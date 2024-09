Zpět k základům: Švédsko usiluje o dedigitalizaci mládeže

18. 9. 2024

Ohlédněme se do roku 2017, kde švédská pětiletá strategie digitalizace škol uvedla, že jejími hlavními cíli jsou "vytvořit další příležitosti pro digitalizaci, dosáhnout vysoké úrovně digitálních kompetencí (zejména v kontextu dětí, studentů a mladých lidí) a podporovat rozvoj znalostí a rovných příležitostí a přístupu k technologiím".

Nyní má Švédsko druhé nejvyšší využití internetu v Evropské unii, po Dánsku, a vláda se obává, že by mohlo být příliš mnoho příležitostí pro mladé lidi, aby zůstali ve třídě online. Ministr sociálních věcí a veřejného zdraví Jakob Forssmed vede snahu přimět studenty, aby znovu vyvážili skutečný život a TikTok.

Žádné smartphony pro celý školní den

"Školy mají odpovědnost připravit [děti] na svět," potvrzuje Forssmed. "Ale můj bože," říká a zděšeně rozpřahá ruce, "to, co teď vidíme, je něco jiného." Forssmed říká, že švédští studenti trpí rozsáhlými poruchami a poklesem fyzických a intelektuálních schopností kvůli hodinám stráveným online.

"Nemohou stříhat nůžkami. Nemohou vylézt na strom. Nemohou chodit pozpátku, protože sedí se svými mobilními telefony," řekl DW v rozhovoru na ministerstvu ve Stockholmu. "Vidíme také věci, jako jsou nemoci, které se obvykle vyskytovaly u starých lidí a lidí středního věku, které nyní pronásledují mladé lidi" kvůli nedostatku fyzické aktivity.

To je důvod, proč Forssmed prosazuje, aby omezení osobních digitálních zařízení ve školách byla zakotvena v národním právu a stala se povinnými, nikoli pouze doporučenými, jak je tomu v současnosti.

Vládní návrh nového zákona by nařídil studentům do 9. třídy nemít přístup ke svým zařízením po celou dobu strávenou ve škole, včetně přestávek.

Jejich argumenty jsou podpořeny novými pokyny vydanými začátkem tohoto měsíce švédskou agenturou pro veřejné zdraví, které doporučují netrávit u obrazovky vůbec žádný čas u batolat mladších dvou let, celkem jednu hodinu pro děti ve věku od dvou do pěti let, dvě hodiny pro děti ve věku 6 až 12 let a pro teenagery maximálně tři hodiny.

Forssmed se domnívá, že problém nedostatku spánku mezi dospívajícími je podceňován. Říká, že nejnovější výzkum ukazuje, že švédští teenageři mají méně než šest hodin za noc, a to především kvůli svým zařízením, zatímco by měli spát osm až devět hodin. "To jim dává menší odolnost, pokud jde o stres," řekl, "větší riziko deprese, sebevražedných myšlenek, úzkosti." Říká, že dívky jsou obzvláště postiženy, s vědeckými důkazy, které dokazují, že sociální média "vás v raném věku vystavují poruchám příjmu potravy a cítíte se méně dobře ve svém těle".

Spojení s telefony

Patrik Sander, zástupce ředitele v jihošvédském městě Malmö, řekl DW, že střední škola, kde pracuje, už roky odebírá mobilní telefony, i když je studenti dostávají zpět k obědu. Řekl, že tato politika byla zavedena, protože byli "na hranici zneužití a závislosti" a že když byla zařízení během vyučování odebrána, bylo stále možné vidět "ruce studentů, jak je hledají". "Takže jsem byl trochu vyděšený, když jsem to viděl," řekl, "a ne kvůli sobě, ale kvůli nim."

Dalším znepokojivým chováním, o kterém Sander doufá, že bude omezeno konfiskací, je šikana. Říká, že studentky v jeho škole měly spolužáky, kteří si například v šatně tělocviku pořídili tajné fotografie a roznesli je kolem.

Jedenáctiletý: "Stáváme se závislými"

Zdá se, že zvyšování povědomí o rizicích závislosti spočívá ve spolupráci se žáky základních škol jako v Arstě na předměstí Stockholmu, kde žáci ráno odkládají svá zařízení do ručně vyrobených tašek, které sami vytvořili, a dostávají je zpět až na konci dne. Všechny čtyři desetileté a jedenáctileté děti, se kterými DW dělal rozhovory nezávisle bez učitele, připustily, že by bez tohoto systému měly velké potíže se soustředěním.

"Hodně používáme Snapchat a TikTok a někdy se stanete závislými," vysvětluje Emma, "takže nechcete odložit telefon." "Když ho máte vedle sebe, vždycky si ho chcete zkontrolovat," dodala její spolužačka Livia.

Jejich spolužák Lucas řekl, že i kdyby mohl mít svůj telefon zpět během polední přestávky, raději by si pak zahrál fotbal se svými přáteli, ale během vyučování by byl v pokušení ho použít. Esia mezitím bez obalu přiznal, že by tomu nevěnoval pozornost. "S největší pravděpodobností bych se nechal vtáhnout do svého telefonu," řekl a dodal, že je to proto, že škola je ve srovnání s tím "tak nudná". Řekl, že tráví tři nebo čtyři hodiny denně online mimo školu, zatímco další tři studenti uvedli, že mají automatické uzamčení po dvou nebo dvou a půl hodinách.

To je jeden z důvodů, proč by učitel Asa Lind chtěl, aby školy přidaly další omezení. Myslí si, že doporučení jedné až dvou hodin od Švédské agentury pro veřejné zdraví je už tak docela hodně, a to nezahrnuje čas, který mohl být stráven online jako součást školních osnov. "Myslím, že bychom se mohli podívat na to, jak využíváme naše školní dny, a skutečně omezit a regulovat používání obrazovek během vyučování pro mladší děti," řekl, "protože si myslím, že je to spousta času, kdy mají tendenci sedět samy se sluchátky na počítači a dělat úkoly."

Učitelé vázaní na Teams

Pro některé starší studenty však neexistuje způsob, jak se vyhnout neustálému používání svých telefonů, i kdyby chtěli. Lovisa Hedelin a Nils Conning jsou studenti hudby na gymnáziu Sodra Latins, kde jsou školní rozvrhy neustále zveřejňovány a aktualizovány v aplikaci Microsoft Teams. Conning říká, že byl dokonce potrestán za to, že si nezkontroloval údaje na svém telefonu těsně před vyučováním.

Ale jejich případ může být neobvyklý, protože by také nebylo možné hrát na jejich nástroje a zároveň ovládat jejich telefony, upozorňuje Hedelin. "Pokud by bylo více lidí, kteří skutečně používali svůj telefon během výuky, možná by více učitelů chtělo, aby je odevzdali," řekla. Není jasné, jaký dopad by měla chystaná legislativa na speciální učební osnovy, jako jsou ty jejich.

Conning zároveň řekl, že ve svém volném čase na sebe musel být opravdu přísný, protože během jedné doby se přistihl, že scrolluje až do 3 hodin ráno. "Uvědomil jsem si, že to nefunguje," řekl.

Učitelka houslí Linda Toivola říká, že i když nikdy nemusí brát telefony svým studentům hudby, má tři vlastní děti v jiných školách a těší se na přísnější pravidla ministra Forssmeda pro jejich používání zařízení. "Líbilo by se mi to!" řekla. "A to je to, co jako rodič očekávám."

