Valerij Zalužnyj se postavil proti ofenzivě v Kurské oblasti

18. 9. 2024

Bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj se postavil proti operaci v Kurské oblasti, když prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku tohoto roku poprvé představil plán ofenzívy v ruském regionu, tvrdí dva vysoce postavení vojenští představitelé. Bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj se postavil proti operaci v Kurské oblasti, když prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku tohoto roku poprvé představil plán ofenzívy v ruském regionu, tvrdí dva vysoce postavení vojenští představitelé.

Podle mluvčích se bývalý vrchní velitel domníval, že operace neměla "jasný druhý krok" po prolomení ruských hranic. "Zalužnyj se zeptal: "Až získáte předmostí, co bude dál?" Od Zelenského nikdy nedostal jasnou odpověď. Měl pocit, že by to byl hazard," řekl jeden z účastníků.

Bývalý velitel 80. výsadkového útočného praporu Emil Iškulov se také postavil proti operaci v Kursku. Poukázal na to, že velikost jeho brigády neodpovídá úkolu, a obával se, že vojáci by mohli být na ruském území "příliš zranitelní" a utrpět těžké ztráty, uvádějí zdroje.

Zalužnyj byl v únoru odvolán z funkce vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny, poté byl jmenován velvyslancem v Londýně. Propuštění Iškulova vešlo ve známost na konci července.

Nyní zůstává klíčová otázka Zalužného, která byla Zelenskému položena na začátku roku: Skeptici na Ukrajině i na Západě se obávají, že ozbrojené síly Ukrajiny mohou být "uvězněny" a demoralizovány. Podle skeptiků rozmístění významných ukrajinských sil v Kurské oblasti znamená, že nemohou být zapojeny do Doněcké oblasti, kde aktivně postupují ruské jednotky.

Ozbrojené síly Ukrajiny zahájily 6. srpna ofenzívu v Kurské oblasti, přičemž podle vlastních odhadů zabírají více než 1 300 kilometrů čtverečních a asi 100 osad. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že ukrajinská armáda bude držet okupovaná území neomezeně dlouho, aby donutila Vladimira Putina co nejdříve zasednout k jednacímu stolu. Sám Putin označil za primární cíl ruské armády další dobytí Donbasu.

Mezitím pokračuje operace ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti. V pátek 13. září se ukrajinské armádě podařilo prorazit ruskou hranici u Rylského okresu a postoupit do hloubky 3 km. Dne 16. září kurské úřady oznámily evakuaci v pásmu 15 kilometrů od hranic v okresech Rylskij a Chomutovskij. Předtím se evakuační opatření v Kurské oblasti dotkla již 133 tisíc lidí.

Zdroj v angličtině: ZDE

