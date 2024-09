Krize na Blízkém východě: Pracovník OSN byl na Západním břehu Jordánu zabit izraelským odstřelovačem

15. 9. 2024

čas čtení 7 minut



Sufjan Džaber Abed Džavád byl prvním zaměstnancem Unrwy zabitým na Západním břehu Jordánu za více než deset let



Zaměstnanec OSN byl zastřelen izraelským odstřelovačem na okupovaném Západním břehu Jordánu



Odstřelovač zabil pracovníka OSN na střeše jeho domu na severním Západním břehu Jordánu, uvedla OSN, zatímco se v Turecku shromáždili přátelé a rodina, aby pohřbili americko-tureckou aktivistku, kterou zavraždila izraelská armáda při protestu o šest dní dříve a asi 30 km daleko.



Sufjan Džaber Abed Džavád, sanitární pracovník agentury OSN pro palestinské uprchlíky, byl prvním zaměstnancem Unrwa zabitým na Západním břehu za více než deset let. Zastřelen byl ve čtvrtek brzy ráno v táboře el Far'a. Zanechal po sobě manželku a pět dětí.



Válka v Gaze zastínila spirálu konfliktu na Západním břehu Jordánu, kde probíhaly několik týdnů izraelské vojenské operace a násilí dosáhlo „bezprecedentní úrovně, což ohrozilo komunity“, uvedla Unrwa.

Odstřelovač zabil pracovníka OSN na střeše jeho domu na severním Západním břehu Jordánu, uvedla OSN, zatímco se v Turecku shromáždili přátelé a rodina, aby pohřbili americko-tureckou aktivistku, kterou zavraždila izraelská armáda při protestu o šest dní dříve a asi 30 km daleko.Sufjan Džaber Abed Džavád, sanitární pracovník agentury OSN pro palestinské uprchlíky, byl prvním zaměstnancem Unrwa zabitým na Západním břehu za více než deset let. Zastřelen byl ve čtvrtek brzy ráno v táboře el Far'a. Zanechal po sobě manželku a pět dětí.Válka v Gaze zastínila spirálu konfliktu na Západním břehu Jordánu, kde probíhaly několik týdnů izraelské vojenské operace a násilí dosáhlo „bezprecedentní úrovně, což ohrozilo komunity“, uvedla Unrwa.



Jemenští Húsíové se přihlásili k odpovědnosti za raketový útok na střední Izrael



„Přinutil více než dva miliony sionistů poprvé v historii nepřítele utéct do krytů,“ uvedl v prohlášení vojenský mluvčí Húsíů.



Tisíce lidí v sobotu opět vyšly do ulic hlavních izraelských měst ve snaze zvýšit tlak na vládu, aby zajistila propuštění rukojmích v Gaze, informuje agentura AFP.



Týdenní shromáždění se snaží udržet tlak na izraelskou vládu, kterou kritici obviňují z průtahů v dohodě o propuštění zbývajících rukojmích.



Podle organizátorů protestů se tento měsíc počet lidí zvýšil poté, co izraelské úřady oznámily, že šest rukojmích, jejichž těla vojáci nalezli, bylo zastřeleno ozbrojenci v tunelu na jihu Gazy.



Podle zpravodajů agentury AFP se tisíce lidí zapojily do shromáždění v Tel Avivu a dalšího v Jeruzalémě, kde sídlí izraelský parlament.



Vláda premiéra Benjamina Netanjahua čelí rostoucímu hněvu kritiků, kteří ji obviňují z toho, že neudělala dost pro zajištění dohody o příměří, podle níž by rukojmí byla vyměněna za palestinské vězně držené v izraelských věznicích.



Z 251 zajatců zajatých během útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října je 97 stále drženo v pásmu Gazy, včetně 33, které izraelská armáda označuje za mrtvé.



Převážná většina dosud propuštěných rukojmích byla propuštěna během týdenního příměří v listopadu. Izraelské síly zachránily živých pouze osm.



Střela vypálená na centrální Izrael z Jemenu zasáhla neobydlenou oblast a podle izraelské armády v neděli nezpůsobila žádná zranění, uvedla agentura Reuters.



Chvíli předtím se v Tel Avivu a v celém centrálním Izraeli rozezněly sirény, které poslaly obyvatele do úkrytu.



