Saša Uhlová v Guardianu se svou reportáží o otřesných pracovních podmínkách pro imigranty z východu

18. 9. 2024

Foto Saša Uhlová v Rozhovoru Britských listů







Deník Guardian právě vydal dlouhé osobní svědectví pražské novinářky Saši Uhlové o děsivých pracovních podmínkách pro imigranty z východu v Německu. Upozorňuje také, že o tom se Sašou Uhlovou natočila Apolena Rychlíková film. Zde je citace ze závěru dlouhého článku:







Týden z pekla





Poslední tři týdny mi práce připadala vyčerpávající, ale nyní se nároky staly pekelnými. Vedení říká, že v supermarketech je výprodej salátů, proto musíme tak tvrdě pracovat venku na poli, abychom toho do setmění nasbírali co nejvíc. Říká se, že až se večer vrátíme z pole, pošlou nás pracovat do balírny.





Ewelina, která pracuje vedle mě, říká, že máme odmítnout jít po setmění do balírny, pokud nás o to požádají. Ale, zdůrazňuje, všichni musíme odmítnout. „Je velmi důležité, abychom byli jednotní,“ říká. Přikývnu, že to chápu, a slíbím, že to nebudu kazit. Pak se ve spěchu vracíme k práci, abychom toho stihli co nejvíc, než se setmí.





Po dvanácti hodinách směny jeden ze šéfů rozsvítí světla na traktoru a my pokračujeme v práci ve světle reflektorů, i když jsme všichni tak unavení, že se třepeme. S bolavýma, oteklýma rukama pokračujeme ve sběru salátů, skládáme je do beden a házíme nahoru do náklaďáku. Takto pokračujeme více než hodinu, a přestože se ozývají hlasy, že už to prostě dál nejde, všichni pracujeme dál. Propásli jsme šanci uspořádat vzpouru. Vzdor utopený ve vyčerpání.