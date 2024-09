Celá Země devět dní vibrovala po obří tsunami vyvolané klimatem

13. 9. 2024

čas čtení 6 minut



Vědecké zkoumání zjistilo, že sesuv půdy a mega-tsunami v Grónsku v září 2023, vyvolané klimatickou krizí, způsobily, že celá Země vibrovala devět dní



Seismickou událost zaznamenaly senzory zemětřesení po celém světě, ale byla tak zcela bezprecedentní, že vědci zpočátku netušili, co ji způsobilo. Poté, co nyní vědci tuto záhadu vyřešili, uvedli, že ukázala, jak globální oteplování již má dopady v celoplanetárním měřítku a že v místech, která byla dříve považována za stabilní, je možné, že dojde k velkým sesuvům půdy, protože teploty rychle rostou.

Seismickou událost zaznamenaly senzory zemětřesení po celém světě, ale byla tak zcela bezprecedentní, že vědci zpočátku netušili, co ji způsobilo. Poté, co nyní vědci tuto záhadu vyřešili, uvedli, že ukázala, jak globální oteplování již má dopady v celoplanetárním měřítku a že v místech, která byla dříve považována za stabilní, je možné, že dojde k velkým sesuvům půdy, protože teploty rychle rostou.





Ke zřícení 1200 metrů vysokého horského vrcholu do odlehlého Dicksonského fjordu došlo 16. září 2023 poté, co tající ledovec pod ním již nebyl schopen udržet skalní stěnu. To vyvolalo počáteční vlnu vysokou 200 metrů a následné pohyby vody sem a tam v klikatém fjordu vyvolalo seismické vlny, které se šířily planetou více než týden.





Vliv člověka na planetu nedávno prokázaly také studie, které ukázaly, že přetváření Země v důsledku masového tání polárního ledu prodlužuje délku každého dne a způsobuje posun severního a jižního pólu. Další práce ukázaly, že emise uhlíku zmenšují stratosféru.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

467

Sesuv půdy a mega-tsunami byly poprvé zaznamenány ve východním Grónsku. Arktické oblasti jsou postiženy nejrychlejším globálním oteplováním a podobné, i když seismicky menší události byly zaznamenány v západním Grónsku, na Aljašce, v Kanadě, Norsku a Chile.Dr. Kristian Svennevig z Geologické služby Dánska a Grónska, hlavní autor zprávy, uvedl: „Když jsme se vydali na toto vědecké dobrodružství, všichni byli zmateni a nikdo neměl nejmenší tušení, co tento signál způsobilo. Byl mnohem delší a jednodušší než signály zemětřesení, které obvykle trvají minuty nebo hodiny, a byl označen jako USO - neidentifikovaný seismický objekt.„Byla to také mimořádná událost, protože se jedná o první obří sesuv půdy a tsunami, které jsme ve východním Grónsku vůbec zaznamenali. Rozhodně to ukazuje, že východní Grónsko se dostává do pohybu, pokud jde o sesuvy půdy. Vlny zničily neobydlenou inuitskou lokalitu na úrovni moře, která byla stará nejméně 200 let, což naznačuje, že se nic podobného nestalo nejméně dvě století.Na výzkumné stanici na ostrově Ella, vzdáleném 70 km od sesuvu, bylo zničeno velké množství chatrčí. Toto místo založili před dvěma stoletími lovci kožešin a průzkumníci, využívají ho vědci a dánská armáda, ale v době tsunami bylo prázdné.Fjord se také nachází na trase, kterou běžně využívají turistické výletní lodě, a jedna z nich s 200 lidmi uvízla loni v září v bahně v Alpefjordu poblíž Dicksonova fjordu. Byla vyproštěna pouhé dva dny před úderem tsunami, přičemž se vyhnula vlnám o výšce odhadované na čtyři až šest metrů.„Bylo to čisté štěstí, že se tu nikomu nic nestalo,“ řekl Svennevig. „Z vědeckého hlediska jsme v neprobádaných vodách, protože vlastně nevíme, co tsunami udělá s výletní lodí.“Dr. Stephen Hicks z University College London, jeden z vedoucích výzkumného týmu, uvedl „Když jsem poprvé uviděl seismický signál, byl jsem naprosto zmatený. Nikdy předtím nebyla zaznamenána tak dlouho trvající, globálně se šířící seismická vlna, která by obsahovala pouze jednu frekvenci kmitů.“Signál vypadal úplně jinak než vícefrekvenční dunění a pingy ze zemětřesení. Záhadu vyřešilo 68 vědců ze 40 institucí v 15 zemích, kteří kombinovali seismická data, terénní měření, snímky z terénu a družic a počítačové simulace vln tsunami s vysokým rozlišením.Analýza zveřejněná v časopise Science odhaduje, že do fjordu se zřítilo 25 milionů metrů krychlových horniny a ledu, které podél něj urazily nejméně 2 200 metrů. Směr sesuvu v úhlu 90 stupňů vůči délce fjordu spolu se strmými rovnoběžnými stěnami zálivu a 90stupňovým ohybem v délce 10 km pomohly udržet velkou část energie sesuvu uvnitř fjordu a rezonovat tak dlouho.Podle výpočtů vědců se vlna tsunami během několika minut snížila na sedm metrů a v následujících dnech, kdy fjord navštívila a fotografovala dánská armáda, klesla na několik centimetrů. Ale toto rozčeření obrovské vodní plochy nadále vysílalo seismické vlny po celém světě.Shodou okolností vědci dva týdny před sesuvem ve fjordu rozmístili senzory měřící hloubku vody. „To bylo také čisté štěstí,“ řekl Svennevig. „Pluli pod tímto ledovcem a horou, o které nevěděli, že se brzy zřítí.“Klíčovou součástí určení příčiny seismické události bylo modelování tsunami a jeho porovnání s měřeními. „Náš model předpověděl oscilace s přesně stejnou periodou - 90 sekund - což je úžasný výsledek, stejně jako výška tsunami, a vlny se rozkládaly přesně stejným způsobem jako seismické signály. To byl ten heuréka moment.“„Tato unikátní dlouhotrvající tsunami byla výzvou pro klasické modely, které jsme dříve používali k simulaci šíření tsunami jen několik hodin - museli jsme přejít na nebývale vysoké numerické rozlišení. To otevírá nové možnosti pro modelování tsunami.“Takové události budou stále častější, protože globální teploty nadále rostou. „Ještě hlubší je, že poprvé můžeme zcela jasně vidět, že tato událost, vyvolaná změnou klimatu, způsobila globální vibrace pod nohama nás všech, všude na světě,“ řekl Mangeney. „Tyto vibrace se během necelé hodiny přenesly z Grónska do Antarktidy. Takže jsme byli svědky toho, jak změna klimatu během pouhé hodiny ovlivnila celý svět.“