Papež zkritizoval Harrisovou i Trumpa a vzkazuje americkým katolíkům, aby si vybrali „menší zlo"

14. 9. 2024

Papež František v pátek zkritizoval Donalda Trumpa za jeho plán deportovat miliony přistěhovalců a Kamalu Harrisovou za její postoj podporující právo na potrat



Na otázku týkající se amerických prezidentských voleb během svého letu ze Singapuru zpět do Říma papež uvedl, že nepřijímání migrantů je „těžkým“ hříchem, a přirovnal potrat k „vraždě“.



Řekl, že američtí katolíci si budou muset při listopadových volbách „vybrat menší zlo“, aniž by to blíže specifikoval.





František vystoupil na tiskové konferenci s novináři po dvanáctidenní cestě po jihovýchodní Asii a Oceánii. Ačkoli papež nepoužil jména Trump a Harris, zmínil se konkrétně o jejich politice a pohlaví. Přestože oba kandidáty kritizoval, řekl, že katolíci by měli volit.





„Nevolit je ošklivé,“ řekl 87letý pontifik. „Není to dobré. Musíte volit."





František řekl, že potrat „je zabití lidské bytosti“. Řekl, že pro potrat nelze najít žádnou omluvu. „Je to vražda,“ řekl. „O těchto věcech musíme mluvit jasně. Žádné 'ale' nebo 'nicméně'.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

„Musíte si vybrat menší zlo,“ pokračoval. „Kdo je menší zlo? Ta dáma, nebo ten pán? Já nevím. Každý se podle svého svědomí [musí] zamyslet a udělat to.“Američtí katolíci, kterých je v celé zemi zhruba 52 milionů, jsou často považováni za rozhodující voliče. V některých nerozhodných státech, včetně Pensylvánie a Wisconsinu, je více než 20 % dospělých katolíků.František, vůdce asi 1,4 miliardy katolíků na celém světě, je obvykle opatrný, pokud jde o zýsahy do celostátních politických voleb. Často však ostře kritizuje potraty, které katolické učení zakazuje. Již dříve také kritizoval Trumpovu protiimigrační rétoriku. Během voleb v roce 2016 řekl, že Trump svými názory „není křesťan“. V pátek František řekl, že politika obou kandidátů je „proti životu“.„Ať už je to ten, který vyhání migranty, nebo ten, který zabíjí děti,“ řekl papež. „Oba jsou proti životu.“Trump vyhrožuje, že v případě svého zvolení do druhého prezidentského období potlačí neregulérní přistěhovalectví a deportuje miliony přistěhovalců, kteří již v USA pobývají. Odmítl také vyloučit vybudování záchytných táborů pro přistěhovalce bez dokladů.Harrisová slíbila, že podepíše jakýkoli zákon přijatý Kongresem, který by obnovil národní ochranu přístupu k potratům, kterou zrušil Nejvyšší soud USA v rozhodnutí Dobbs z roku 2022.Oba kandidáti se ve středu v první společné debatě přeli o obě témata. Většina průzkumů ukazuje těsný souboj, v němž Harrisová mírně vede.Papež označil imigraci za „právo“ a citoval biblické pasáže, které označují sirotky, vdovy a cizince za tři druhy lidí, o které se společnost musí postarat. „Nepřijmout migranty je hřích,“ řekl papež. „Je to těžký hřích.“