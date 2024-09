Obavy, že Rusko dalo Íránu jadernou technologii

14. 9. 2024

čas čtení 5 minut



Znepokojení ve Spojeném království a USA kvůli možné jaderné dohodě mezi Íránem a Ruskem



Americký prezident Joe Biden a britský premiér Keir Starmer se obávají tajného zbrojního propojení Ruska s Íránem



Velká Británie a USA vyjádřily obavy, že Rusko sdílí jaderná tajemství s Íránem výměnou za to, že Teherán dodává Moskvě balistické rakety k bombardování Ukrajiny.



Keir Starmer a americký prezident Joe Biden během pátečního summitu ve Washingtonu připustili, že obě země utužují vojenskou spolupráci v době, kdy Írán právě obohacuje dostatek uranu, aby mohl dokončit svůj dlouhodobý cíl vyrobit jadernou bombu. Velká Británie a USA vyjádřily obavy, že Rusko sdílí jaderná tajemství s Íránem výměnou za to, že Teherán dodává Moskvě balistické rakety k bombardování Ukrajiny.Keir Starmer a americký prezident Joe Biden během pátečního summitu ve Washingtonu připustili, že obě země utužují vojenskou spolupráci v době, kdy Írán právě obohacuje dostatek uranu, aby mohl dokončit svůj dlouhodobý cíl vyrobit jadernou bombu.





Britské zdroje naznačily, že zazněly obavy, že Írán dostal z Ruska jadernou technologii, jako součást prohlubujícího se spojenectví mezi Teheránem a Moskvou.



V úterý minulý týden pronesl podobné varování americký ministr zahraničí Antony Blinken při návštěvě Londýna na summitu se svým britským protějškem Davidem Lammym, ačkoli se mu dostalo jen malé pozornosti, protože v centru pozornosti tehdy bylo oznámení USA o dodávkách íránských raket do Moskvy.



„Rusko ze své strany sdílí technologie, o které Írán usiluje - jedná se o obousměrnou výměnu - včetně jaderných otázek a také některých kosmických informací,“ řekl Blinken a obvinil obě země z destabilizačních aktivit, které zasévají ‚ještě větší nejistotu‘ po celém světě.



Británie, Francie a Německo minulý týden společně varovaly, že íránské zásoby vysoce obohaceného uranu „nadále významně rostou, aniž by to bylo věrohodně civilně odůvodněno“, a že Írán nashromáždil čtyři „významná množství“, z nichž každé by mohlo být použito k výrobě jaderné bomby.



Není však jasné, jak velké technické know-how Teherán k výrobě jaderné zbraně v této fázi má, ani jak rychle by tak mohl učinit. Spolupráce se zkušenými ruskými odborníky nebo využití ruských znalostí by však pomohlo výrobní proces urychlit - ačkoli Írán popírá, že by se snažil vyrobit jadernou bombu.



Írán uzavřel v roce 2015 dohodu o zastavení výroby jaderných zbraní výměnou za zmírnění sankcí s USA a dalšími západními zeměmi - jenže od této dohody v roce 2018 odstoupil tehdejší americký prezident a současný republikánský kandidát Donald Trump.



Írán na to reagoval porušením dohodnutých limitů na množství obohaceného uranu, které může mít.



Obavy Západu, že Írán je blízko tomu, aby byl schopen vyrobit jadernou zbraň, kolují již několik měsíců a přispívají k napětí na Blízkém východě, které je již tak na vysoké úrovni kvůli pokračujícímu útoku Izraele na Hamás a Gazu.



Írán a jeho zástupce v Libanonu, Hizballáh, podporují Hamás - a vývoj jaderné zbraně v Teheránu proto Jeruzalém vnímá jako přímou hrozbu.



Krátce poté, co Vladimir Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, začal Írán dodávat Moskvě bezpilotní letouny s křídly Shahed delta a pomohl Rusku postavit továrnu na výrobu dalších, které mají bombardovat cíle na celé Ukrajině. V dubnu letošního roku Írán zahájil raketový a bezpilotní útok v ruském stylu, jehož cílem byl Izrael, ačkoli mu bylo v podstatě zabráněno a byl zastaven s pomocí USA a Spojeného království.



Rusko a Írán, ačkoli historicky nejsou spojenci, se stále více sjednocují v opozici vůči Západu, což je součástí širší osy, která v různé míře zahrnuje také Čínu a Severní Koreu, což odráží návrat do éry soupeření států připomínající studenou válku.



Minulý týden v Londýně Blinken uvedl, že americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že první várka rychlých íránských balistických raket Fath-360 s doletem až 120 km byla dodána do Ruska.



Střely, které jsou schopny zasáhnout již ostřelovaná ukrajinská města na frontě, vyvolaly dramatické přehodnocení západního myšlení a také nové hospodářské sankce.



Starmer přiletěl do Washingtonu ve čtvrtek pozdě večer, aby v pátek v Bílém domě uspořádal zvláštní zahraničněpolitický summit s Bidenem, který začal krátkou osobní schůzkou v Oválné pracovně odcházejícího prezidenta a následovalo sedmdesátiminutové setkání s vrcholnými zahraničněpolitickými týmy obou stran v Modrém pokoji rezidence.



Vedoucí představitelé a jejich asistenti diskutovali o válce na Ukrajině, krizi na Blízkém východě, Íránu a vznikající konkurenci s Čínou.





Před schůzkou britské zdroje uvedly, že se obě země v zásadě dohodly na tom, že Ukrajině poprvé umožní útočit na Rusko anglo-francouzskými raketami dlouhého doletu Storm Shadow. Zdálo se však, že Biden naznačil, že toto téma bylo jedním z důvodů osobní schůzky, když novinářům řekl:

„Budeme o tom nyní jednat.“

Po schůzce nebyly podány žádné aktuální informace, částečně proto, aby Kreml zůstal v nejistotě. Očekává se, že jakékoli použití raket bude součástí širšího válečného plánu ze strany Ukrajiny, jehož cílem je jejich použití k cílení na letecké základny, odpalovací stanoviště raket a další místa, která Rusko používá k bombardování Ukrajiny.







Zdroj v angličtině ZDE

0