„Po sirénách, které se před chvílí rozezněly v centrálním Izraeli, byla identifikována raketa země-země, která přeletěla do centrálního Izraele z východu a dopadla do otevřené oblasti. Nebyla hlášena žádná zranění,“ uvedla armáda.



V oblasti bylo rovněž slyšet hlasité dunění, které podle armády pocházelo z odpálených raketových střel. Dodala, že její ochranné pokyny pro obyvatele Izraele se nezměnily.



Podle svědka agentury Reuters byl na otevřeném poli v centrálním Izraeli vidět dým, i když nebylo jasné, zda požár způsobila raketa nebo trosky záchytného zařízení.



Truchlící se v sobotu sešli v egejském městě Didim na jihozápadě Turecka na pohřbu americko-turecké aktivistky, která byla zastřelean při protestu proti izraelským osadám na okupovaném Západním břehu Jordánu. Zabití šestadvacetileté Aysenua Ezgi Eygi minulý týden vyvolalo mezinárodní odsouzení a rozzlobilo Turecko, což dále vystupňovalo napětí v souvislosti s válkou v Gaze. Během modliteb se shromáždil velký dav lidí, včetně rodiny Eygi, členů islámské strany AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a aktivistů hájících palestinskou věc. Erdoğan slíbil, že zajistí, „aby smrt Aysenur Ezgi nezůstala nepotrestána“. Izraelská armáda uvedla, že Eygi byl pravděpodobně zasažen „neúmyslně“ jednotkami, které reagovaly na „násilné výtržnosti“, a uvedla, že se případem zabývá.



Izraelské nálety zasáhly centrální a jižní část Gazy v noci ze soboty na neděli a zabily nejméně 14 lidí, uvedla agentura civilní obrany Gazy. „Nalezli jsme těla 11 mučedníků, včetně čtyř dětí a tří žen, poté, co izraelský nálet zasáhl dům rodiny Bustanových ve východní části Gazy,“ řekl agentuře AFP mluvčí agentury Mahmud Bassal. Dodal, že k úderu došlo poblíž školy Shujaiya ve čtvrti al-Tuffah ve městě Gaza. Izraelská armáda se k úderu bezprostředně nevyjádřila.



Bassal uvedl, že izraelské síly provedly v noci podobné údery v některých dalších částech území a zabily nejméně 10 lidí. Pět lidí bylo zabito v severozápadní části města Gazy, když letecký úder zasáhl skupinu lidí poblíž školy Dar Al-Arqam, uvedl. Další tři lidé byli zabiti při úderu v oblasti al-Mawasi v jižní části guvernorátu Chán Júnis, kde hledají útočiště desítky tisíc vysídlených Palestinců, dodal Bassal.



Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzívě v Gaze zabito nejméně 41 182 Palestinců a 95 280 dalších bylo zraněno, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví Gazy. Podle ministerstva, které ve svých počtech nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky, zahrnuje tento počet 64 mrtvých za posledních 48 hodin.



Týmy Palestinské společnosti Červeného půlměsíce (PRCS) pro zvládání rizika katastrof ve spolupráci s palestinským ministerstvem sociálního rozvoje rozdělily potravinové balíčky 11 000 rodinám v guberniích Gazy a Severní Gazy, sdělila humanitární organizace na stránkách X.



Richard Peeperkorn, zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) v Gaze a na Západním břehu Jordánu, v sobotním prohlášení uvedl, že „doufá, že tyto pauzy vydrží“, protože agentura OSN se připravuje na další kolo očkování proti dětské obrně v Gaze za čtyři týdny. WHO uvedla, že v rámci kampaně očkování dětí v Gaze se po první dávce očkovací látky zotavilo přibližně 559 000 dětí mladších 10 let. Druhá dávka by měla začít koncem tohoto měsíce v rámci úsilí, na kterém se podle WHO strany již dohodly.





Začal nový pokus o záchranu ropného tankeru, který hoří v Rudém moři po útocích jemenských povstalců Húsíů, uvedla v sobotu námořní mise EU. Operace EU Aspides zveřejnila v sobotu snímky svých plavidel doprovázejících lodě směřující k ropnému tankeru Sounion plujícímu pod řeckou vlajkou.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0