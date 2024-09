Izraelci zavraždili dalších šestnáct lidí v Gaze

17. 9. 2024

Nejméně 16 mrtvých při izraelských náletech v Gaze



Mezi mrtvými je pět žen a čtyři děti, zásah zasáhl obytnou budovu v přeplněném táboře Nuseirat.





Při izraelských náletech v centrální části Gazy v neděli večer a v pondělí ráno zahynulo nejméně 16 lidí, včetně pěti žen a čtyř dětí, uvedli palestinští zdravotníci.



Záchranáři uvedli, že nálet v pondělí časně ráno zničil obytnou budovu v hustě obydleném uprchlickém táboře Nuseirat v centru centrální Gazy a zabil nejméně 10 lidí, včetně čtyř žen a dvou dětí.



Při samostatném úderu, jehož cílem byla budova ve městě Gaza, zemřelo šest lidí. Podle civilní obrany, týmu záchranářů pracujícího pod vedením Hamásu, byla mezi mrtvými žena a dvě děti.



Izrael tvrdí, že jeho vojenské operace jsou zaměřeny výhradně na bojovníky, a tvrdí, že Hamás a další ozbrojené frakce ohrožují civilisty tím, že operují v obytných oblastech.



Po jedenácti měsících války v Gaze přesáhl počet mrtvých Palestinců podle zdravotnických úřadů na tomto území 41 000 osob. Většinu mrtvých tvoří civilisté a celkový počet mrtvých představuje téměř 2 % předválečné populace Gazy, což odpovídá každému padesátému obyvateli. Konflikt vyvolal útok Hamásu na Izrael ze 7. října, při kterém zahynulo 1 200 lidí a asi 250 jich bylo zajato jako rukojmí.



V neděli večer řekl vysoký představitel Hamásu agentuře France-Presse, že od útoků ze 7. října byly naverbovány nové generace bojovníků, a to necelý týden poté, co izraelský ministr obrany Yoav Gallant novinářům řekl, že Hamás „již neexistuje“ jako vojenská formace v Gaze.



Během rozhovoru v Istanbulu Usáma Hamdan prohlásil, že militantní skupina „má vysokou schopnost pokračovat“.



Dodal: „Byli zde mučedníci a byly zde oběti ... ale na oplátku došlo k hromadění zkušeností a náboru nových generací do odboje.“



Šéf Hamásu Jahjá Sinvár poblahopřál jemenské skupině Húsíů k tomu, že v neděli poprvé zasáhla střední Izrael raketou země-země, která způsobila požár poblíž Kfar Daniel.



„Blahopřeji vám k úspěchu při dosažení hloubky nepřátelského útvaru,“ uvedl Sinwar v dopise vůdci Húsíů Abdulmaliku al-Hútímu. „Ujišťuji vás, že odpor je v pořádku. Připravili jsme se na dlouhou opotřebovací bitvu,“ dodal.



Jedná se údajně o třetí Sinwarovo veřejné poselství za poslední týden poté, co 9. září poblahopřál alžírskému prezidentovi Abdelmadžídu Tebbounovi k získání „obnovené důvěry“ jeho lidu ve volbách a v pátek projevil vděčnost za pokračující boj Hizballáhu proti Izraeli.



Předtím Sinvar, který se pravděpodobně skrývá v podzemí Gazy, učinil od začátku války pouze jedno další oficiální prohlášení, a to koncem října, kdy nabídl okamžité propuštění izraelských rukojmích výměnou za propuštění všech palestinských vězňů. Izrael vede v Gaze rozsáhlé pátrání po omto muži odpovědném za masakr ze 7. října.



Izraelská armáda vyšetřuje, zda byl požár u Kfar Daniel důsledkem padajících úlomků způsobených střelbou ze záchytných raket vypálených na projektil, nebo zda raketa úspěšně pronikla její protivzdušnou obranou, jak tvrdí Húsíové.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že Húsíové zaplatí „vysokou cenu“, zatímco húsíjský vůdce varoval před většími útoky, které mají přijít.



V pondělí mluvčí húsijské armády Yahya Saree uvedl, že skupina sestřelila americký bezpilotní letoun MQ-9 v jemenské provincii Dhamar.



V pondělí Gallant sdělil americkému ministru obrany Lloydu Austinovi, že se krátí čas na dohodu s Hizballáhem o zastavení bojů podél izraelsko-libanonské hranice, kde v neděli izraelská armáda oznámila, že bylo vypáleno přibližně 40 střel, přičemž většina z nich byla zachycena nebo dopadla do neobydlených oblastí.



„Možnost dohodnutého rámce v severní aréně se vyčerpává, protože Hizballáh se nadále „váže“ k Hamásu,“ řekl Gallant, “trajektorie je jasná.



Hizballáh prohlásil, že zastaví své útoky, pokud dojde k příměří v Gaze, ale několikaměsíční rozhovory zprostředkované USA, Katarem a Egyptem opakovaně uvázly na mrtvém bodě.



Gallant řekl Austinovi, že „v jakémkoli možném scénáři bude izraelské obranné zařízení pokračovat v činnosti s cílem zlikvidovat Hamás a zajistit návrat rukojmích držených Hamásem v Gaze - jakýmikoli prostředky“.





Mezitím se v izraelských médiích objevily zprávy, že Gallantova pozice by mohla být ohrožena, přičemž zdroje z úřadu premiéra uvedly, že Netanjahu zvažuje jmenování předsedy Nové naděje Gideona Sa'ara Gallantovým nástupcem.



Po této zprávě krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v televizi X prohlásil: „Nastal čas [Gallanta] okamžitě vyhodit.“



Zvěsti o tom, že Netanjahu odstraní Gallanta, kolují již několik měsíců. Již tak napjaté vztahy mezi nimi jsou bouřlivé od Netanjahuova náhlého rozhodnutí odvolat Gallanta v březnu 2023 kvůli jeho hlasitému nesouhlasu s vládními změnami v justici. Premiérův krok byl však později po protestech veřejnosti odvolán.





Někteří členové Netanjahuovy administrativy požadovali Gallantovo odvolání, přičemž uváděli řadu výtek, včetně jeho postoje proti vládou podporovanému zákonu o odvodu ultraortodoxních vojáků a jeho veřejného nesouhlasu s premiérem v otázkách, jako je vyjednávání o rukojmích a přítomnost Izraele v koridoru Filadelfie na hranici mezi Gazou a Egyptem.







Zdroj v angličtině ZDE

