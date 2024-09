Zkušený britský novinář o Izraeli

14. 9. 2024

čas čtení 11 minut

"Netanyahu has learned from the western response, from the US, British, and European response to Gaza, is to carry on killing."



We spoke with MEE's associate editor Peter Oborne about his time reporting from the occupied West Bank. pic.twitter.com/AqrBbKLqPh — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 13, 2024 Peter Oborne: Netanjahu se poučil ze západní reakce USA a Británie a evropská reakce na Gazu je pokračovat v zabíjení. Biden, Rishi Sunak a nyní i Keir Starmer ve Velké Británii mu dávají zelenou. A také ji dostává od evropského vedení, z Německa a z Bruselu. Že z páchání válečných zločinů, zvěrstev a masakrů v Gaze pro něj neplynou žádné důsledky.

Izrael tím netrpí. Nebyl za ně sankcionován. Cítí se bezpečně, že může rozpoutat vojenskou sílu na Západním břehu. Zkrátka a dobře, Západ jde Netanjahuovi na ruku, ať dělá cokoli.

Přestože to, co Netanjahu dovoluje, je zcela proti mezinárodnímu právu, zcela proti oficiální politice Západu, nejsou žádné stížnosti, nejsou žádné sankce, které by mohly zastavit prodej zbraní - občas nějaký osadník dostane sankce. To je to nejlepší, co mohou udělat, a udivuje mě, že když srovnáte současnou úrodu západních vůdců Bidena a Starmera nebo člověka před ním, Rishiho Sunaka s Thatcherovou a Reaganem před 40 lety - Přestože to, co Netanjahu dovoluje, je zcela proti mezinárodnímu právu, zcela proti oficiální politice Západu, nejsou žádné stížnosti, nejsou žádné sankce, které by mohly zastavit prodej zbraní - občas nějaký osadník dostane sankce. To je to nejlepší, co mohou udělat, a udivuje mě, že když srovnáte současnou úrodu západních vůdců Bidena a Starmera nebo člověka před ním, Rishiho Sunaka s Thatcherovou a Reaganem před 40 lety -

Thatcherová a Reagan, pokud si vzpomínám, nebyli až tak levicoví. Nebyli tak progresivní. Docela ne. Byli to pravicově tvrdí vůdci, a přesto nedovolili Izraeli porušovat mezinárodní právo, vysílali masivní signály. Vzpomínám si, víte, Reagan například zavolal Beginovi a řekl mu: Přestaňte páchat zvěrstva v jižním Libanonu, a on během půl hodiny přestal, protože věděl, že musí poslouchat.





Tihle lidé. Biden. Starmer, Sunak, nedělají nic. Thatcherová zastavila prodej zbraní Izraeli. Begin jí zavolal, aby si postěžoval, ale ona mu ani nezvedla telefon.





Když se podíváte na Západní břeh, je to absolutní, na Západním břehu se porušuje každá červená linie. A západní vůdci , těm to nevadí.





Před dvěma dny Benjamin Netanjahu tak trochu vyslal obrovský signál, co chce udělat. Na jakési konferenci vytvořil mapu Blízkého východu, jenl Izrael. A zahrnoval Gazu, Západní břeh Jordánu, Golanské výšiny, to všechno je součástí Izraele. Snaha, aby palestinská místa byla z Netanjahuovy mapy zcela vymazána. Takže dává světu a Palestincům, izraelskému lidu najevo, že to je to, co udělá a chce udělat. A zároveň prohlásil nebo izraelské zdroje říkají, že to je teď pro nás druhá fronta na Západním břehu Jordánu.





O svých motivech mluví zcela otevřeně a mě zaráží, že západní představitelé, kteří tvrdí, že věří v řešení dvou států a uznávají mezinárodní právo, které říká, že Západní břeh Jordánu je okupované území, nejenom okupované, nelegálně okupované území, to říká Mezinárodní soudní dvůr. k tomu se postavila Británie, dokonce i Spojené státy, ale oni to chtějí zničit.





