Rusko pomalu míří k bankrotu. Ocitne se napřesrok v platební neschopnosti?

13. 9. 2024

čas čtení 30 minut

Rusko čelí neřešitelné rovnici: Jak v dlouhodobém horizontu financovat válku, jejíž výdaje prudce rostou, zatímco rozpočtové příjmy klesají, na pozadí zpřísněných sankcí. Mezi rostoucími daněmi, klesajícími příjmy z uhlovodíků, inflací a krizemi v oblasti zaměstnanosti a zahraničních investic, kdy na trhu práce chybí 4,8 milionu pracovníků (asi 7 % pracovní síly země) a kdy hodnota zahraničních aktiv v Rusku mezi prosincem 2022 a březnem 2024 klesla o téměř 20 %, se Rusko pustilo do riskantního hazardu, z něhož nevyjde bez úhony. Nyní se točí závratnou rychlostí díky setrvačnosti své "válečné ekonomiky" a tato ruská káča nemůže zpomalit, jinak spadne, píše Pierre Marie Meunier.

Brzy j však může dojít hybnost i finance. Ekonomická budoucnost Ruska po roce 2024 závisí v zásadě na ceně ropy Ural a na vyváženém množství, což jsou dvě témata, která jsou pro Rusko v blízké budoucnosti o to nejistější. Rusko se již brzy možná nebude moci spoléhat na své vyčerpávané finanční rezervy. Vzhledem k tomu, že Rusko nemá možnost půjčovat si na mezinárodních finančních trzích a je omezeno malým domácím finančním trhem (v kontextu postupného odklánění k Číně), neriskuje ve střednědobém výhledu nic menšího než bankrot.

Vývoj rozpočtu v roce 2023

Rok 2023 je dokonalou ilustrací toho, jak bylo Rusko nuceno sáhnout do svých úspor, aby vyrovnalo svůj rozpočet, a byl také prvním rokem ruské "válečné ekonomiky". Podle ruského ministerstva financí Rusko v roce 2022 utratilo přibližně 31 bilionů rublů proti 27 bilionu příjmů, což vedlo k deficitu ve výši zhruba 3 bilionů rublů. Inflace však byla za rok odhadnuta na 13,8 %, přičemž nepřekvapivě vysoký deflátor HDP činil 15,8 %. Tváří v tvář velkému schodku a vyhlídce na dlouhou válku přešlo Rusko na konci roku 2022 na "válečnou ekonomiku".

V roce 2023 Rusko utratilo 32 bilionů běžných rublů (o 4 % více než v roce 2022, což by podle výzkumné společnosti Astérès vysvětlovalo část ruského růstu) oproti 29 bilionům tržeb (téměř o 5 % více než v předchozím roce), se stabilním schodkem kolem 3 bilionů rublů. Tento zdánlivě lineární vývoj různých ukazatelů mezi lety 2022 a 2023 ve skutečnosti skrývá velké rozdíly.

Na straně výdajů se Rusko netajilo drastickým zvýšením rozpočtů na obranu a bezpečnost, přičemž vojenské výdaje se v roce 2023 odhadují na více než 6 bilionů rublů neboli 3,9 % HDP, ve srovnání s 2,7 % v roce 2021. Podobně se v předvolebním roce i sociální výdaje udržely nebo dokonce zvýšily.

Na straně příjmů je situace složitější. Ruské příjmy jsou rozpočtově rozděleny na příjmy z uhlovodíků (ropa a plyn) a zbytek, tzv. "neuhlovodíkové" příjmy (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu atd.). Zatímco příjmy z ropy a plynu se mezi lety 2022 a 2023 propadly o 24 %, z 11,5 bilionu rublů na 8,8 bilionu, příjmy z neuhlovodíkových produktů vzrostly z 16 bilionu rublů na 20 bilionů, což představuje nárůst o 25 % za jeden rok.

Za těmito dalšími příjmy jsou především příjmy z daně z přidané hodnoty z domácí produkce a dovozu, které tvoří přibližně 60 % tohoto mezisoučtu. Ty se meziročně zvýšily o téměř 22 %, což je číslo, které je třeba vnímat v kontextu ruského růstu o 3,5 % v roce 2023. Druhá příjmová linie, příjmy z daně z příjmu (přibližně 10 % celkových příjmů), vzrostly o téměř 15 %, což je v souladu s rostoucími mzdami a velmi nízkou nezaměstnaností. Vývoj těchto dvou účetních linií je tedy, alespoň z hlediska trendů, v souladu s tím, co víme o ekonomické situaci Ruska.

