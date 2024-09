Netanjahu vyhrožuje Húsíům, že za zásah Izraele raketou zaplatí „vysokou cenu"

16. 9. 2024

Povstalecká skupina poukazuje na to, že se jedná o první raketu, která dopadla na Izrael z Jemenu, ale nemá žádné zprávy o obětech na životech



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval jemenské povstalce Húsíje, že zaplatí „vysokou cenu“ poté, co se tato skupina přihlásila k prvnímu útoku balistickou raketou na Izrael a její vůdce varoval před většími útoky, které mají přijít.



Střela - k níž se Húsíové hlásí jako k pokročilé hypersonické raketě země-země - spustila kolem půl sedmé ráno letecké sirény po celém Izraelii a místní média odvysílala záběry lidí, kteří se řítili do krytů na mezinárodním letišti Ben Gurion jihovýchodně od Tel Avivu. Podle zpráv zasáhla otevřenou oblast v lese Ben Shemen a způsobila požár poblíž Kfar Daniel. Nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.



Izraelská armáda vyšetřuje, zda byl požár důsledkem padajících úlomků způsobených střelou vypálenou na střelu, nebo zda úspěšně pronikla izraelskou protivzdušnou obranou, jak tvrdí Húsíové.



Izraelské obranné síly (IDF) potvrdily, že byly nasazeny záchytné střely z izraelských systémů protivzdušné obrany Iron Dome a Arrow, ale uvedly, že zatím nebylo zjištěno, zda byla některá z nich úspěšná. Uvedla, že „počáteční vyšetřování naznačuje, že se raketa s největší pravděpodobností roztříštila ve vzduchu [po] několika pokusech o zachycení“, a dodala, že „celý incident se přezkoumává“.



Netanjahu v prohlášení zveřejněném na začátku nedělního zasedání vlády naznačil vojenskou reakci. „Dnes ráno Húsíové odpálili z Jemenu raketu země-země na naše území. Měli by již vědět, že za každý pokus o poškození si účtujeme vysokou cenu,“ uvedl.



„Ti, kteří si potřebují tuto záležitost připomenout, mohou navštívit přístav Hodeidah,“ dodal s odkazem na jemenské rudomořské město, které izraelská vojenská letadla bombardovala v červenci poté, co se Húsíové přihlásili k útoku bezpilotního letounu, při němž byl v Tel Avivu zabit civilista.



Vůdce Húsíů Abdul-Málek al-Hútí v neděli varoval před dalšími útoky na Izrael. „Operace, kterou dnes naše síly provedly s pokročilou jemenskou raketou, je součástí páté fáze eskalace. To, co přijde, bude ještě větší,“ uvedl ve svém projevu.



Nasruddin Amer, zástupce vedoucího mediální kanceláře Húsíů, označil útok za „začátek“ a v příspěvku na X uvedl, že jemenská raketa dosáhla Izraele poté, co se „20 raket nepodařilo zachytit“. Housiovský vojenský mluvčí Yahya Saree uvedl, že na izraelský vojenský cíl byla namířena „nová hypersonická balistická raketa“, která za 11 minut překonala vzdálenost 1 270 mil a kterou se IDF nepodařilo zachytit, zatímco další vysoký housiovský představitel Hezam al-Asad zveřejnil na X posměšnou zprávu v hebrejštině.



Zprávy izraelských médií naznačovaly, že raketa byla odhalena až ve velmi pozdní fázi. „Bojová hlavice této rakety je oddělena od těla a s pomocí křídel a navigačních systémů odolných proti rušení kličkuje směrem k cíli, což může zachytávacím systémům velmi ztížit cestu,“ uvedla zpráva na internetových stránkách novin Ynet.



Húsíové, kteří jsou stejně jako Hizballáh napojeni na Írán, od začátku války v Gaze mezi Izraelem a Hamásem opakovaně vypálili bezpilotní letouny a rakety směrem na Izrael, ale téměř všechny byly zachyceny nad Rudým mořem. Opakovaně také útočí na obchodní lodní dopravu v rámci toho, co prezentují jako blokádu Izraele na podporu Palestinců, ačkoli většina cílených plavidel nemá žádné spojení s Izraelem.



Pokud se nedělní úder potvrdí, půjde o první případ, kdy raketa odpálená z Jemenu dopadla na izraelské území.



V červenci zasáhl Tel Aviv bezpilotní letoun íránské výroby vyslaný jemenskými povstalci, který zabil jednoho člověka a nejméně 10 osob zranil. V té době se zdálo, že dron přeletěl velkou část země přes vícevrstvou protivzdušnou obranu, která od začátku války v Gaze zachytila téměř všechny drony a rakety Húsíů.



Incident vyvolá v celém Izraeli obavy ohledně schopnosti protiraketových systémů země bránit se před útoky, které by mohly přijít současně z Gazy, Íránu, Libanonu a Jemenu.



Balistická raketa odpálená z Jemenu byla očekávána, přičemž ministr zahraničí Húsíů vydal předchozí den včasné varování.



Vysoce postavený představitel Bidenovy administrativy v červnu pro CNN uvedl, že izraelské protivzdušné obraně hrozí, že bude zahlcena vícenásobnými útoky.



V neděli ráno izraelská armáda rovněž oznámila, že z Libanonu bylo odpáleno přibližně 40 projektilů, přičemž většina z nich byla zachycena nebo dopadla do neobydlených oblastí.



Na obou stranách izraelsko-libanonské hranice byly vysídleny desítky tisíc lidí a Netanjahu v neděli prohlásil, že současná situace není udržitelná.



„Stávající situace nebude pokračovat. Uděláme vše potřebné, aby se naši obyvatelé bezpečně vrátili do svých domovů,“ řekl. „Jsme ve vícenásobné kampani proti íránské ose zla, která usiluje o naše zničení.“



Napětí panuje také na Západním břehu Jordánu, kde již několik týdnů probíhají izraelské vojenské operace a kde násilí dosáhlo nebývalé úrovně, což představuje značnou hrozbu pro místní komunity. V sobotu byl na severu Západního břehu Jordánu smrtelně postřelen odstřelovačem pracovník OSN, který byl na střeše svého domu.



Sufjan Jaber Abed Jawwad, který pracoval jako sanitář v agentuře OSN pro palestinské uprchlíky Unrwa, se stal prvním zaměstnancem této agentury, který byl na Západním břehu zabit za více než deset let.



Incident se stal v době, kdy se v Turecku shromáždili truchlící, aby uložili k poslednímu odpočinku americko-turecou aktivistku, která byla tento měsíc zavražděna izraelskou armádou během protestu na Západním břehu Jordánu.



V neděli večer byl při bodném útoku u vchodu do Damašské brány v jeruzalémském Starém městě lehce zraněn příslušník izraelské pohraniční policie, uvedla policie.



Útočník podle úřadů zaútočil na policistu ostrým předmětem a poté se pokusil utéct do Starého města. Policejní mluvčí uvedl, že útočník byl postřelen a „zneškodněn“.





Po deseti měsících izraelské války v Gaze přesáhl počet obětí podle tamních zdravotnických úřadů 41 000. Většina mrtvých jsou civilisté a celkový počet představuje téměř 2 % předválečné populace Gazy, tedy každého padesátého obyvatele. Konflikt byl vyvolán útokem Hamásu 7. října, při kterém zahynulo 1 200 lidí a asi 250 jich bylo zajato jako rukojmí.







