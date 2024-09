Protipotratová aktivistka naléhá na své stoupence, aby nepodporovali Trumpa

16. 9. 2024

čas čtení 2 minuty

Mezi více než 67 miliony lidí, kteří si naladili první americkou prezidentskou debatu mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou, byla i Lila Roseová. Mezi více než 67 miliony lidí, kteří si naladili první americkou prezidentskou debatu mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou, byla i Lila Roseová.

Mladá a charismatická zakladatelka protipotratové skupiny Live Action doufala u republikánského kandidáta ve velké věci: Odvážnou přehlídku protipotratových přesvědčení a slib, že tyto názory promění v zákon, píše Holly Honderichová.

Byla rychle zklamaná. Zatímco Trump kritizoval "extrémní" potratovou politiku demokratů, odmítl zaujmout postoj k celostátnímu zákazu a místo toho řekl, že tato otázka by měla být ponechána na jednotlivých státech.

A nazval se "vůdcem" v otázce umělého oplodnění, čímž se dostal do rozporu s Roseovou a mnohými v jejím hnutí, kteří se staví proti této proceduře, protože často zahrnuje ničení embryí.

"Bylo bolestivé to sledovat," řekla Roseová o Trumpově výkonu.

Šestatřicetiletá Roseová měla vždy výhrady k Trumpovým protipotratovým postojům v dobré víře, po letech změn postojů (včetně toho, že se dříve prohlásil za pro-choice) a jeho otevřenosti vůči tomu, co nazvala "týkajícím se kompromisů". Ale ona, stejně jako většina členů jejího hnutí, byla povzbuzena jeho prvním funkčním obdobím a třemi Trumpem jmenovanými kandidáty do Nejvyššího soudu, kteří pokračovali ve zrušení rozsudku Roe vs. Wade a ukončení celostátního práva na potrat.

Pak Trump změnil kurz a její rozčarování z bývalého prezidenta se zvětšilo. Nyní, při své třetí kandidatuře do Bílého domu, se zdá, že Trump pracuje na tom, aby se zalíbil všem stranám.

Naznačil, že podepíše federální potratovou legislativu, než to později odvolal. Celostátní omezení, která vstoupila v platnost po pádu rozsudku Roe vs. Wade, označil za "krásnou věc". Později však řekl, že zákaz potratů v raném stádiu těhotenství zašel příliš daleko, a naznačil, že republikánští kandidáti musí být v této otázce dostatečně umírnění, aby "vyhráli volby".

Letos v létě, během Národního sjezdu Demokratické strany, zveřejnil bývalý prezident na internetu prohlášení, že jeho budoucí administrativa bude "skvělá pro ženy a jejich reprodukční práva" – což je jazyk, který obvykle používají aktivisté za potrat.

Koncem srpna toho měla Roseová dost, když řekla více než milionu sledujících, že Trump "znemožňuje" hlasovat pro něj.

Zdroj v angličtině: ZDE

0