Stále však existuje přibližně 30 % ostatních příjmů, které nejsou podrobně popsány, ale které přesto mezi lety 2022 a 2023 vzrostly o 27 %, aniž by bylo vysvětleno, odkud tyto částky pocházejí nebo čím vysvětluje tento podstatný nárůst. Pokud to není daň z přidané hodnoty nebo daň z příjmu, co to je? Podle Regionální ekonomické služby francouzského velvyslanectví v Rusku tyto neznámé příjmy ve skutečnosti pokrývají několik typů nedaňových příjmů přijatých státem: Dividendy od veřejných společností vrácené do rozpočtu, příjmy spojené se správou aktiv suverénního fondu, pokuty, "ekologická" daň z dovozu a výroby automobilů, atd. Co však zůstává nevysvětleno, je takový nárůst v průběhu jednoho roku.

Obchodní bilance v roce 2023 ve volném pádu

Tento nárůst ruských příjmů v roce 2023, který zůstává z velké části nejasný, nelze vysvětlit obchodní bilancí Ruska. Podle údajů ruské centrální banky z roku 2023, které byly zveřejněny online, vyvezlo Rusko v roce 2023 méně zboží a služeb než v roce 2022: V hodnotovém vyjádření klesl vývoz zboží a služeb mezi lety 2022 a 2023 o 17 %, ale dovoz zboží a služeb vzrostl o 10, respektive 5 %.

V důsledku toho obchodní přebytek Ruska v roce 2023 sotva přesáhne 50 miliard dolarů, ve srovnání s 238 miliardami dolarů v roce 2022 a 122 miliardami dolarů v roce 2021, což je meziroční pokles o téměř 80 %. Je pravda, že rok 2022 byl pro ruský vývoz rekordním rokem, ale to bylo předtím, než vstoupily v platnost západní ropné sankce.

Zatímco cena barelu ropy typu Ural se výrazně odrazila ode dna až v roce 2020 (první rok pandemie COVIDu-19), po tomto datu téměř nikdy neklesla pod 55 dolarů za barel. Na druhou stranu ceny plynu v roce 2023 prudce klesly poté, co v roce 2022 dosáhly vrcholu. Pokles příjmů z exportu v roce 2023 je tedy pravděpodobně způsoben poklesem cen plynu v kombinaci se ztrátou evropských zákazníků: Před rokem 2022 pocházelo 40 % evropského plynu z Ruska, zatímco na konci roku 2023 to bylo 15 %.

Ruská obchodní bilance za rok 2023 pouze potvrzuje to, co již říkala čísla ministerstva financí: Nárůst příjmů ruského rozpočtu je způsoben především vyšším zdaněním v Rusku (bez daně z přidané hodnoty a daně z příjmu). Od září 2022 se ruská vláda rozhodla zdanit ropné a plynárenské společnosti s deklarovaným cílem získat do roku 2023 až 628 miliard rublů. V srpnu 2023 byla zavedena dodatečná 10 % daň ze zisku pro společnosti s tržbami přesahujícími 10 milionů dolarů v Rusku, včetně zahraničních společností. Ačkoli tento text zpočátku ušetřil společnosti v ropném a plynárenském sektoru, o měsíc později se vláda rozhodla zvýšit daně i v tomto sektoru. Tentokrát doufala, že v letech 2023 až 2025 vybere na daních přibližně 37 miliard dolarů. Není však jasné, zda bude tento daňový cíl splněn, vzhledem k tomu, že například příjmy Gazpromu se v roce 2023 propadly o 40 % oproti roku 2022 a o 42 % oproti roku 2021, což je další rekordní rok před rokem 2022. Díky tomu společnost platí výrazně nižší daně než dříve: Zatímco v roce 2022 byla největším přispěvatelem do státního rozpočtu, když zaplatila něco málo přes 5 bilionů rublů, očekává se, že v roce 2023 zaplatí "pouze" 2,5 bilionu rublů, a to i přes zvýšené daňové zatížení.

Nárůst ruských příjmů v roce 2023 je proto z velké části založen na zvýšení zdanění a dohánění ve srovnání s rokem 2022. Je toto úsilí reprodukovatelné ve stejném měřítku i v roce 2024? Nic není méně jisté, což nebrání ruské vládě, aby již přemýšlela o dalším zvýšení daní – a mohlo by být obrovské.

