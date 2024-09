Gaza: Všichni neseme vinu. Západ je eticky zkompromitován a Česká republika tuplem

16. 9. 2024

čas čtení 4 minuty



Po jedenácti měsících od 7. října počet mrtvých Palestinců a mrtvých izraelských rukojmích stále roste a riziko širší regionální války přetrvává



Blíží se rok od zvěrstev Hamásu ze 7. října, při nichž bylo zabito 1 200 lidí, a od začátku izraelské odvety. Zdravotnické úřady v Gaze kontrolované Hamásem uvádějí, že doposud už bylo zabito 41 118 lidí a 95 125 jich bylo zraněno; čtvrtina z nich utrpěla zranění, které je ochromí na celý život.

Tempo zabíjení se sice zpomalilo, ale úmrtí a utrpení nejsou o nic méně děsivé. Ve středu bylo mezi nejméně 18 lidmi zabitými při izraelském útoku na školu v Nuseiratu v centrální části Gazy, kde se ukrývali vysídlení lidé, šest humanitárních pracovníků OSN. Den předtím zahynulo nejméně 19 lidí při izraelském útoku v údajné „bezpečné zóně“ v Chán Júnisu. Izraelská armáda předtím vyzvala lidi , aby se tam skryli, že to je bezpečné útočiště. V obou případech Izrael tvrdil, že útočí na velitelská a kontrolní střediska Hamásu. K úderům došlo necelých čtrnáct dní poté, co bylo nalezeno šest mrtvých izraelských rukojmích, které jejich únosci údajně střelili do hlavy, když se k nim blížily izraelské síly.



Západní novináři, které izraelská armáda teď pod vojenským dozorem provedla městem Rafah, absolutně srovnaným se zemím, byli stavem Gazy šokováni. Upozorňují, že ať se stane cokoliv, odstraňování trosek a výstavba normálních domů budou trvat doslova desítky let. Budoucnost Palestinců je Izraelem systematickým srovnáním celé Gazy se zemí záměrně zničena.





Dohoda o příměří a propuštění rukojmích, podporovaná Spojenými státy, je na stole od konce května. To, co bylo zřejmé před jedenácti měsíci, je však nyní ještě zřejmější: bez jasné strategie a s Netanjahuem, který válku prodlužuje z vlastních politických důvodů, není východisko v dohledu. Takový je verdikt nad Benjaminem Netanjahuem nejen od politických oponentů, ale i od jeho vlastních občanů, bývalého šéfa jejich vnitřní bezpečnostní služby a prezidenta jejich nejvěrnějšího spojence.



„To, co se děje v Gaze, je naprosto nepřijatelné,“ napsal po útoku na školu Unrwa generální tajemník OSN António Guterres. „Toto dramatické porušování mezinárodního humanitárního práva musí okamžitě skončit.“ Netanjahu nejenže nedbá Guterresových slov, ale zcela je ignoruje. Guterres agentuře Reuters sdělil, že izraelský premiér od 7. října nebere jeho telefonáty. Joe Biden sice vyjadřuje svou frustraci, naposledy označil zavraždění americko-turecké občanky Ayşenur Ezgi Eygi izraelskými obrannými silami na protestu proti osadám na Západním břehu Jordánu za „naprosto nepřijatelné“, ale víc neudělá. Zatím ani nevyzval k nezávislému vyšetřování této vraždy.



V Gaze mezitím přibývá mrtvých. Podle humanitárních skupin je přísun pomoci stále tak zcela nedostatečný, že milion lidí, tedy přibližně polovina obyvatel, nebude mít tento měsíc dostatek potravin - a to i přesto, že naložené kamiony čekají na kontrolních stanovištích. Traumatizovaní přeživší, z nichž mnozí jsou zranění i pozůstalí, bojují o základní zásoby. Na 90 % pásma se nyní vztahují evakuační směrnice, mnozí z nich byli vysídleni několikrát a nemají již domovy, kam by se mohli vrátit.





I kdyby válka skončila zítra, počet mrtvých by kvůli těmto ponurým podmínkám a nemocem, které vyvolávají, nadále rostl. Zdá se však, že konec se neblíží. Domácí protesty, které následovaly po zabití šesti rukojmích, nejeví žádné známky toho, že by Netanjahua přesvědčily ke změně. Netanjahu očekává návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Kamala Harrisová nabídla Palestincům vstřícnější tón než Biden, ale žádný nový recept na zmírnění jejich utrpení, pokud v listopadu zvítězí. Nedostatečnost současné politiky USA je stále zřejmější s tím, jak se zhoršuje situace na Západním břehu Jordánu a rostou obavy, že Izrael a Hizballáh směřují k plnohodnotné válce. Noční můra pokračuje.







Zdroj v angličtině ZDE

0