Velmi zajímavé také je, že Adelson, bývalý americký velvyslanec v Izraeli, který má velmi blízko k Trumpovi, právě vydal knihu, ve které mluví o řešení v podobě jednoho státu, ve kterém Palestinci, netřeba říkat, nemají hlasovací právo. Musíte dospět k nějakému úsudku. Nyní se Benjamin Netanjahu, premiér, vymkl kontrole. Vede jakousi válku v Gaze. V Libanonu pokračuje napětí, které málem přerostlo v plnohodnotnou válku. Nyní však zahájil třetí frontu, kterou nazývá druhou frontou.



Netanjahu potřebuje válku, aby si nadále zachránil kůži. Z politického hlediska ví, že v okamžiku, kdy přestane být premiérem, bude čelit masivnímu obvinění z korupce. Ale je tu také větší agenda, je tu mnohem větší problém s Izraelem, který zahrnuje celý Západní břeh Jordánu, stejně jako a Gazu a pravděpodobně i docela velký kus Libanonu, jak zjistíte zanedlouho.





A myslím, že to je agenda, o které vše, co víme o premiéru Netanjahuovi, naznačuje, že ji chce, a nebyl schopen ji realizovat.





V posledním více než roce jsem dělal poměrně hodně reportáží ze Západního břehu Jordánu. Takže jsem reportoval, byl jsem uvnitř Západního břehu před 7. říjnem i po něm. Takže jsem viděl obojí.





Nezapomínejme, že situace na Západním břehu byla před 7. říjnem strašná, invaze s vymazáváním palestinských vesnic, útoky osadníků, to vše bylo povoleno Netanjahuovou vládou. Bezalel Smotrich, civilní správce schopný určovat budoucnost palestinských vesnic a stavebních plánů přivírá oči nad osadnickým násilím.





Po 7. říjnu jsem se tam vrátil a byla tam nová atmosféra strachu, kdy osadníci opravdu zcela otevřeně hovoří o další nakhbě. Vycestoval jsem do kopců. Navštívil jsem vesnice, kde probíhala sezóna oliv, kde se pálily olivy. Střílelo se do zvířat, zemědělcům se bránilo v přístupu na jejich pole. Celé hospodářství Západního břehu. To je 6 měsíců zpátky bylo zablokováno. Jinými slovy, víte, lidé nemohli pracovat, v Izraeli se všechny osady a podstatná část zaměstnanosti a bankovní systém, v podstatě zastavily.





V posledních dnech se zdá, že Izrael vyhlásil Západní břeh Jordánu jako druhou frontu vedle Gazy a začal s novou vlnou krutých útoků a vy se musíte ptát, co přijde dál.





Po opakovaných návštěvách Západního břehu Jordánu od 7. října loňského roku se nyní musíte ptát, zda má izraelská vláda v úmyslu udělat se Západním břehem Jordánu to, co už udělala s Gazou, a vidíte, jak se pouští zejména do uprchlických táborů na Západním břehu Jordánu a prostě rozbíjí civilní infrastrukturu, rozbíjí budovy.





Před šesti týdny jsem byl v Tulkaremu. A bylo to trochu jako v Gaze. Od 7. října jsem v Gaze nebyl, ale viděl jsem ty obrázky a ničení budov a rozbíjení silnic a toho všeho a kanalizace a vody. A to se teď děje v Tulkaremu, takže se tam nedá žít, šíří se tam nemoci.





A když se tam projdete, víte, cesty jsou zničené. Auta jezdí jako jezdí takhle. Špinavá voda, protože kanalizace, čističky tam byly rozbité a oni tam teď posílají buldozery, které rozkopávají silnice a rozkopávají občanskou infrastrukturu, včetně včetně kanalizace. A tak máte odporný zápach a víte, že obydlené oblasti a víme, kam to všechno jde a já jsem byl v Dženine před několika měsíci a od té doby se to ještě zhoršilo, ale vidíte, jak to udělali. Oni přivezli buldozery, aby rozbili silnice a takovou tu nesmyslnou a zbytečnou a náhodnou zlovůli ničení veřejných památek a v podstatě mi to připadá jako snaha udělat ty oblasti neobyvatelné.





Totéž v Bellatoru, kde jsem byl mnohokrát v Nábulusu, v tom táboře.