Škrty ve Fondu národního blahobytu

I přes obecné zvyšování daní se ruské vládě nepodařilo zabránit tomu, aby byl rozpočet v roce 2023 ve schodku, stejně jako v roce 2022. Jak tuto situaci napraví? Kromě půjček, které si Rusko stále může sjednat na svém domácím trhu (přibližně 2,5 bilionu rublů v roce 2023), bude neznámý podíl ruských příjmů pravděpodobně pocházet také ze značných výběrů z ruského rezervního fondu, jeho hlavního státního investičního fondu, Fondu národního blahobytu – ruské "punčochy", do které se obvykle ukládají příjmy z ropy na financování penzí a infrastruktury.

V lednu 2024 se totiž v tajemném prohlášení ruského ministerstva financí o využívání Fondu národního blahobytu psalo:

"Část prostředků Fondu národního blahobytu uložených na účtech u Ruské centrální banky ve výši 114 947 milionů čínských jüanů, 232 584 kg zlata... a 573 milionů eur byla prodána za 2 900 000 milionů rublů. Výnosy byly připsány na jediný účet ve federálním rozpočtu na financování jeho deficitu."

Za celý rok 2023 Rusko vybralo ze svého "spořicího účtu" 2,9 bilionu rublů.

To je o to závažnější, že Rusko již nemá přístup na mezinárodní finanční trhy: Rusko je od roku 2022 považováno za ekonomiku v bankrotu. Na základě sankcí Evropské unie i Spojených států nemůže prodávat dluhopisy v dolarech nebo eurech. Tento princip nemusí být pro Rusko nutně trapný, protože se mu po většinu času dařilo hospodařit s rozpočtovým přebytkem. Ale v současnosti už nezáleží na tom, zda má malý nebo žádný dluh, protože se již nemůže skutečně zadlužit jako západní státy. Schodek federálního rozpočtu proto musí být financován jinými způsoby.

V každém případě toto využití Fondu národního blahobytu není výjimečné: Došlo k tomu již v roce 2022 ve výši 2,4 bilionu rublů, kdy ruské ministerstvo financí rozprodalo rezervy v podobě japonských jenů, dolarů a liber šterlinků, měn považovaných ruskými orgány za "toxické". Ani čerpání v roce 2023 nebylo neočekávané: Ruské ministerstvo financí jej oznámilo již v srpnu 2023. Ve stejné tiskové zprávě také oznámilo částku plánovanou na rok 2024: 1,3 bilionu rublů, což je polovina objemu čerpání v předchozím roce. Vypadá rok 2024 pro ruské finance lépe? Nic není méně jisté.

Ekonomický kontext Ruska

Podle ruského ministra financí Antona Siluanova se očekává, že ruský HDP v roce 2024 poroste stejným tempem jako v roce 2023, kdy vzrostl o 3,6 %. V každém případě je ruský růst umělý, "koupený na úvěr". Je to jistý druh ruského keynesiánství, zaměřeného primárně na vojensko-průmyslový komplex, jak vysvětlila Alexandra Prokopenko, bývalá úřednice ruské centrální banky a nyní přispěvatelka Carnegie Russia Eurasia Center. Na konci prosince 2023 ruská centrální banka varovala, že ruské ekonomice hrozí přehřátí.

Toto přehřátí lze vidět především na ruské míře nezaměstnanosti, protože pod určitou hranicí frikční nezaměstnanosti (změny zaměstnání, profesní přechody, školení atd.) míra nezaměstnanosti odpovídající té, kterou v současné době zažíváme v Rusku, odráží především nedostatek pracovních sil. Na konci roku 2023 ruská média informovala o nedostatku pracovních sil odhadovaném na 4,8 milionu pracovních míst. Již v srpnu 2023 ruský ministr pro digitální rozvoj hovořil o nedostatku 500 000 až 700 000 pracovníků v oblasti informačních technologií a navíc o 400 000 neobsazených pozicích v obranném průmyslu, po jehož produktech je v současné době velmi vysoká poptávka. Podle Olega Děripasky, ruského oligarchy působícího v metalurgickém a těžebním sektoru, jsou základním problémem především investice do výrobních struktur, přičemž průmyslová odvětví jsou ve srovnání se svými západními protějšky příliš špatně automatizovaná, a proto jsou stále vysoce náročná na pracovní sílu. K tomuto vnitřnímu ruskému omezení se přidává pokles zahraničních investic v Rusku vzhledem k prodeji aktiv společnostmi opouštějícími Rusko: 27 miliard dolarů zahraničních investic v roce 2021 ve srovnání se 40 miliardami dolarů ve výběrech v roce 2022 a 8 miliardami dolarů v roce 2023.

