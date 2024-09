Hnutí Ne naším jménem! svolává před budovu Magistrátu demonstraci proti usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy

TZ Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě Na demonstraci svolané na středu 18. 9. od 17:00 před budovu Magistrátu na Mariánské náměstí v Praze chtějí aktivisté propalestinské solidarity vyjádřit zásadní odmítnutí usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 9. To odsoudilo účast aktivistů z iniciativy Prague4Palestine na letošním Prague Pride a přijalo rozhodnutí odejmout do budoucna finanční dotaci těch magistrátem financovaným událostem, na kterých by tematicky vystoupili aktivisté propalestinské solidarity.

Nehledě k absurditě tohoto požadavku a jeho nelegitimnosti shrnula iniciativa Ne naším jménem! ve svém prohlášení celou řadu lživých a manipulujících tvrzení, o která se usnesení a přiložená důvodová zpráva pražských zastupitelů opírá. Jde zejména o opakovaně lživé tvrzení o významu používaného hesla From the River to the Sea Palestine will be free, jehož oprávněné užívání v jimi deklarované podobě za rovnost a spravedlnost všech lidí regionu a proti izraelskému rasismus a kolonialismu potvrdil ve svých dvou nedávných rozsudcích i Nejvyšší správní soud v žalobě právě s Magistrátem hl. m. Prahy.

Zvýšené úsilí o delegitimizaci tohoto hesla souvisí se snahou postihnout účastníky propalestinské solidarity, která sílí v důsledku válečných zločinů, jichž se Izrael ve své válce proti Gaze prokazatelně dopouští, podobně jako rostoucí falešné obviňování z antisemitismu, užívané i pražskými zastupiteli, souvisí se snahou odvrátit kritiku Izraele, jeho apartheidu a osadnické kolonizace.

Hledají-li zastupitelé hl. m. Prahy někoho, koho by postihli za vyvolávání nenávisti, rasismu, antisemitismus a podporu terorismus, mezi aktivisty solidarity s Palestinou a s Palestinci je nenajdou. Propalestinská solidarita vychází z lidskoprávního odkazu, hlásí se k rovnosti, svobodě a spravedlnosti.

Jak však uvádí prohlášení Ne naším jménem!: „Je poněkud absurdní, že se boje s nenávistí a s rasismem dovolávají též zastupitelé politických stran, které s nenávistí a s rasismem samy pracují, a že před antisemitismem a rasismem chtějí varovat zastupitelé stran, které s ním měly a stále mají problém, zpochybňují holokaust na Romech a jsou soudně potvrzeny jako fašistické. Je komické, když se o „čistotu Prague Pride“ starají zástupci stran s homofobními sklony či tací, kteří proti pochodu hrdosti LGBT v Praze dlouhodobě brojí a jen hledají cestu, jak by jej město přestalo spolufinancovat. A je varovné, když chce obecní peníze druhým odebírat zastupitel, který je za defraudaci obecních peněz sám trestně stíhán.“

Zdeněk Jehlička, nenasimjmenem@gmail.com





Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí



