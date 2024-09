Důsledky pro Mongolsko? Exkluzivní rozhovor s poradcem ICC

18. 9. 2024

čas čtení 5 minut

V exkluzivním rozhovoru pro Kyiv Post diskutoval výkonný ředitel Mezinárodní advokátní komory Mark Ellis o tom, že se Mongolsku nepodařilo zatknout ruského prezidenta Vladimira Putina a jaké to mělo důsledky, píše Leo Chiu.

4. září Mongolsko nevyhovělo zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) na ruského prezidenta Vladimira Putina, když zemi navštívil – na pozvání mongolského prezidenta.

Mongolsko má jako člen Mezinárodního trestního soudu zákonnou povinnost respektovat zatykač týkající se Putinovy role a spoluúčasti na nezákonné deportaci ukrajinských dětí.

Ale co právní důsledky, když nedostálo svému závazku?

Velmi malé, řekl výkonný ředitel Mezinárodní advokátní komory (IBA) a poradce ICC Mark Ellis – ale ne všechny naděje jsou ztraceny.

V exkluzivním rozhovoru pro Kyiv Post Ellis uznal, že jde o "relativně slabý proces" a Mongolsko nebude kvůli tomuto incidentu vyloučeno z ICC jako signatář. Jediným trestem bude pravděpodobně trvalá kritika ze strany ostatních členských států.

"Existuje systém pro soud v tom, co je označováno jako Shromáždění smluvních stran, což jsou v podstatě země, které podepsaly Římský statut. Je to ale poměrně slabý proces. Takže neexistují žádné sankce proti Mongolsku za to, že přivítalo Putina a nezatklo ho – nezatklo – jak to vyžaduje Římský statut."

"Shromáždění smluvních stran by mohlo vytvořit proces, který by skutečně kritizoval Mongolsko, ale to je asi tak daleko, kam bude moci zajít," řekl Ellis.

Na otázku, zda by bylo možné provést reformy v rámci ICC, které by pomohly vymáhat rozhodnutí soudu, Ellis řekl, že soud "se určitě posunul tak daleko, jak si myslí, že se může pohnout". V konečném důsledku ICC nemá policejní síly a jeho vynucovací funkce spočívají na spolupráci mezi signatářskou komunitou, řekl.

"Nemá policejní síly. Soud se opírá výhradně o úsilí států mezinárodního společenství v dobré víře podpořit rozhodnutí a žádosti soudu."

"Takže se to všechno vrací k závazku zemí, jak nestátních stran, tak státních stran, podporovat soud," dodal.

Zdůraznil také, že vynucování závisí na mezinárodním společenství, a řekl, že někteří chovají nesprávný předpoklad, že soud má vynucovat rozhodnutí.

"Vynucování v mezinárodním společenství stále pokračuje. Myslím, že mnoho lidí se – nesprávně – dívá na soud a budou ho kritizovat za to, že nedokázal vynutit jejich vlastní rozhodnutí."

"Ale opět, soud to nemůže udělat. Spoléhá se na mezinárodní společenství, že soud podpoří, a tím podporuje koncept mezinárodního práva," řekl Ellis.

Ellis řekl, že existují další cesty, kterými by se země mohly ubírat, aby zajistily, že rozhodnutí ICC budou v budoucnu respektována – například politický tlak.

"Můžete vyvinout politický tlak, což si myslím, že je důležité, myslím, že v tomto případě pro Mongolsko, být schopen tlačit a veřejně objasnit, že Mongolsko selhalo ve své odpovědnosti jako smluvní strana, a co je pro mě důležitější, selhalo v dodržování mezinárodního práva..."

"Pokud máte obviněného válečného zločince se zatykačem, vaší odpovědností by mělo být pomoci a zajistit, aby byl tento jedinec zadržen a postaven před soud. To je jádro mezinárodního trestního práva [souvisejícího] s těmito tribunály," řekl Ellis.

V době zveřejnění však Západ ještě neuvalil na Mongolsko sankce kvůli tomuto incidentu; Mongolsko uvedlo svou závislost na ruské energii jako důvod, proč Putina nezatklo.

Ačkoli vynucování rozhodnutí ICC může být obtížné, Ellis tvrdil, že účelem Putinova zatykače je také sloužit jako odstrašující prostředek tím, že mu zakáže cestovat do většiny zemí v zahraničí – což z něj dělá vyvrhele, řekl.

"To, co zatykač dělá – zejména pro hlavu státu – vytváří scénář, kdy se tento jedinec stává vyvrhelem..."

"Zatykač je nástroj, který říká: 'Budete omezeni v tom, kam cestujete,' takže si myslím, že zde existuje odstrašující účinek," řekl Ellis.

Ellis uvedl jako příklad Jihoafrickou republiku, kde podle něj mezinárodní tlak a potenciální dopady přiměly k tomu, aby Putinovi signalizovala, že v roce 2023 návštěvu neprovede.

"Minulý rok se uvažovalo o tom, že pojede do Jižní Afriky, a Jihoafrická republika je smluvní stranou Římského statutu. A samozřejmě, to, co Jihoafrická republika udělala, bylo, že – v zákulisí – dala jasně najevo, že by bylo nevhodné pro... nebo pro Putina bude nejlepší, když do Jižní Afriky nepocestuje."

"Nejsem si jistý, zda Jihoafrická republika někdy zveřejnila, že zatkne Putina, ale Jižní Afrika určitě nechtěla být v situaci, ve které je Mongolsko právě teď, aby čelila této možnosti a odpovědnosti zatknout."

"Místo toho Jihoafrická republika jednoduše řekla: 'Nejezděte,' a to tento odstrašující účinek posiluje," řekl Ellis.

"Soud není dokonalý. Má mezery a jednou z existujících mezer je mezera ve vynucování. Ale znovu, je to odpovědnost mezinárodního společenství více než soudu," dodal.

Zdroj v angličtině: ZDE

