakarovová je přesvědčena, že je to možné:Plně se ztotožňujeme s hodnocením činnosti britských tzv. diplomatů, které vyjádřila ruská FSB. Britské velvyslanectví daleko překročilo hranice stanovené Vídeňskou úmluvou. Nejdůležitější však je, že nehovoříme pouze o formální stránce věci a nesouladu s deklarovanou činností, ale o takových akcích, jejichž cílem je způsobit škodu našim lidem.Zacharovová nepředložila žádné důkazy na podporu tohoto tvrzení. Rusko tvrdí, že oddělení britského ministerstva zahraničí bylo podle agentury Tass „přeměněno na speciální službu pro způsobení strategické porážky Rusku“.Putin hovořil v době, kdy vrcholní diplomaté USA a Velké Británie jednali o zmírnění pravidel pro střelbu západními zbraněmi na území Ruska, na které Kyjev tlačí již více než dva a půl roku po zahájení ofenzívy Moskvy. Ruský prezident často obviňoval NATO, že se aktivně podílí na válce