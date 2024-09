Čelní britští komentátoři demonstrativně odešli z listu Jewish Chronicle, protože prokazatelně publikoval lži o konfliktu v Gaze

16. 9. 2024

čas čtení 6 minut

Známí britští komentátoři David Baddiel, David Aaronovich a Jonathan Freedland jsou mezi těmi, kteří odešlí kvůli článkům bývalého vojáka IDF Elona Perryho





Několik významných publicistů na protest odešlo z listu Jewish Chronicle poté, co byl obviněn, že otiskl články o konfliktu v Gaze, které byly založeny na „divokých výmyslech“.



Tento týdeník, který je nejstarším židovským listem na světě, čelí výzvám k vyšetřování poté, co smazal devět článků Elona Perryho kvůli pochybnostem o jejich přesnosti a obavám, že Perry zkreslil svůj životopis.



Senzacechtivé články bývalého vojáka Izraelských obranných sil (IDF) obsahovaly vymyšlená tvrzení o izraelské rozvědce.

V pátečním krátkém prohlášení, v němž list oznámil vymazání článků, uvedl, že ho některá Perryho tvrzení neuspokojila.



„Jewish Chronicle ukončil důkladné vyšetřování nezávislého novináře Elona Perryho, které bylo zahájeno poté, co byla vznesena obvinění týkající se některých aspektů jeho záznamů. Ačkoli chápeme, že sloužil v Izraelských obranných silách, nebyli jsme spokojeni s některými jeho tvrzeními,“ uvedl deník.



„Proto jsme jeho články z našich webových stránek odstranili a ukončili jsme jakoukoli spolupráci s panem Perrym.





„Jewish Chronicle zachovává nejvyšší novinářské standardy ve velmi sporném informačním prostředí a hluboce litujeme řetězce událostí, které vedly k tomuto bodu. Omlouváme se našim věrným čtenářům a přezkoumali jsme naše interní procesy, aby se to již neopakovalo.“





Perryho články údajně popisovaly podrobné informace o izraelských operacích a izraelské zpravodajské službě o vůdci Hamásu Jahjovi Sinvarovi. Minulý týden izraelský tisk označil jeho články za „výmysly“ a naznačil, že byly umístěny do evropských médií, aby podpořily vyjednávací pozici Benjamina Netanjahua ohledně Gazy.





Ohledně vlastnictví JC se objevily pochybnosti, bývalý šéfredaktor Guardianu Alan Rusbridger letos v článku v časopise Prospect naznačil, že za ním nakonec stojí americký miliardář, který však toto tvrzení popřel.







Podrobnosti v angličtině ZDE

V neděli čtyři nejznámější sloupkaři listu, David Baddiel, Jonathan Freedland, David Aaronovitch a Hadley Freeman, oznámili, že na protest proti skandálu rezignovali.V dopise redaktorovi Jakeu Wallisovi Simonsovi, který byl zveřejněn na X, Freedland uvedl, že odchází z novin, do kterých přispíval 26 let a do kterých začal psát jeho otec v roce 1951.Freedland, který je také komentátorem Guardianu, napsal: „Tento nejnovější skandál přináší těm novinám velkou ostudu - zveřejňování vymyšlených příběhů a projevování jen té nejmenší formy lítosti. Příliš často se JC [Jewish Chronicle] čte jako stranický, ideologický nástroj, jeho soudy jsou spíše politické než novinářské.“Dodal: „Samozřejmě, že všechny noviny dělají chyby a vydávají články, které se autorům novin nelíbí. Problémem v tomto případě je, že nemůže existovat skutečná odpovědnost, protože JC vlastní osoba nebo osoby, které se odmítají identifikovat. Jak víte, já i další lidé jsme dlouho naléhali na transparentnost a soukromě jsme vám to přednesli - ale nic se nestalo.“Freedland uvedl, že doufá, že se vrátí k práci pro tyto noviny, ale pouze tehdy, když se „vrátí ke svým nejlepším tradicím“.Aaronovitch Freedlandovy komentáře přeposlal a uvedl: „Udělal jsem totéž“. Baddiel Freedlandův příspěvek retweetnul. Mluvčí tohoto autora a komika uvedl: „David nemá v plánu psát další komentáře pro tyto noviny, ale v této fázi se k tomu nebudeme dále vyjadřovat.“Freemanová, novinářka Sunday Times, v samostatném příspěvku u příležitosti svého odchodu uvedla, že nedávné události v Jewish Chronicle „mi znemožnily zůstat“.Nazir Afzal, bývalý vrchní státní zástupce pro severozápadní Anglii a bývalý člen nezávislého tiskového regulátora Ipso, uvedl, že celou ságu sledoval s „velkým zděšením“. Na stránkách X napsal: „Myslím, že „vyšetřování standardů“ už mělo být zahájeno.“Začátkem měsíce izraelský premiér naznačil, že pokud by hraniční oblast Gazy s Egyptem, známá jako Filadelfský koridor, nebyla pod izraelskou vojenskou kontrolou, pak by ji Sinvar mohl využít k útěku a možná s sebou vzít rukojmí.Následující den Perryho článek v JC tvrdil, že existují zpravodajské informace, které ukazují, že Sinwar plánuje s rukojmími uprchnout do Íránu. IDF tuto zprávu později odmítly jako „divoký výmysl“.V izraelském tisku byla zpochybněna také Perryho tvrzení o jeho minulosti, včetně jeho údajné novinářské a akademické práce a části jeho vojenských záznamů.Wallis Simons a JC dosud odmítali popsat, jak se Perry dostal k psaní pro tyto noviny, a zůstávali skoupí na slovo ohledně jejich vlastnictví.Perry řekl listu Observer, že JC udělal „obrovskou chybu“, když oznámil vymazání jeho článků. Kritiku označil za „hon na čarodějnice ... způsobený závistí izraelských novinářů a médií, kteří nemohli získat podrobnosti, které se podařilo získat mně“.V neděli Wallis Simons na X napsal, že je to „nejhorší noční můra každého redaktora novin, když ho novinář podvede“.„The @JewishChron přerušil veškeré styky s dotyčným freelancerem a jeho práce byla nyní z našeho webu odstraněna. Čtenáře můžeme ujistit, že jsou zavedeny přísnější interní postupy.„Chápu, proč se někteří komentátoři rozhodli od novin odstoupit. Jsem jim vděčný za jejich příspěvky a doufám, že se časem někteří z nich budou cítit schopni vrátit. Přijímám plnou odpovědnost za chyby, které se staly, a stejnou měrou se ujmu úkolu zajistit, aby se nic podobného nemohlo opakovat.“