Inflace je pro ruskou centrální banku v nadcházejících letech obavou číslo jedna. V listopadu 2023 ruská centrální banka při prezentaci svých prognóz na rok 2024 hovořila o "rizikovém scénáři" následovně: Pokud se inflace "vymkne kontrole", ruská centrální banka by mohla být nucena v roce 2024 zvýšit svou klíčovou sazbu na 16 nebo 17 %. To bylo měsíc před zvýšením klíčové sazby na 16 %, přičemž inflace v roce 2023 se odhaduje na 7,5 %, což je daleko od rozmezí 4 až 4,5 %, o které ruská centrální banka usilovala. Přesto podle banky, která pečlivě volí slova, je přetrvávání vysoké inflace způsobeno "domácí poptávkou daleko převyšující odhadovaný růst výrobních kapacit pro zboží a služby". Vzhledem k nedostatku pracovních sil, poklesu některých investic (například 315 miliard dolarů v přímých zahraničních investicích v září 2023 oproti 442 miliardám dolarů v prosinci 2022) a ambicím Kremlu dále zvýšit vojenské výdaje v roce 2024 je vysoce nepravděpodobné, že inflace v roce 2024 klesne. Ve skutečnosti v roce 2024 ruská centrální banka ve všech svých zprávách o inflaci v průběhu roku vykázala inflaci stejně vysokou jako kdykoli předtím.

Rozpočet Ruska na rok 2024

V listopadu 2023 to dokonale shrnul ruský novinář Boris Grozovski: "Putin dnes financuje svou válku z peněz plánovaných do budoucna." Budoucnost však nemusí být taková, jakou Rusko očekává. Britské ministerstvo obrany bylo mezi prvními, kdo vyjádřil skepsi ohledně ruských rozpočtových cílů pro rok 2024 v prohlášení z 5. února 2024, v němž uvedlo, že dosažení těchto cílů považuje za "nepravděpodobné". Zatímco ruská vláda předpověděla v roce 2024 nárůst výdajů o 26 % na 36,6 bilionu rublů, předpokládala také příjmy ve výši 35 bilionu rublů, což je 22 % nárůst, přičemž příjmy z ropy a plynu měly vzrůst o 25 %.

Pokud jde o výdaje, trend z roku 2023 pokračuje: Ve srovnání s obdobím před invazí na Ukrajině Rusko do roku 2024 ztrojnásobilo své vojenské výdaje, přičemž obranný rozpočet nyní tvoří 40 % vládních výdajů, ve srovnání se 14 až 16 % před rokem 2022.

Z hlediska příjmů je však ruský horizont mnohem méně jasný. Ruské banky by mohly zvýšit svou držbu státních dluhopisů a to by vládě poskytlo biliony rublů, což by stačilo na financování několikaletých deficitů. Ale vzhledem ke zvýšení hlavní klíčové úrokové sazby ruské centrální banky (v současnosti 18 %) by to znamenalo velmi významné náklady pro ruský rozpočet. A to by penalizovalo ruské společnosti, které se při financování do značné míry spoléhají na domácí banky. Není tedy překvapením, že již v říjnu 2023 Siluanov oznámil, že půjčky na domácím trhu budou výrazně nižší, než se plánovalo. Navíc čínské banky, jedny z posledních zahraničních bank, které jsou stále přítomny na ruském území, podle ruských médií drasticky omezují svou expozici v Rusku. Již v lednu 2024 informovala agentura Bloomberg o poklesu čínské finanční podpory ruským subjektům v návaznosti na tlak amerického ministerstva zahraničí. V červnu 2024 rozhodly Spojené státy o sekundárních sankcích, konkrétně namířených proti indickým a čínským bankám, o nichž se předpokládá, že pomáhají Rusku vyhýbat se sankcím.