O těchto věcech musíme jen spekulovat, ale mějme na paměti, že civilním správcem, člověkem, který to má na starosti, je Smotrich. Před pěti lety Smotrich jako mladý poslanec přišel s tím, čemu říkal rozhodující plán. A tím rozhodujícím plánem bylo zbavit se myšlenky, že Palestinci mají nějakým způsobem právo žít na Západním břehu jako rovnoprávní občané, myšlenky, že by mohly existovat dva státy.





Ne, ne. Izrael se musí rozšířit na Západní břeh. A co to znamená pro Palestince, podle toho rozhodujícího plánu, no, buď mohou zůstat, ale bez práv, bez volebního práva. V podstatě jakési otroctví Izraeli, vzdát se jakýchkoli politických nadějí a ambicí a to je pro ně jedna z možností. A pak druhá možnost by byla emigrace a oni by byli k emigraci povzbuzováni a možná by se jim pomohlo. A třetí možnost, pokud by nepřijali ani jednu z těchto dvou možností, což je naprostý souhlas nebo emigrace, Zkusíte se vzepřít a budete zabiti. A nejen muži, ale i ženy a děti.





Smotrich to říká zcela jasně. To je jeho vize pro Západní břeh. A myslím si, že to, co vidíte v současné době, je postupný přesun, zabírání této oblasti, viz ty velké venkovské oblasti, které jsou teď poměrně rychle zabírány osadníky, podporovanými politiky a armádou. A lidé jsou smeteni do měst. Takže když Smotrich přišel s tím svým rozhodným plánem, tak lidi tak nějak říkali, že to není důležité. Je to prostě tak nějak mimo.On nemluví za vládu, jenže samozřejmě teď už je ve vládě. A to, co se zdálo být balamutícím, bláznivým, fašizujícím myšlením, se teď mění v něco, co se skutečně děje na místě, jak o tom mluvíme,





Je velmi obtížné být si jistý motivy izraelských politiků, vlády, velitelů. Ale říkají, že chtějí otevřít druhou frontu, srovnatelnou s Gazou. Jinými slovy, chtějí udělat válečnou zónu. To je asi ta interpretace. A bude to doprovázeno dalšími čerstvými zábory vesnic, čerstvými zábory půdy? Máme podezření, že ano, ale také tyto kruté zákeřné útoky. Teď dochází k leteckým útokům, které jste tu donedávna neměli, od druhé intifády. A vytváří tedy Izrael podmínky pro další, pro třetí intifádu? Musím se obávat, že ano. Nikdo se zdravým rozumem to nechce vidět.





Nyní se musíte bát o Západní břeh Jordánu. Pokud posloucháte rétoriku izraelských politiků, izraelských intelektuálů, musíte předpokládat, že Izrael je nyní odhodlán v podstatě vytvořit stranu Erec Izrael. Krajně pravicové strany budou chtít vytvořit jeden stát. Ale ne jednotný stát, který by měl stejná práva pro Palestince a Izraelce, jednotný stát, kde budou mít práva pouze Izraelci. A Palestinci se s tím buď smíří a budou rádi žít bez práv. Nebo odejdou, nebo budou zabiti.





0

267

A to je opravdu velmi, velmi zoufalá situace. A teď je to čím dál horší.Dalším důvodem, proč se nyní velmi obávat o Západní břeh Jordánu, je přítomnost Itamara Ben Gvira na postu ministra bezpečnosti. Myslím, že nazývat ho krajní pravicí podceňuje barbarství jeho politického přesvědčení. Nikdy nezapomínejte, že měl na fotografii Barrela Goldsteina, maniaka, který samopalem zabil 29 lidí. Tedy absolutní barbar, ale pro Ben Gvira a tohoto člověka je to hrdina, Ben Gvir. Ten je teď šéfem bezpečnosti na Západním břehu Jordánu. Už rozdával zbraně osadníkům. Není pochyb o tom, jaké jsou jeho politické cíle, jeho naprostá vojenská, politická a tak dále kontrola Západního břehu. Netanjahu ho buď nechce, nebo není schopen kontrolovat. A tak jsme nyní v situaci, kdy jeden z nejnebezpečnějších lidí na planetě řídí Západní břeh spolu samozřejmě se Smotrichem. Šéfem civilní správy.