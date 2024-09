Starmer vzkazuje Putinovi, že válku na Ukrajině začal on a může ji kdykoli ukončit

13. 9. 2024

Britský premiér reaguje na Putinovu hrozbu, že použití britských raket dlouhého doletu na území Ruska by ho přivedlo do války s NATO





Keir Starmer vzkázal Vladimiru Putinovi, že válku na Ukrajině začal on a může ji kdykoli ukončit poté, co ruský vůdce varoval, že jakékoli použití britských raket dlouhého doletu na ruském území by přivedlo NATO do války s jeho zemí.



Premiér hovořil na cestě do Washingtonu za americkým prezidentem Joem Bidenem, když se snažil ospravedlnit rozhodnutí Západu učiněné za zavřenými dveřmi, které by umožnilo Ukrajině zaútočit uvnitř Ruska raketami Storm Shadow částečně britské výroby.

V přímé reakci na dřívější výhrůžky ruského prezidenta Starmer novinářům řekl: „Rusko tento konflikt začalo. Rusko nezákonně napadlo Ukrajinu. Rusko může tento konflikt okamžitě ukončit. Ukrajina má právo na sebeobranu.“ Keir Starmer vzkázal Vladimiru Putinovi, že válku na Ukrajině začal on a může ji kdykoli ukončit poté, co ruský vůdce varoval, že jakékoli použití britských raket dlouhého doletu na ruském území by přivedlo NATO do války s jeho zemí.



Dodal, že Spojené království poskytlo „výcvik a kapacity“ - což je odkaz na zbraně - na pomoc Ukrajině při odražení ruské invaze, a uvedl, že jeden navštívit amerického prezidenta částečně proto, že „je zřejmě třeba vést další diskuse o povaze těchto kapacit“.



O den dříve se ukázalo, že USA a Velká Británie se společně s dalšími spojenci dohodly, že umožní Ukrajině zasáhnout vojenské cíle uvnitř Ruska raketami Storm Shadow, které mají dolet nejméně 300 km, což je dlouhodobý požadavek Kyjeva.



Ve čtvrtek Putin prohlásil, že jakýkoli krok Západu, který by Kyjevu umožnil použít tyto zbraně s delším doletem proti cílům uvnitř Ruska, by znamenal, že NATO bude s Moskvou „ve válce“, což je dramatické vystupňování jeho rétoriky o válce, která začala ruskou invazí v únoru 2022.



„To by významným způsobem změnilo samotnou povahu konfliktu,“ řekl Putin reportérovi státní televize. „Znamenalo by to, že země NATO, USA, evropské země jsou ve válce s Ruskem,“ řekl a dodal, že Rusko přijme ‚příslušná rozhodnutí na základě hrozeb, kterým budeme v důsledku toho čelit‘.



Starmer hovořil v letadle do Washingtonu, kam v pátek zamířil na zvláštní zahraničněpolitický summit s Bidenem. Premiér uvedl, že se k tématu Storm Shadow nebude přímo vyjadřovat, ale dodal, že chce zajistit, aby „všechna rozhodnutí, která jsme učinili, byla ve strategickém kontextu“, a to tím, že o těchto otázkách bude v pátek odpoledne diskutovat se svým americkým protějškem v Bílém domě.



„V příštích několika týdnech a měsících je pravděpodobný skutečně důležitý vývoj, a to jak na Ukrajině, tak na Blízkém východě, a proto by měla být přijata řada taktických rozhodnutí,“ řekl premiér.



Ukrajina již řadu měsíců lobbuje za použití raket Storm Shadow a Atacms americké výroby a stěžuje si, že zatímco Moskva mohla od začátku války opakovaně bombardovat cíle po celé Ukrajině, bylo Ukrajině znemožněno zasáhnout vojenské cíle uvnitř Ruska.



Biden se však zdráhal povolit odvetný úder z obavy před eskalací konfliktu s Ruskem. Situace se však změnila počátkem tohoto týdne, kdy USA a Velká Británie uvedly, že Rusko převzalo od Íránu první dodávku balistických raket krátkého doletu Fath-360.



USA a Spojené království nicméně Ukrajině a jejímu prezidentovi Volodymyru Zelenskému zdůraznily, že jakékoli použití raket Storm Shadow musí být pečlivě koordinováno jako součást širšího plánu, jehož cílem je pokusit se donutit Rusko ukončit konflikt, který nyní směřuje ke své třetí zimě.



Žádná tisková konference za účasti Bidena a Starmera se neplánuje a jakékoli první oznámení o použití Storm Shadow uvnitř Ruska je pravděpodobné pouze v případě, že dojde k útoku těmito raketami. Jeho dopad by byl příliš nápadný na to, aby se dal utajit.



Starmer zdůraznil, že účelem cesty, během níž bude v pátek asi tři hodiny jednat s odcházejícím Bidenem, je „strategická diskuse“ o Ukrajině, Gaze a dalších zahraničněpolitických otázkách.



Dodal však, že nejde o snahu vnutit Ukrajině mírovou dohodu. „V konečném důsledku je to diskuse, kterou musí vést prezident Zelenskyj,“ řekl Starmer. Místo toho řekl, že „je velmi důležité, aby dva klíčoví spojenci“ diskutovali o otázkách zahraniční politiky „mezi sebou a měli k tomu prostor“.



Premiér nejprve absolvuje krátkou schůzku mezi čtyřma očima s prezidentem, který má v lednu odstoupit, a poté přejde k širšímu setkání, jehož se zúčastní ministr zahraničí David Lammy a další klíčoví představitelé, velvyslankyně Spojeného království v USA Karen Pierceová a poradce pro národní bezpečnost Tim Barrow.





Premiér se však nesetká s Kamalou Harrisovou, viceprezidentkou a kandidátkou demokratů, protože ta vede kampaň před listopadovými volbami. „Bude v jiných částech USA,“ řekl. „Spíše než ve Washingtonu bude, jak se dalo očekávat, v nerozhodných státech.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

