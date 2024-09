Rusko ztratilo na Ukrajině více než 10 tisíc tanků a obrněných vozidel

18. 9. 2024

Ztráty pozemních obrněných vozidel, která měla otevřít cestu ruské pěchotě do ukrajinských měst a vesnic, přesáhly 10 000 kusů. Při takovém tempu ztrát může Rusko ztratit schopnost poskytnout bojové armádě potřebné množství techniky zhruba za rok. Ztráty pozemních obrněných vozidel, která měla otevřít cestu ruské pěchotě do ukrajinských měst a vesnic, přesáhly 10 000 kusů. Při takovém tempu ztrát může Rusko ztratit schopnost poskytnout bojové armádě potřebné množství techniky zhruba za rok.

Od začátku války Rusko ztratilo 10 037 obrněných vozidel všech typů, uvádí web Oryx, který vede evidenci zdokumentovaných ztrát. Mezi nimi jsou:

3376 tanků, včetně 159 nejmodernějších bojových tanků T-90 různých modifikací,

Více než 5 000 bojových vozidel pěchoty a výsadkových jednotek, jakož i obrněných transportérů,

a více než 1 500 obrněných vozidel jiných typů, včetně transportních, průzkumných, minových atd.

Ztráty pozemních obrněných vozidel jsou tak velké, že 85 % tanků a obrněných vozidel přijíždějících na frontu je restaurováno a přestavěno ze staré sovětské techniky, odhadují Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS) a Royal United Services Institute (RUSI).

"Aby ruská armáda udržela tempo útočných operací na Ukrajině, silně se spoléhá na zajištěné zásoby sovětských zbraní a techniky, zejména obrněných vozidel," poznamenávají v nejnovější zprávě odborníci z Institutu pro studium války (ISW). Sovětské zásoby se však vyčerpávají a není jasné, zda vojensko-průmyslový komplex bude schopen i s další mobilizací ekonomiky, která bude zjevně nezbytná, produkovat dostatek produktů, aby nahradil ztráty na vybavení, které armáda utrpí, dodává ISW. "Rusko bude pravděpodobně čelit rostoucím problémům při výrobě a nákupu materiálu potřebného k provádění operací na Ukrajině a Kreml se bude pravděpodobně stále více spoléhat na zahraniční partnery, aby uspokojil své potřeby," uvádí zpráva.

Podle Alexandera Golce, analytika Stockholmského centra pro východoevropská studia, a Pavla Luzina, odborníka na ruské ozbrojené síly, hostujícího člena Centra pro analýzu evropské politiky, při současném tempu ztrát bude možnost obnovy tanků a bojových vozidel pěchoty odebraných ze zásob vyčerpána zhruba za rok, do druhé poloviny roku 2025.

Rusko se bude snažit vyhrát na Ukrajině až do začátku roku 2026, řekl o víkendu Kyrylo Budanov, šéf Hlavního ředitelství vojenského zpravodajství Ukrajiny. Kreml podle něj považuje rok 2025 za rozhodující, protože do poloviny roku Rusko očekává zhoršení ekonomické a sociálně-politické situace a také vážné potíže s přilákáním lidí do armády. To výrazně sníží jeho schopnost bojovat na Ukrajině.

Celkové ztráty všech typů ruské vojenské techniky, včetně letadel, více než třetiny lodí Černomořské flotily, raketových systémů atd., které před necelým rokem a půl přesáhly 10 000, se již blíží dvěma desítkám tisíc. Nyní je to podle Oryxe 17 856 jednotek. Ukrajinská armáda přišla o 6 551 kusů techniky.

