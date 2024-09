Je čas přestat předstírat

16. 9. 2024 / Tomasz Oryński

čas čtení 8 minut

Foto: Lucerna naděje, Klodzko. Autor neznámý





Jak dlouho ještě budeme předstírat, že změna klimatu není skutečná?



V roce 1997 jsem byl na rodinné dovolené ve východním Polsku. Neustále pršelo a my jsme sledovali zprávy z Dolního Slezska - oblasti jihozápadního Polska, odkud pocházím. Když nastal čas návratu domů, nebylo možné dojet do našeho města Vratislavi, a tak jsme museli zůstat u rodiny v Krakově. S otcem jsme u nich nechali auto a přijeli do Vratislavi jedním z prvních vlaků. Když vjížděl do města po vyvýšených kolejích, připadali jsme si, jako bychom se omylem dostali do Benátek. Náš dům byl sice v bezpečí, ale okamžitě jsme spěchali na pomoc. Vzpomínám si, jak jsem na břehu nedaleké menší řeky pokládal pytle s pískem a pak jsem se jako skautský vedoucí nechal naverbovat na místo zřízené v jedné ze studentských ubytoven, která se starala o vysídlené a evakuované děti.



Polsko, Nysa:



Benzínová stanice, Klodzko:



Tyto povodně způsobily rozsáhlé škody v některých největších polských městech, jako je Opole nebo Vratislav. Poměrně slušný seriál z produkce Netflixu „High Water“ (Vysoká voda) vykresluje atmosféru oněch dnů docela přesně. Obnova města trvala hodně přes deset let, ale myslím, že pokud víte, kam se dívat, uvidíte stopy po velké vodě i teď. Tato povodeň je dnes známá jako „Powódź tysiąclecia“ - „Povodeň tisíciletí“. Byl to jeden z formujících zážitků mé generace: na mé střední škole každý znal někoho, kdo při povodni přišel o všechno.



Další velká povodeň se ve stejném regionu odehrála v roce 2010. Tentokrát byla větší města ušetřena, ale menší horská městečka utrpěla velké škody. Mnoho budov bylo doslova smeteno silou velké vody. Vzpomínám si, jak jsem navštívil krásnou horskou vesničku Międzygórze, která byla výchozím bodem mého a mých přátel každoročního výletu na horu Śnieżnik. Všechno v okolí malého potoka, který obcí protéká, vypadalo jako válečná zóna. Na naší trase zmizelo několik mostů a samotná cesta byla na mnoha místech poškozená. Bylo to považováno za „povodeň století“ a vzpomínám si, jak jsme žertem říkali, že už musíme být staří, když jsme zažili už dvě povodně takového rozsahu.



Dnes je 15. září 2024 a já jsem posledních 48 hodin strávil přilepený k internetu a sledoval průběh nejnovější katastrofy v mé rodné oblasti. Nálada je přesně taková, jakou si pamatuji z roku 1997 - jsem daleko, v Helsinkách, a nemůžu nic dělat. Stejně jako v roce 1997 nám krásné město Kłodzko poskytuje vhled do věcí příštích. Stejně jako v roce 1997 v jednu chvíli média prostě oznámila „Kłodzko je pryč“ a diskuse se přesunula od pokusů o záchranu města k pokusům o zjištění rozsahu škod. A škody budou rozsáhlé: voda byla zřejmě o 110 cm vyšší než v rekordním roce 1997, kdy „povodeň tisíciletí“ město prakticky zničila. Podle jakéhosi hydrologa má být i v mé rodné Vratislavi předpovídaná hladina srovnatelná s rokem 1997 - a to i přesto, že nedávno zprovozněná obrovská přehrada v Raciborzi proti proudu Odry prý dokáže odstranit jednu šestinu kulminační vlny.



Ale zatímco jednou rukou jsme budovali infrastrukturu, která nás má zachránit, druhou rukou toto dílo sabotujeme. Další přehrada, na malém horském spáleništi ve Stronie Śląskie - na svazích onoho horského masivu Śnieżnik - to v neděli vzdala:







I když je možná ještě brzy na definitivní odpovědi, odborníci již několik let varují před nadměrným kácením stromů v této oblasti a upozorňují, že horské lesy mají zásadní význam pro zadržování vody v území. Nakolik má tento faktor význam pro katastrofu s přehradou - nevíme, ale přehrada tam byla 120 let a lesníci v posledních letech káceli stromy v nebývalém rozsahu.



