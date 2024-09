Spojené státy podezírají Čínu z dodávek ruského uranu při obcházení sankcí

18. 9. 2024

Peking a Moskva se možná snaží obejít letošní zákaz dodávek ruského obohaceného uranu do Spojených států. Peking a Moskva se možná snaží obejít letošní zákaz dodávek ruského obohaceného uranu do Spojených států.

Rusko podle amerického ministerstva energetiky pokrylo asi čtvrtinu americké poptávky po obohaceném uranu, což mu vydělalo asi 1 miliardu dolarů ročně. V letech 2020-2022 Čína nedodávala uran do Spojených států vůbec. Ale od konce roku 2023, kdy proces přijímání zákona zakazujícího dovoz ruského paliva začal ve Spojených státech nabírat na obrátkách, se Čína nečekaně stala aktivnější. To donutilo americkou Komisi pro mezinárodní obchod (ITC) zahájit vyšetřování pro podezření z obcházení omezujících opatření.

Sněmovna reprezentantů návrh zákona schválila v prosinci 2023 a ve stejném měsíci Čína podle ITC do země vyvezla 242 990 kg obohaceného uranu. Poté návrh zákona z procedurálních důvodů visel v Senátu a v květnu 2024 byl schválen horní komorou a podepsán prezidentem.

Dohromady je to ještě více než ruský vývoz do Spojených států od začátku roku do července, který činil 313 050 kg (o 30 % méně než o rok dříve).

Zároveň se v letech 2022 a 2023 prudce zvýšily čínské nákupy obohaceného uranu z Ruska, a to na 685 264 kg, respektive 467 387 kg (v roce 2021 byl dovoz nulový a v roce 2020 - pouze 48 440 kg), uvádí Světová banka. Čína staví stále více jaderných elektráren, které je třeba neustále zásobovat uranem, ale může také využít nákupy z Ruska ke zvýšení vlastního exportu, říkají analytici. "Čína se může snažit zaujmout významnější místo na světovém trhu s obohaceným uranem a zvýšení jejího dovozu z Ruska by mohlo přispět k realizaci ambicí Pekingu," uvádí zpráva Royal United Services Institute (RUSI).

Americké ministerstvo energetiky "spolu s dalšími agenturami pečlivě monitoruje dovoz z Číny, aby zajistilo řádné provádění nedávno schváleného zákona o zákazu dovozu ruského uranu," řekl mluvčí ministerstva agentuře Reuters. Podle něj se to děje proto, aby se zajistilo, že Čína neuplatní substituční schéma tím, že bude dovážet ruský uran a vyvážet svůj vlastní uran, "který by se jinak používal v čínských reaktorech", do Spojených států.

V březnu Kongres vyčlenil 2,7 miliardy dolarů na rozvoj výroby obohaceného uranu na domácím trhu - jak tradičního paliva pro více než 90 reaktorů v jaderných elektrárnách, které jsou v současné době v provozu, tak vysoce kvalitního nízko obohaceného uranu (HALEU). Tento typ paliva se používá ve stále rozšířenějších malých jaderných elektrárnách a jeho jediným dodavatelem byla společnost Tenex, která je součástí Rosatomu. V listopadu 2023 vyrobila společnost Centrus první šarži přípravku HALEU ve Spojených státech.

V červnu letošního roku vyzvala americké úřady, aby zvýšily dovozní clo na čínský uran ze 7,5 % na 20 %, protože to "ohrožuje jejich snahy" o rozvoj domácí produkce. Profesní asociace Uranium Producers of America (UPA) navrhla zvýšit tuto daň na 50 %. Podle jejího poradce Johna Indalla se zástupci organizace v červenci setkali s ministerstvem obchodu kvůli obavám, že dovoz z Číny představuje obcházení zákazu ruského uranu. UPA požádala úředníky, aby této záležitosti věnovali velkou pozornost, řekl Indall agentuře Reuters:

"Neradi bychom zavřeli ruský kohoutek a najednou viděli, že všechen tento materiál k nám přichází z Číny."

Zdroj v angličtině: ZDE