Navzdory plánovanému zvýšení daní není jisté, že se daňové příjmy v roce 2024 zvýší ve stejném poměru jako v roce 2023, a proto ruská vláda upíná velkou část svých nadějí na naplnění rozpočtu na rok 2024 ke zvýšeným příjmům z ropy. Aby k tomu došlo, musí však být splněna řada podmínek, z nichž první je cena ropy Brent kolem 85 dolarů za barel v roce 2024 a cena ropy Ural alespoň 60 dolarů za barel. Tato podmínka je v současné době splněna během prvních pěti měsíců roku 2024.

To je rozpočtová linie, po které bude muset ruská vláda v roce 2024 jít: Rusko potřebuje drahý barel Uralu (nad západním cenovým stropem) a levný rubl (aby mechanicky generovalo více rublů ze stejné zaplacené částky), ale zase ne příliš nízko, aby nevytvořilo dováženou inflaci nad rámec již probíhající inflace. Jak vysvětluje Ronald Smith, hlavní analytik BCS World of Investments v Moskvě, ruský rozpočet je citlivý především na cenu za barel, a to mnohem více než na objemy produkce, které zůstaly ve srovnání s rokem 2021 stabilní.

Až na to, že příjmy z ruského vývozu ropy se ve srovnání s rokem 2023 zatím nezvýšily (ačkoli ruský rozpočet předpokládá v letošním roce nárůst těchto příjmů o 25 %). K rozmarům trhu se přidává nejistota ohledně dopadů ukrajinských úderů na ruské rafinérie: Během několika dní ukrajinské údery poškodily tři rafinérie, které představují 12 % ruské rafinérské kapacity. I když se toto téma mohlo zpočátku zdát spíše symbolické, údaje o ruském vývozu za leden 2024 ukazují pokles objemu vývozu. U konkrétních ropných produktů, jako je benzín a nafta, klesl ruský vývoz v lednu 2024 o 37 %, resp. 23 %. Podle generálního ředitele společnosti Gunvor Group Torbjörna Törnqvista byla ruská produkce po útocích v polovině března 2024 snížena o 600 000 barelů denně. To vše se děje na pozadí obecného poklesu ruských příjmů z ropy po vrcholu v únoru až březnu 2022. V červenci 2024 schválila ruská Státní duma první změny federálního rozpočtu na rok 2024 s cílem legalizovat pokles příjmů, nárůst výdajů, a tím i zvýšení prognózy schodku na rok 2024. Přesněji řečeno, dokument zmiňuje pokles příjmů z ropy a plynu.

Omezené rezervy Fondu národního blahobytu

Při absenci dostatečného zvýšení příjmů z ropy a daní by Rusko mohlo být velmi rychle nuceno sáhnout opět do Fondu národního blahobytu. Je třeba mít na paměti, že Fond národního blahobytu je obvykle doplňován příjmy z ropy. Ty však v roce 2023 klesly o 24 %. To Siluanovovi nezabránilo v tom, aby oznámil nové výběry, jako to učinil v říjnu 2023: Tehdy oznámil, že Fondu národního blahobytu zbude na konci roku 2024 ještě 6,7 bilionu rublů oproti 1,37 miliardy v září 2023. Drží si Rusko rezervy do budoucna? Ministr tedy v říjnu 2023 oznámil celkové spotřebování ruských finančních rezerv na konci roku 2024, nebo se jí velmi blíží, a to na pozadí velkých nejistot ohledně daní a příjmů z ropy v letošním roce.

Abychom to pochopili, musíme se podívat na složení Fondu národního blahobytu. Ve skutečnosti se skládá z velkého množství aktiv a sekuritizovaných investic, investičních účtů a dalších investic do dluhopisů. Ale 90 % jeho "nominální hodnoty" je ve skutečnosti založeno na dvou třídách aktiv: Akciích ruských společností a hotovosti (zlato a měnové rezervy). Ze všech aktiv ve Fondu národního blahobytu mohou být skutečně použity na záchranu státního rozpočtu a financování války pouze peníze. A tato hotovost se vypařuje.

