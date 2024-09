Izraelská armáda nedokázala zničit Hamás. Rozhodně nedokáže porazit Hizballáh

18. 9. 2024

Prohlášení ministra obrany Yoava Gallanta z rozhovoru s vojáky podél severní hranice, v němž uvedl, že Izraelské obranné síly přesouvají svou pozornost na sever, a poté nadnesl možnost pozemní ofenzivy proti Hizballáhu v blízké budoucnosti, jsou znepokojivá. Podobná prohlášení v poslední době učinili také premiér Benjamin Netanjahu a náčelník generálního štábu IDF Herzl Halevi, píše izraelský generálmajor Itzhak Brik.







Přesto tito tři nedosáhli ani jednoho z cílů, které si pro válku v pásmu Gazy stanovili. Předním z těchto cílů bylo „zničení Hamásu a osvobození všech rukojmích“. Ve skutečnosti však Hamás stále ovládá celé pásmo včetně města s tunely a všech obyvatel Gazy, a to ve všech oblastech života.





IDF nemá možnost ukončit svou vládu, i když je organizace slabší než v minulosti. Pokračující boje ztratily jakýkoli smysl a opotřebovávací válka ničí vše dobré v Izraeli - jeho ekonomiku, mezinárodní vztahy, sociální odolnost i motivaci bojovníků. Mnozí záložníci odmítají být znovu a znovu povoláváni.





Protože vrchní velení IDF snížilo početní stav pozemních sil o 66 procent ve srovnání s tím, jaký byl před 20 lety, nemá dostatek vojáků, kteří by mohli zůstat delší dobu na jakémkoli dobytém území, a nemá ani vojáky, kteří by vystřídali ty, kteří bojují. V důsledku toho jsou IDF nuceny opustit každé dobyté území, což se stalo v Gaze a stane se to i v Libanonu. Nemá však smysl dobývat území jen proto, aby je opustily, protože Hizballáh se do těchto oblastí okamžitě vrátí.





Největším problémem pozemní ofenzívy proti Hizballáhu je však to, že by mohla vést k válce na více frontách, v níž budou na izraelskou domácí frontu vypáleny tisíce raket, raketových střel a bezpilotních letounů, zatímco pozemní válka vypukne nejméně na pěti frontách - v Libanonu, na Golanských výšinách, na Západním břehu Jordánu, u skupin extremistů uvnitř Izraele a u proíránských sil, které proniknou přes jordánské hranice. A to vše bude doplněno pokračujícími boji v Gaze.





Protože však téměř všechny pozemní síly IDF budou pro případnou válku s Hizballáhem soustředěny na severu, nezbude dostatek vojáků na obranu ostatních front. IDF budou v zahraničí vnímány jako bezpáteřní armáda bez schopností. Velkou tragédií, kterou mnoho lidí zřejmě stále nepochopilo, je úpadek IDF za posledních 20 let, kvůli němuž nejsou schopny vyhrát válku. Prohlášení Netanjahua, Gallanta a Haleviho jsou založena na schopnostech, které neexistují.





Házejí proto veřejnosti klacky pod nohy a ohrožují naši existenci. Kromě toho také způsobily krach dohody o osvobození rukojmích a ukončení války - jediné cesty, jak se z této nebezpečné situace dostat.





Vysoce postavený americký představitel, který si je lépe než oni vědom skutečné situace Izraele, varoval před totální válkou s Hizballáhem s tím, že jakákoli eskalace by mohla vést ke katastrofálním a nepředvídatelným důsledkům. Uvedl také, že se lze vyhnout válce v plném rozsahu, ale pokud by přece jen vypukla, obě strany by za to zaplatily vysokou cenu. Zemřely by tisíce lidí, možná desetitisíce. A infrastruktura by byla vážně poškozena.





Navíc podle něj Izrael nebude schopen snadno zničit Hizballáh a zřejmě ani nedosáhne většiny svých cílů. Byla by to rozsáhlá válka a na obou stranách by zemřelo mnoho lidí. Obyvatelé severu Izraele by se nemohli rychle vrátit domů, pokračoval, a každá taková válka by každopádně skončila dohodou, jejíž obrysy jsou již jasné. A právě proto, uzavřel, se Američané snaží dosáhnout takové dohody nyní.





Generálmajor (res.) Itzhak Brik velel 36. divizi, Jižnímu sboru (441.) a vojenským vysokým školám. Deset let také působil jako ombudsman IDF.





Zdroj v angličtině ZDE

