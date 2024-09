Počet obětí války na Ukrajině přesáhl milion

18. 9. 2024

Během války, kterou na Ukrajině rozpoutal Vladimir Putin, byl zřejmě zabit a zraněn nejméně 1 milion lidí. Počet obětí na životech se blíží 300 tisícům. Během války, kterou na Ukrajině rozpoutal Vladimir Putin, byl zřejmě zabit a zraněn nejméně 1 milion lidí. Počet obětí na životech se blíží 300 tisícům.

Obě strany konfliktu nehlásí oficiální údaje o obětech nepřátelských akcí. Podle tajného odhadu ukrajinské strany provedeného na začátku tohoto roku bylo zabito asi 80 tisíc vojáků a 400 tisíc zraněno, píše The Wall Street Journal s odvoláním na lidi obeznámené s těmito informacemi. Údaje o ztrátách na živé síle na ruské straně, které uvádějí západní zpravodajské služby, přesahují půl milionu. Podle některých se počet zabitých může blížit 200 tisícům, asi 400 tisíc bylo zraněno.

Pro srovnání: Během 10 let války v Afghánistánu zemřelo o něco více než 15 000 sovětských vojáků, to znamená, že počet zabitých v rusko-ukrajinském konfliktu již toto číslo překročil téměř dvacetkrát. A je to asi jedna setina počtu mrtvých, včetně civilistů, v celém SSSR během Velké vlastenecké války.

Na Ukrajině není počet civilních obětí znám, jen v Mariupolu, obsazeném v roce 2022, jej Human Rights Watch odhadla na 8 tisíc lidí. Od začátku invaze bylo v Charkovské oblasti zabito téměř 2 700 civilistů, uvedl regionální policejní vyšetřovací výbor pro The Washington Post.

V Rusku Mediazona a ruská služba BBC počítají ztráty, které se objevily ve veřejném prostoru. V této kategorii jsou k 13. září známa jména 69 059 mrtvých. Podle odhadu nadměrné úmrtnosti mezi muži, který vychází z registru dědických případů (vyvinutého společně s Meduzou), se z války nemuselo vrátit asi 120 000 lidí.

Od konce jara se ruská armáda na žádost Putina snaží obsadit celou Doněckou oblast. Tvrdé bitvy probíhají o Pokrovsk, hlavní zásobovací centrum pro ukrajinské jednotky bránící východní křídlo, a Chasiv Jar. Stejně jako v předchozích dvou a půl letech války ruské velení nepočítá se ztrátami a rozvědka britského ministerstva obrany označila květen a letní měsíce za nejkrvavější pro okupační síly: Denní ztráty by mohly dosáhnout až 1 200 lidí.

Rusko ztrácí tisíce lidí v cizí zemi na pozadí demografických antirekordů. V první polovině roku 2024 bylo registrováno 102-103 tisíc porodů (minimum v celé historii pozorování) a 160-161 tisíc úmrtí (maximum po pandemii COVIDu), poznamenal demograf Alexei Rakša. Jeho prognóza pro letošní rok je 1,223 milionu narozených a 1,828 milionu úmrtí, přirozený pokles bude 605 tisíc lidí.

Podle Rosstatu byla populace Ruska na začátku roku 2024 146,15 milionu lidí, v roce 2023 se snížila o téměř 300 tisíc a o rok dříve o 533 tisíc.

Počet obyvatel Ukrajiny činil na začátku roku 2022, před ruskou invazí (a to včetně Krymu okupovaného v roce 2014), 40 milionů lidí, uvádí vláda a místní demografové. Od začátku války opustilo zemi podle OSN více než 6 milionů uprchlíků. Čtyři regiony jsou částečně obsazeny ruskými jednotkami. Podle odhadů ukrajinské vlády, které nebyly dříve hlášeny, žije na územích pod její kontrolou 25-27 milionů lidí.

Oleksandr Gladun, zástupce ředitele Institutu demografie a sociálních výzkumů, uvádí o něco vyšší odhady: 42 milionů před válkou a 29 milionů na začátku roku 2024.