K 1. lednu 2022 činila celková aktiva Fondu národního blahobytu 13,5 bilionu rublů, t 10,4 bilionu 1. ledna 2023 a 11, 9 bilionu k 1. lednu 2024. Nominální hodnota fondu se podle všeho mění jen velmi málo a po poklesu v roce 2022 se v roce 2023 konečně opět zvýšila. Až na to, že výše uvedená u těchto rezerv je zfalšovaná, zvláště pokud se podíváme na množství likvidních aktiv: 8,4 bilionu rublů v roce 2022, 6,1 bilionu v roce 2023 a 5 bilionů v roce 2024. Rusko se dostalo ze 113 miliard dolarů v rezervách na 56 miliard dolarů za dva roky (s přihlédnutím ke směnným kurzům). Před rokem Fond národního blahobytu stále držel 10 miliard eur, 310 miliard jüanů a 554 metrických tun zlata. K 1. lednu 2024 nezbyla žádná eura (ani žádné tvrdé měny), 227 miliard jüanů a 358 metrických tun zlata.

Pomocí účetních triků Rusko maskuje pokles likvidity tím, že do fondu přidává akcie ruských společností, v nichž má stát podíl. Mezi lednem 2022 a srpnem 2023 vzrostl podíl akcií ruských společností ve Fondu národního blahobytu z 26 % na 33 %, přičemž jeho nominální hodnota zůstala víceméně nezměněna. Do ledna 2024 se tento podíl zvýšil na 38 %. Nejenže jsou tato aktiva nelikvidní, ale jejich skutečná hodnota je zcela neověřitelná a pravděpodobně značně nadhodnocená: Je těžké si představit, že se například ocenění společnosti Aeroflot od roku 2021 nezměnilo, což naznačují účty Fondu národního blahobytu.

Těžiště

Pokud jde o strategii, efektivní akce závisí na identifikaci těžiště protivníka, tj. bodu v jeho systému (hmotného nebo nehmotného), na kterém bude mít akce maximální účinek. Kromě toho, že Rusko podcenilo ukrajinský odpor, udělalo chybu, když si myslelo, že závislost Evropy na ruském plynu bude jeho těžištěm. V létě 2022 Rusko vsadilo na to, že akce v tomto směru odradí Evropu od intervence a podpory Ukrajiny. To byl celý smysl – a selhání – ruského embarga na plyn. Na druhou stranu, i když někteří zpochybňovali rychlost tohoto procesu, Západ neudělal žádnou chybu, když na Rusko uvalil ekonomické a finanční sankce: Stejně jako předtím Sovětský svaz, ani Rusko nemusí mít prostředky k dosažení svých ambicí na dlouho.

Zatímco Rusko v roce 2023 plánovalo snížit své vojenské výdaje od roku 2025, nyní se zdá, že vše nasvědčuje tomu, že budou přinejmenším zachovány a pravděpodobně i zvýšeny. Poté, co se Rusko připravilo o své hlavní zákazníky a odbytiště v Evropě, je nyní nuceno pálit své finanční rezervy, aby mohlo pokračovat ve válce na Ukrajině. Tyto rezervy se tenčí. Pokud máme věřit prohlášením ruského ministra financí a účetním detailům v tiskových zprávách jeho ministerstva, do konce roku 2024 Rusko vyčerpá rezervy likvidity Fondu národního blahobytu. Ve zhoršujícím se ekonomickém kontextu (inflace), bez možnosti zvýšení dluhu na finančních trzích, s menší podporou čínských bank, které jsou v Rusku stále přítomny, a bez vyhlídky na dostatečné příjmy z ropy a plynu, by se Rusko mohlo v blízké budoucnosti ocitnout v "pozastavení plateb".

"Co může ovlivnit budoucí směřování ruské ekonomiky? Je zřejmé, že vojenská a ekonomická rozhodnutí ruské vlády hrají ústřední roli. Dalším klíčovým faktorem jsou ceny ropy. A konečně je tu tlak světového společenství na Rusko, aby zastavilo svou agresi. Zatímco první dvě síly jsou mimo přímou kontrolu západních demokracií, třetí je jistota v jejich moci," shrnují Jurij Gorodničenko, Iikka Korhonen a Elina Ribakova ve své zprávě "Ruská ekonomika ve válečném stavu: Nová realita financovaná vývozem komodit". Rusko má sice díky finančním rezervám stále kapacitu financovat všechny položky federálního rozpočtu do roku 2024 – včetně invaze na Ukrajinu –, ale situace by se mohla změnit již v roce 2025. Vzhledem k tomu, že příjmy federální vlády (z exportu a daní) nestačí na pokrytí výdajů (a rozdíl již nebude možné pokrýt čerpáním rezerv), Rusko by mohlo být brzy nuceno učinit drastická rozpočtová rozhodnutí.

