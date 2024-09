Bidenova administrativa odhaluje nové důkazy o klíčové roli RT v ruských zpravodajských operacích po celém světě

16. 9. 2024

Bidenova administrativa v pátek oznámila velké úsilí o otupení globálního vlivu RT a odhalení toho, co označuje za klíčovou roli ruské státní mediální sítě v globálních zpravodajských a vlivových operacích Kremlu, upozorňují Sean Lyngaas, Evan Perez, Kylie Atwood, Zachary Cohen a Jennifer Hansler. Bidenova administrativa v pátek oznámila velké úsilí o otupení globálního vlivu RT a odhalení toho, co označuje za klíčovou roli ruské státní mediální sítě v globálních zpravodajských a vlivových operacích Kremlu,

Ministerstvo zahraničí USA odhalilo odtajněná zjištění amerických zpravodajských služeb, která naznačují, že RT je plně integrována do ruských zpravodajských operací po celém světě a oznámilo, že zahajuje diplomatickou kampaň, aby poskytlo zemím informace o rizicích spojených s aktivitami RT.

"Díky novým informacím, z nichž velká část pochází od zaměstnanců RT, víme, že RT disponovala kybernetickými schopnostmi a podílela se na tajných informačních a vlivových operacích a vojenských zakázkách," řekl v pátek ministr zahraničí Antony Blinken.

Klíčovým novým zjištěním amerických zpravodajských služeb je, že po více než rok ruská vláda v tichosti začlenila do RT jednotku pro shromažďování zpravodajských informací, zaměřenou na vlivové operace po celém světě. Součástí bylo i využití amerických představitelů, kteří byli popisováni jako velké rozšíření role RT jako prodloužené ruky a hlásné trouby Kremlu v zahraničí. Tato aktivita přesahuje propagandu a tajné vlivové operace, aby dokonce zahrnovala vojenské zakázky, podle amerických představitelů.

"Pod rouškou RT proudí informace produkované prostřednictvím této jednotky k ruským zpravodajským službám, ruským médiím, ruským žoldnéřským skupinám a dalším státním a zástupným pažím ruské vlády," řekl Blinken.

Kromě skrytých vlivových operací spravovalo vedení RT také online crowdfundingové úsilí o dodávky vojenského vybavení ruským vojákům na Ukrajině, tvrdí Blinken.

Crowdfundingové úsilí dodalo ruským vojákům bojujícím na Ukrajině "odstřelovací pušky, tlumiče, neprůstřelné vesty, zařízení pro noční vidění, drony, rádiová zařízení, zaměřovače osobních zbraní, dieselové generátory".

Cílem amerického oznámení – a soukromých diskusí se spojeneckými diplomaty – je zajistit, aby země věděly, že RT a ruské zpravodajské agentury spolupracují na zasévání rozkolu a poškozování demokratických procesů, a zároveň ztížit RT globální operace, řekl vysoký představitel administrativy.

CNN jako první informovala o očekávaném oznámení ministerstva zahraničí.

Když byla RT požádána CNN o komentář, odpověděla posměšným e-mailem, který zčásti zněl: "Celou tu dobu jsme vysílali přímo z ústředí KGB."

CNN požádala ruské velvyslanectví ve Washingtonu o komentář.

Páteční zprávy jsou součástí plnohodnotného úsilí americké vlády omezit globální vliv RT. Přichází jen týden poté, co federální prokurátoři oznámili trestní obvinění proti dvěma zaměstnancům RT za to, že tajně nalili téměř 10 milionů dolarů do americké společnosti, aby vytvářela a šířila obsah, který je v souladu s ruskými zájmy. Skrytá vlivová kampaň byla zaměřena na americkou veřejnost před americkými prezidentskými volbami v roce 2024, uvedli američtí představitelé.

Američtí diplomaté vzhlížejí k nadcházejícím dnům a týdnům – včetně zasedání Valného shromáždění OSN – aby vytvořili koalici zemí ochotných bojovat proti hrozbě, kterou američtí představitelé vidí v RT.

RT, dříve známá jako Russia Today, provozuje televizní a online platformy po celém světě, které prosazují agendu Kremlu. Americké ministerstvo spravedlnosti donutilo RT America, aby se v roce 2017 zaregistrovala jako zahraniční agent poté, co američtí zpravodajští úředníci dospěli k závěru, že toto médium přispělo k ruským snahám vměšovat se do voleb v roce 2016.

USA se domnívají, že propaganda a dezinformace RT byly klíčem k vyvolání proruských reakcí na válku na Ukrajině po celém světě, řekl CNN vysoký představitel administrativy.

Když Rusko napadlo Ukrajinu, RT byla v Evropské unii zakázána a v USA kanál nevysílá veřejně. Ale v Latinské Americe a subsaharské Africe se vysílání RT rozšiřuje.

Vysílání RT mělo "zhoubný vliv na názory zbytku světa na válku [na Ukrajině], která by měla být jasným případem," řekl novinářům po Blinkenových poznámkách James Rubin, koordinátor Centra pro globální angažovanost ministerstva.

Přijetí tajných aktivit RT je podle amerických představitelů reakcí na omezení přítomnosti této stanice v některých západních zemích. Zvláštní schéma, které RT zosnovala, uvedli američtí prokurátoři v červenci, zahrnovalo provozování sítě více než 1 000 účtů na sociálních sítích, které se vydávaly za americké rezidenty, aby šířily protiukrajinskou propagandu. Kreml tento plán financoval a důstojník ruské zpravodajské služby FSB pomáhal operaci řídit, tvrdilo ministerstvo spravedlnosti.

V pátek nebylo okamžitě jasné, zda ruská zpravodajská jednotka začleněná do RT, popsaná úředníky ministerstva zahraničí, je stále aktivní. "Na to nedokážu odpovědět," řekl Rubin.

Snaha USA zaměřit se na Huawei – čínského výrobce telekomunikačních zařízení – která začala během Trumpovy administrativy a pokračovala za prezidenta Joe Bidena, je považována za model toho, jak se američtí představitelé v současné době dívají na globální zacílení RT. USA byly schopny přimět mnoho zemí, aby nepoužívaly zařízení čínské společnosti po celosvětovém úsilí dokázat, že společnost je nástrojem čínské vlády.

Zdroj v angličtině: ZDE

