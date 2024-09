Ústřední povodňová komise žádá občany, aby spolupracovali při evakuaci svých domovů s hasiči i policisty

„Žádám všechny občany, aby odložili cesty do zasažených oblastí, pokud nejsou nezbytně nutné. Zároveň apeluji na všechny, aby spolupracovali s hasiči nebo policisty a dbali jejich příkazů, a to i v případě možné evakuace. Rozumím, že opustit své domovy je nelehké rozhodnutí, ve vyhlášených případech evakuace je to ale nezbytné. Dobrou zprávou je, že zejména v Moravskoslezském kraji přestává pršet a povodňová vlna by tak svého maxima měla dosáhnout ještě dnes. Problém je ale stále na řece Desné a v horní části Moravy, kde hrozí evakuace města Šumperk a Litovel. Zároveň konec deště neznamená konec nebezpečí. Je potřeba počkat, až všechna voda bezpečně odteče, vodní živel stále představuje hrozbu a není možné do rozvodněných řek nebo potoků vstupovat. Pokud by chtěli občané pomoci zasaženým oblastem, povodňová komise prosí, aby dary, zejména balenou vodu nebo trvanlivé potraviny, směřovali přes Českou federaci potravinových bank. Ta je pak ve spolupráci s hasiči dopraví na místo, kde budou nejvíce potřebné,“ říká ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Petr Hladík (KDU-ČSL).

Během dne meteorologové očekávají kvůli postupnému přesunu srážek k západu vzestupy toků odvodňující zejména Jeseníky. K opětovnému dosažení nejvyššího stupně povodňové aktivity dojde na tocích odvodňující severovýchodní hory Čech a Českomoravskou vrchovinu. K vzestupu bude také docházet v povodí horní Vltavy. Dolní tok Vltavy v Praze-Chuchli se bude během dopoledne udržovat na úrovni pod 1000 m3/s (pod 2. stupněm povodňové aktivity). K vzestupu bude docházet také na středním a dolním toku Labe, stejně jako na dolním toku Moravy. Většina toků bude kulminovat během dnešního dne, případně zítra. Situaci aktuálně nadále komplikuje silný vítr, který bude ustávat jen zvolna na části území v noci na pondělí. Stále bude hrozit vyvracení stromů i vlivem podmáčené půdy.

Pokud jde o situaci v jednotlivých povodích, situace je nejkritičtější v povodí Odry. „V rámci povodí Odry využíváme maximálně všechny kapacity na zadržení vody a odpouštět jen nezbytné minimum. Třeba na přehradě Šance je přítok 228 m3, odtok je ale jen necelé 2 m3/s. Za posledních 12 hodin Povodí Odry zachytilo ve všech nádržích 17 mil. m3 vody. Bohužel i tak se do vodních toků dostává stále extrémní množství vody a hladiny řek stoupají. Na Odře v Bohumíně, tedy tam, kde řeka opouští území České republiky, byl dnes ráno průtok zhruba 1100 m3/s, predikce ale ukazují, že v noci na pondělí by průtok měl být až 2000 m3/s, tedy ještě výrazně poroste,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Příznivé predikce nejsou ani pro povodí Moravy. Dolní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně intenzivně zachytává přitékající vodu, z původně dostupné kapacity 1,5 mil. m3 zůstává k dispozici 800 tis. m3. V Šumperku se přesto předpokládá kulminace až na úrovni 200 m3/s, tedy nad úrovní stoleté vody. Pokud se predikce potvrdí, ohrožena bude především jižní část města.

Nejvíce zasažená oblast je v tuto chvíli na horní Moravě. Průtok v řece Moravě v Raškově byl dnes ráno 231 m3/s (úroveň stoleté vody je zde 189 m3/s). Kulminace v Raškově se očekává dnes odpoledne až na úrovni 312 m3/s. Částečná evakuace proběhla v Hanušovicích a Jindřichově. Významně je zasažena obec Bohdíkov. Povodňová vlna postupuje dále po toku.

„Do nebezpečí se tak budou dostávat sídla níže po toku, a to i větší města. Zejména v Litovli se může situace během neděle a pondělí zhoršit. Aktuální průtok na profilu Moravičany je 141 m3/s, k vylití vody z břehů zde dochází už při úrovni dvacetileté vody, tedy na průtoku 230 m3/s. Kulminace se zde ale očekává zítra v poledne až na hodnotách 418 m3/s. Hrozí tak, že voda se dostane do velké části města,“ uvedl ministr Výborný. Naopak Olomouci by měla pomoci nedávno dokončená protipovodňová opatření a rozšíření koryta v centru města, a voda by se neměla dostat do ulic.

„Situace je mimořádně vážná, ale složky IZS, obce i kraje ji zatím zvládají velmi dobře. Samozřejmě s obrovským nasazením lidských sil i techniky. Bohužel přibývá počet lidí, kteří se odmítají evakuovat a následně je hasiči a policisté musí zachraňovat s pomocí vrtulníků a člunů. V současných povětrnostních podmínkách při tom riskují vlastní životy. Chápu, že není snadné opustit svůj majetek a obydlí, ale opravdu prosíme všechny, kterých se to týká, aby nečekali s evakuací a neriskovali své zdraví i zdraví zasahujících složek,” říká ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Většina srážek z této epizody již spadla, srážky v pondělí sice už nebudou dosahovat intenzit srážek ze soboty, přesto vlivem vysokého nasycení povodí mohou některé toky reagovat znovu vzestupem i na menší srážky. V úterý srážky ustanou a od středy už očekáváme slunečné počasí takřka beze srážek,” řekl ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.

Od soboty napršelo na území ČR většinou 20 až 80 mm. Nejvíce v nižších polohách pršelo na Frýdecko-Místecku, kde spadlo až 185 mm srážek. V horských oblastech Krkonoš, Jeseníků a Beskyd napršelo 150 až 250 mm. Nejvyšší úhrn za posledních 24 hodin ze stanic ČHMÚ hlásily v neděli ráno Červenohorské sedlo (244 mm), Lysá hora (238 mm) a Pomezní boudy (200 mm). Celkové úhrny od čtvrtka do nedělního rána přesáhly v Jeseníkách 450 mm, v Krkonoších 400 mm a v Beskydech 300 mm. Na Ostravsku, v Novohradských a Jizerských horách pak 250 mm srážek. V neděli ráno spadlo na většině území již přibližně 80 % z očekávaného celkového množství srážek.

Situaci bude stále ještě komplikovat silný vítr, který bude ustávat jen velmi zvolna na části území v noci na pondělí, stále ale bude hrozit vyvracení stromů i vlivem podmáčené půdy. Vítr bude zvolna slábnout během pondělí i na severozápadě Čech.

Odkazy na mapy záplavových území

Mapa ČHMÚ:

https://chmi.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=34fa7f95912b4be3b9d8e3f856dac0ad

Mapa VÚV TGM:

https://geoportal.vuv.cz/aplikace/zaplavova-uzemi

Mapa MŽP:

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika&lon=14.5608451&lat=49.5413658&scale=241920

Mapa MZe:

https://voda.gov.cz/?page=zaplavova-uzemi-mapa