Co by se mohlo stát, pokud Rusku dojdou finanční rezervy? Je to cvičení v předvídavosti, ale lze si představit několik scénářů. První je nejvíce nerealistický: Kvůli nedostatku financí Rusko zastaví své vojenské výdaje, upustí od své "speciální operace" na Ukrajině, uzná svou porážku a vrátí se k "byznysu jako obvykle". Ale je tu problém: Je pravda, že ruský stát silně financoval vzkříšení sovětského vojensko-průmyslového komplexu, ale kdo bude financovat tento zvrat a jak? Možnost zvrátit transformaci ruského průmyslu, od výroby vojenského vybavení k výrobě civilního zboží, je ve specifickém kontextu budoucích finančních potíží vysoce sporná. Ruská centrální banka v dubnu 2022 uvedla, že Rusko bude muset v nadcházejících letech čelit "obrácené industrializaci". Rusko financovalo opětovné spuštění zbrojních továren, z nichž některé byly roky zakonzervovány. To mělo dopad na celý dodavatelský řetězec a subdodavatele, ale náhlé zastavení výroby pro vojenské účely nebude bez důsledků pro všechna odvětví přímo spojená s dodávkami zbraňových komponentů – vojensko-průmyslový komplex. Továrny, které dříve vyráběly tanky nebo rakety, nebudou vyrábět auta nebo pračky přes noc.

Ať už je to jakkoli, tento scénář by umožnil předpokládat postupné rušení sankcí, nebo dokonce uvolnění pomoci od mezinárodních institucí ve střednědobém horizontu za předpokladu, že se Rusko zaváže financovat rekonstrukci Ukrajiny. I když je to scénář, který by pravděpodobně nejlépe zabránil ekonomickému kolapsu, je to také scénář, který představuje největší politická rizika pro Vladimira Putina. Pravděpodobnost, že k takovému scénáři dojde, je proto extrémně nízká, dokud Putin pevně drží otěže moci.

Druhý scénář by mohl zahrnovat masivní čínskou intervenci (finanční půjčky, dodávky vybavení, munice, vojáků atd.) výměnou za ještě větší přístup k ruským přírodním zdrojům, nebo dokonce výměnou za území, jako je Sibiř. Tato hypotéza by Rusku umožnila pokračovat v ofenzivě a posílit svou ekonomiku v nadcházejících letech. Chybou tohoto scénáře je, že by vystavil Čínu masivní ekonomické odvetě ze strany Západu. Kromě toho, že by to rozdělilo svět na dva hlavní geopolitické bloky, jak se stalo během studené války, už tak otřesená čínská ekonomika by měla problém absorbovat šok, což by učinilo tento scénář vysoce nepravděpodobným bez současné podpory.

Třetí scénář je nejpravděpodobnější: Nic neměnit a snažit se přizpůsobit. Vzhledem k tomu, že ruská ekonomika začíná fungovat v uzavřeném kruhu, jakmile budou její rezervy vyčerpány, Rusko by se mohlo rychle rozhodnout pozastavit některé sociální dávky a snížit platy a zároveň pokračovat ve zvyšování daní. Kromě toho by mohlo zabavit všechna zahraniční aktiva, která jsou stále v Rusku přítomna (nebo dokonce postupně prodávat zlaté rezervy ruské centrální banky na paralelních trzích). Protože je nepravděpodobné, že by to v dlouhodobém horizontu stačilo, Rusko nebude mít jinou možnost, než zapnout "tiskárnu na peníze", čímž zvýrazní inflační spirálu a dále znehodnotí rubl. Tato maximalistická strategie by s největší pravděpodobností umožnila Rusku vydržet několik let, ale s rizikem kataklyzmatického ekonomického kolapsu na konci: To je v podstatě přesný popis ekonomické situace Sovětského svazu v letech 1989 až 1991.

V zemi, kde více než polovina populace žije přímo ze státních dotací, kde míra chudoby v roce 2021 přesáhla 13 % (i když kritéria chudoby jsou mnohem nižší než na Západě) a kde 62 % Rusů nemá ani úspory, ani dost na to, aby si koupili víc než oblečení a jídlo, je dlouhodobým rizikem pro Rusko, že se ocitne v ekonomické situaci stejné, v jaké byl před svým pádem Sovětský Svaz.

Zdroj ve francouzštině: ZDE

