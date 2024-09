Pagery při smrtícím útoku na Hizballáh byly „vyrobeny v Evropě“, Blízký východ se připravuje na odvetu

18. 9. 2024

Tchajwanská společnost Gold Apollo sděluje, že pagery použité při útoku v Libanonu, z něhož Hizballáh viní Izrael, vyrobila firma v Evropě





Tchajwanský výrobce spojovaný s pagery, které explodovaly v rámci smrtícího a bezprecedentního útoku v Libanonu proti Hizballáhu, uvedl, že zařízení vyrobila firma v Evropě.



Potenciálně tisíce pagerů byly v úterý na dálku a současně odpáleny po celém Libanonu, přičemž zahynulo nejméně devět lidí a téměř 3 000 jich bylo zraněno. Libanonský ministr zdravotnictví Firass Abiad uvedl, že mezi mrtvými je i mladá dívka a že více než 200 lidí má kritická zranění.

Hizballáh obvinil Izrael, že stojí za výbuchy, a prohlásil, že jej stihne „spravedlivý trest“ a že provádí „bezpečnostní a vědecké vyšetřování“ příčin výbuchů. Libanonský ministr informací Ziad Makary útok odsoudil jako „izraelskou agresi“. Izraelská armáda se k výbuchům přímo nevyjádřila, ale uvedla, že vyšší velitelé provedli situační hodnocení „zaměřené na připravenost k útoku i obraně ve všech oblastech“.



Podle analýzy agentury Reuters se po výbuchu objevily snímky pagerů, jejichž nálepky na zadní straně se zdají být shodné s pagery tchajwanské společnosti Gold Apollo.



Zakladatel společnosti Hsu Ching-Kuang ve středu popřel, že by pagery vyrobila, a uvedl, že je vyrobila společnost v Evropě, která má právo používat její značku. „Výrobek nebyl náš. Šlo pouze o to, že na něm byla naše značka,“ řekl. „Jsme zodpovědná společnost. Je to velmi trapné,“ dodal.





Výbuchy zřejmě využívaly nízkoenergetické pagery, které si Hizballáh osvojil, aby zabránil cíleným atentátům na své členy, které lze sledovat podle signálu mobilních telefonů. Mezi zraněnými při útoku je podle zpráv i íránský velvyslanec v Bejrútu Mojtaba Amani.



Zdroj z Hizballáhu uvedl, že se domnívají, že útok byl reakcí na údajný atentát šíitských milicí na bývalého vysokého izraelského obranného úředníka, který v úterý odhalila izraelská bezpečnostní agentura Šin Bet.



Nemocnice po celém Libanonu byly zahlceny přílivem pacientů a ve městě Tyre na jihu země byla zřízena polní nemocnice, která měla zraněné ubytovat. Více než tři hodiny po prvním útoku se v libanonském hlavním městě neustále ozývaly sirény sanitek.



Došlo k němu v době, kdy se američtí představitelé snaží deeskalovat napětí mezi oběma stranami a nadále se obávají, že by izraelský premiér Benjamin Netanjahu mohl nařídit pozemní invazi do Libanonu. Útok přišel jen několik hodin poté, co Izrael oznámil, že rozšiřuje své cíle ve válce vyvolané útoky Hamásu 7. října o boj proti Hizballáhu podél hranice s Libanonem.

Výbuchy pagerů Hizballáhu, pokud by je způsobil Mossad, by znamenaly velkou eskalaci situace

Hizballáh v dřívějším prohlášení potvrdil, že mezi mrtvými jsou nejméně dva jeho bojovníci a mladá dívka. Pozdější zprávy médií uváděly, že při explozích zahynul také syn poslance Hizballáhu Alího Ammara.



Pagery explodovaly v jižním Libanonu, na jižním předměstí Bejrútu známém jako Dahiyeh a ve východním údolí Bekaa - což jsou všechno bašty Hizballáhu.



Jeden z představitelů Hizballáhu, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že detonace byla „největším narušením bezpečnosti“ skupiny od vypuknutí konfliktu v Gaze 7. října, kdy Hamás podnikl útoky v jižním Izraeli, při nichž zahynulo 1 200 lidí a asi 250 lidí bylo vzato jako rukojmí.



Jonathan Panikoff, bývalý náměstek americké vlády pro zpravodajské služby na Blízkém východě, uvedl: „Hnutí Hamás je v současné době velice aktivní: „To by byl snadno největší neúspěch kontrarozvědky Hizballáhu za poslední desetiletí.“



Zjevný sabotážní útok následuje po měsících cílených atentátů, které Izrael provádí na vysoké představitele Hizballáhu, a zvýšil napětí mezi Izraelem a Hizballáhem. V posledních třech týdnech panoval neklid, když se zdálo, že obě strany ustoupily z pokraje regionální války poté, co Hizballáh koncem srpna omezeně reagoval na izraelský atentát na svého vrchního vojenského velitele Fuada Šukúra v Bejrútu.



Útok také hrozí zmařením snah USA zabránit Íránu, který podporuje libanonské šíitské milice, v odvetě proti Izraeli za červencový bombový útok v Teheránu, při němž zahynul politický vůdce Hamásu Ismail Haníja.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller uvedl, že je „příliš brzy na to, aby se dalo říci“, jak to ovlivní jednání o příměří v Gaze. Na brífinku uvedl, že USA nejsou do případu zapojeny a nevědí, kdo je za něj zodpovědný.



Hamás útok označil za „eskalaci“, která povede k porážce Izraele.

