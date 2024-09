Rusko sdílí jaderná tajemství s Íránem, vyvolává obavy USA a Velké Británie

16. 9. 2024

USA a Velká Británie jsou stále více znepokojeny tím, že Rusko sdílí s Íránem tajné informace a technologie, které by ho mohly přiblížit k výrobě jaderných zbraní, výměnou za to, že Teherán poskytne Moskvě balistické rakety pro její válku na Ukrajině, píše Alex Wickham. USA a Velká Británie jsou stále více znepokojeny tím, že Rusko sdílí s Íránem tajné informace a technologie, které by ho mohly přiblížit k výrobě jaderných zbraní, výměnou za to, že Teherán poskytne Moskvě balistické rakety pro její válku na Ukrajině,

Kreml v posledních měsících zvýšil svou spolupráci s Íránem kvůli jeho ambicím získat atomové zbraně, podle západních představitelů obeznámených s touto záležitostí, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, aby diskutovali o hodnoceních, která nebyla zveřejněna.

O vývoji diskutovali američtí a britští představitelé ve Washingtonu tento týden, dodali lidé, když se britský premiér Keir Starmer sešel s prezidentem Joe Bidenem v Bílém domě na strategickém setkání o zahraniční politice. Popsali to jako znepokojivé a jako eskalaci vojenských vazeb z Ruska a Íránu.

Bidenova administrativa je podle mluvčího Rady národní bezpečnosti Bílého domu nadále hluboce znepokojena íránskými jadernými aktivitami. Biden dal jasně najevo, že USA jsou připraveny použít všechny prvky národní síly, aby zabránily jakékoli jaderné eskalaci ze strany Íránu, uvedl v sobotu mluvčí.

Ruské ministerstvo zahraničí a íránské velvyslanectví při Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni na žádosti o komentář nereagovaly.

Ministři zahraničí skupiny G7 ve společném prohlášení v sobotu odsoudili "íránský vývoz a ruské nákupy íránských balistických raket", což označili za další eskalaci íránské vojenské podpory ruské válce na Ukrajině a požadovali, aby okamžitě přestala.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken během nedávné návštěvy Londýna naznačil, že Rusko si vyměňuje jadernou technologii s Teheránem, a řekl, že Moskva obdržela zásilku íránských balistických raket Fath-360.

"Rusko sdílí technologie, o které Írán usiluje - je to obousměrná ulice - včetně jaderných otázek, stejně jako některé informace o vesmíru," řekl Blinken.

Blinken a britský ministr zahraničí David Lammy se během jednání v Londýně shodli, že "íránský jaderný program nebyl nikdy pokročilejší", uvedlo americké ministerstvo zahraničí ve společném prohlášení v sobotu.

Starmer se v pondělí v Římě setká s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou, kde budou mimo jiné diskutovat o Rusku, Ukrajině a Blízkém východě. Itálie se tradičně snažila prezentovat jako prostředník na Blízkém východě a udržovat vztahy s Íránem.

Írán trvá na tom, že se nesnaží vyrábět jaderné zbraně, i když existují obavy, že by je mohl vyrobit v reakci na eskalaci napětí s Izraelem.

V dubnu vysoký íránský generál řekl, že Islámská republika by mohla revidovat svou jadernou doktrínu, pokud by Izrael zaútočil na její jaderná zařízení, což byly poznámky, které byly vnímány jako varování, že by se mohla snažit vyrobit bojovou hlavici, když dlouho tvrdila, že její atomové kapacity jsou pouze pro civilní účely.

MAAE, hlídací pes OSN, uvedla, že úroveň íránského jaderného paliva vzrostla mezi červnem a srpnem, což je dost na to, aby to umožnilo vyrobit hrstku hlavic, pokud by Írán učinil politické rozhodnutí usilovat o zbraně.

Na konferenci v Londýně minulý víkend ředitel americké CIA William Burns řekl, že Rusko a Írán prohlubují své vojenské vztahy.

