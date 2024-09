Centrální banka předepsala Putinově válečné ekonomice "šokovou terapii"

16. 9. 2024

Ruská ekonomika, napumpovaná steroidy z bilionů rublů vojenských výdajů, se blíží k bodu zlomu. Zatímco úředníci informují o vítězství nad sankcemi, chlubí se růstem HDP a zvýšením příjmů stovek tisíc chudých lidí poslaných do války, ruská centrální banka v tichosti "bije na poplach". Ruská ekonomika, napumpovaná steroidy z bilionů rublů vojenských výdajů, se blíží k bodu zlomu. Zatímco úředníci informují o vítězství nad sankcemi, chlubí se růstem HDP a zvýšením příjmů stovek tisíc chudých lidí poslaných do války, ruská centrální banka v tichosti "bije na poplach".

Na pátečním zasedání centrální banka již posedmé zvedla klíčovou sazbu a zvýšila ji na 19 % ročně - úroveň, kterou ekonomika za poslední dvě desetiletí zaznamenala pouze jednou - v prvních týdnech invaze na Ukrajinu, kdy Rusko zasáhla "tsunami" západních sankcí.

Centrální banka zvažovala zvýšení sazby na 20 % a na příštím zasedání k němu možná přistoupí, uvedla na tiskové konferenci šéfka regulátora Elvira Nabjullina.

Pokud jde o sazby, Rusko již dohnalo zbankrotované státy a země třetího světa. Současný kurz Centrální banky Ruské federace je vyšší než v Zambii (13,5 %), Gambii (17 %), Pákistánu (17,5 %) a blíží se úrovni Angoly (19,5 %). A jeho další růst postaví Rusko na stejnou úroveň se Zimbabwe (20%) a Libanonem (20%).

Takové sazby, poznamenává analytik společnosti Alor Broker Alexej Antonov, se pro ekonomiku podobají "šokové terapii". Ale proč centrální banka zachází s Ruskem tímto způsobem? Na konci srpna činila oficiální inflace Rosstatu 9,05 % a poprvé za více než rok zpomalila ve srovnání s červencem. Inflační očekávání spotřebitelů jsou 12,9 %. To je méně než v prosinci loňského roku (14,2 %) a méně než před válkou (13,7 % v lednu 2022).

To, co centrální banka dělá, je "opatření z kategorie zoufalých, aby vůbec neztratila kontrolu a nesklouzla do inflace 20 % a více," píše Andrej Chochrin, generální ředitel společnosti Ivolga Capital. Podmínky pro sklouznutí do krize byly vytvořeny, věří. Tím hlavním jsou biliony injekcí do obranných závodů a distribuce peněz smluvním vojákům a dobrovolníkům, kteří v ekonomice vytvářejí baldachýn peněžní zásoby, která není kryta zbožím.

"Rozpočtová dynamika, která se stále více soustředí kolem speciální operace, neoslabuje. I když z pohledu ekonomiky už to není impuls, ale palivo pro její existenci," uvádí Chochrin. V první polovině roku vláda utratila za obranné položky rekordních 5,3 bilionu rublů a do konce roku by vojenské výdaje mohly dosáhnout 13 bilionů rublů, tedy 7-8 % HDP, odhaduje Janis Kluge, výzkumný pracovník Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia.

Rozpočtový zákon přijatý v loňském roce zahrnoval snížení objemu vojenského zboží o 2,3 bilionu rublů v roce 2025. Ale s tím, jak se události vyvíjejí, je to už teď těžké tomu uvěřit, říká investiční bankéř Jevgenij Kogan.

Zda se inflace vymkne kontrole a uvrhne ekonomiku do krize za takových podmínek, je podle Chochrina otázkou času: "Veřejný sektor je stále více závislý na rozpočtovém financování a stále více se zabývá neproduktivní nebo nerentabilní prací. Omezení v produktivním, zejména soukromém sektoru jsou stále znatelnější. Za 3,5 měsíce se ke zvýšené klíčové sazbě přičte růst daní. Dost na to, aby to vytvořilo zkreslení, která jsou neslučitelná s relativně slušným životem."

Zdroj v ruštině: ZDE