Možná je tedy na čase přestat myslet na zisk a začít brát odborníky vážně? I když nevěříte, že klimatické změny jsou způsobeny lidskou činností, pokud je chceme přežít, musíme škody zmírnit. Takže pokud vám odborníci říkají „nekácejte tenhle prales, jinak vás to zaplaví“, možná bychom je prostě měli poslechnout?



Protože to je to jediné, co nám zbývá. Věřím odborníkům, když říkají, že za klimatické změny jsme z velké části zodpovědní my. A nemyslím si, že se nám to podaří zvrátit, na to už je pozdě. Musíme se s tím naučit žít. A takový teď bude náš život. Takové extrémní povodně, jaké jsou nyní v Polsku, se odehrávají i v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Taková - nebo jiná přírodní katastrofa - se může stát i tam, kde žijete.



Dole pod přehradou ve Stronie Śląskie se nachází krásné horské lázeňské městečko Lądek Zdrój. Věnujte prosím několik minut prohlížení této fotogalerie, která zachycuje škody, jež město utrpělo poté, co se jím prohnala velká voda z protržené přehrady.



https://www.facebook.com/FaktyTVP3/posts/pfbid02mNJjpHsnXfc1VfQoWFNmxDb7VwAk3XTN37CMtEby6vtiVcG1RW1HY8oo4NEM5kLLl



Zkuste si představit, že je to váš život. Na jednom z obrázků je právě váš dům. Na jednom z dalších je to vaše pracoviště. Je to vaše auto, které leží na střeše v městském záhonu. Je to vaše ordinace lékaře, která je nyní jen několika místnostmi plnými smradlavého bláta a odpadků. Jsou to dveře zakryté větvemi stromů, které dříve vedly ke kadeřnictví vaší ženy, a vaše oblíbená hospoda je nyní pryč: Těch pár zdí budovy, které ještě stojí, je příliš nebezpečných na to, abyste se k nim přibližovali. Nejraději byste všeho nechali a odešli, ale ani k tomu není příležitost. Vaše auto je pryč, nemáte peněženku, telefon je vybitý a vzhledem ke škodám, které utrpěly místní silnice, je nepravděpodobné, že by do vašeho rodného města po několik týdnů přijel nějaký autobus. Ach, a vzpomínáte si na tu starou železniční trať, která měla být znovu zprovozněna, na tu, o které jste doufali, že k vám zase přivede nové turisty? Vzhledem k tomu, jaké škody utrpěla hlavní železniční trať v důsledku povodní, je nepravděpodobné, že by se tak v dohledné době stalo.



Klodzko:







Moje rodina ve Vratislavi je v bezpečí - bydlí v nejvyšším bodě města. Můj bratr žije v Jelení Hoře a zdá se, že je také v bezpečí, i když podle záběrů z dronu na místní facebookové stránce momentálně bydlí na ostrově vedle rozbouřené vody něčeho, co je obvykle jen malá říčka, kterou byste mohli přejít, kdybyste si trochu vyhrnuli nohavice kalhot. Můj dobrý přítel ale bydlí v Kladsku, přímo v centru města, kde povodeň dosáhla až do bytů v prvním patře. Bydlí ve druhém, ale mohu vám zaručit, že život v její čtvrti bude peklem ještě mnoho a mnoho týdnů. Ještě si vzpomínám na zápach mého rodného města po povodni v roce 1997.



Takový teď bude život milionů lidí na této planetě. Každým rokem jich bude víc a víc. Nemusí to být zrovna povodně - mohou je postihnout průtrže, sesuvy půdy, tornáda, lesní požáry. Ale k těmto událostem bude nyní docházet stále častěji. Jak to vím? Protože to není jen statistický tok. Po celém světě žijí miliony lidí, kteří mohou říci něco podobného, co se chystám říci já:



Je mi 44 let a během mého života postihly region, z něhož pocházím, tři „povodně století“, z nichž dvě jsou popisovány jako „jednou za tisíciletí“.



Přípravy, Chomutov, foto Daniel Řezníček:









2