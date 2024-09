Narcista prohrál debatu

13. 9. 2024

Donald Trump prohrál úterní večerní debatu z mnoha důvodů. Teoreticky by se některé jeho chyby daly napravit. Někteří republikánští politici obviňují jeho tým pro přípravu debat a naznačují, že úředníci v jeho kampani by měli být propuštěni.

Trumpův problém je však větší než špatná debata. Nemůže vyhodit osobu zodpovědnou za jeho špatný výkon, protože tou osobou je on sám. A nemůže napravit své mnohé špatné odpovědi, protože tyto odpovědi byly poháněny základním defektem: Jednoduše se nestará o ostatní lidi.

To je to, co odhalila Kamala Harrisová. Využila debatu k tomu, aby promluvila k Američanům. Řekla jim, jak by zlepšila jejich životy. Můžete polemizovat s jejími plány nebo s její mírou jasnosti v nich, ale alespoň tyto plány popsala a adresovala je voličům. Řekla, že Trump žádné takové plány nemá. Obvinila ho, že se soustředí na sebe, ne na každodenní starosti lidí.

Aby Trump toto obvinění vyvrátil, musel odložit své ego a promluvit k divákům o tom, jak by jim pomohl. Ale nemohl to udělat. Místo toho se chlubil sám sebou – což jen potvrzovalo názor Harrisové.

První odpověď Harrisové v debatě se týkala plánů. "Byla jsem vychovávána jako dítě střední třídy," začala. "A já jsem vlastně jediná osoba na tomto pódiu, která má plán, který je o pozvednutí střední třídy a pracujících lidí v Americe." Uvedla dva příklady: Daňový odpočet na dítě ve výši 6 000 dolarů a daňový odpočet ve výši 50 000 dolarů pro začínající malé podniky.

Trump mluvil o tom, co by neudělal. Řekl, že nebude zvyšovat daně. Zřekl se projektu 2025 nadace Heritage Foundation. A absurdně si přivlastnil zásluhy za všechna pracovní místa získaná během Bidenovy administrativy. "Byl jsem to já, kdo je vytvořil," prohlásil.

Toto vychloubání ilustrovalo názor Harrisové. Ve své další větě si domů odvezla své poselství. "Donald Trump pro vás nemá žádný plán," řekla divákům, "protože se více zajímá o svou obhajobu než o vás."

Trump znovu a znovu chrlil urážky a zjevné lži – "Ona je marxistka" – ale nenabídl žádné konstruktivní myšlenky. Pak, po půl hodině debaty, Harrisová řekla něco, co ho opravdu zarazilo:

"Lidé začínají předčasně opouštět jeho mítinky z vyčerpání a nudy. A já vám řeknu, že jediná věc, o které ho neuslyšíte mluvit, jste vy. Neuslyšíte ho mluvit o vašich potřebách, vašich snech a vašich touhách. A já vám řeknu, že věřím, že si zasloužíte prezidenta, který vás skutečně staví na první místo."

Správnou reakcí na toto obvinění – pokud by byl Trump normální lidskou bytostí nebo dokonce rozumným politikem – by bylo mluvit o potřebách a snech lidí. To by ukázalo, že obvinění ze sebestřednosti bylo falešné. Místo toho první slova, která vypustil z úst, byla: "Nejprve mi dovolte reagovat ohledně shromáždění."

"Lidé neopouštějí moje shromáždění. Máme největší shromáždění, nejneuvěřitelnější shromáždění v historii politiky," prohlásil Trump. Bylo to téměř komické potvrzení názoru Harrisové. A o několik sekund později se pustil do šílené pravicové konspirační teorie o migrantech:

"Podívejte se, co se děje s městy po celých Spojených státech. Ve Springfieldu (Ohio) jedí psy. Lidé, kteří přišli, jedí kočky. Jedí – jedí domácí mazlíčky lidí, kteří tam žijí. A to je to, co se děje v naší zemi."

David Muir, jeden z moderátorů debaty, poukázal na to, že městský manažer ve Springfieldu řekl, že příběh není pravdivý. Trump však odmítl naslouchat. "Možná je to dobrá věc pro městského manažera," ušklíbl se.

Ve své další odpovědi Trump zmínil, kolik lidí pro něj v roce 2020 hlasovalo. "Získal jsem zdaleka více hlasů než kterýkoli republikán v historii," zakokrhal. "Ve skutečnosti jsem získal více hlasů než kterýkoli prezident – úřadující prezident – v historii."

Když Muir poznamenal, že Trump tyto volby ve skutečnosti prohrál, Trump to odmítl přijmout. Trval na tom, že "existuje tolik důkazů" o podvodu. "Ukážu vám Georgii, ukážu vám Wisconsin a ukážu vám Pensylvánii... Máme tolik faktů." (Jedná se o lži nebo bludy – vyberte si.)

V zahraničních otázkách Trump nenabídl žádná řešení. Řekl, že jeho charisma vyléčí vše, počínaje válkou na Ukrajině – kterou nějak ukončí ještě před nástupem do úřadu, na základě svých osobních vztahů s Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Trumpovou hlavní myšlenkou však bylo, že kdyby byl stále prezidentem, nic ze špatného – válka na Ukrajině, válka v Gaze, krveprolití spojené se stažením z Afghánistánu – by se nestalo. V Trumpově mysli jsou světové tragédie jen další ilustrací Trumpovy velikosti.

Když se debata stočila ke zdravotní péči, Trump opět vyšel naprázdno. Druhá moderátorka, Linsey Davisová, se zeptala: "Máte dnes večer, devět let poté, co jste poprvé začal kandidovat, nějaký plán a můžete nám říct, jaký to je?"

"Pracujeme na věcech," řekl Trump.

"Pořád ještě nemáte plán?" zeptala se Davisová.

"Mám představu o plánu," řekl Trump. "A uslyšíte o tom v nepříliš vzdálené budoucnosti."

Závěrečná prohlášení kandidátů posílila rozdíl mezi nimi. Závěrečná slova Harrisové se týkala řešení problémů: "Mám v úmyslu být prezidentkou pro všechny Američany a zaměřit se na to, co můžeme udělat v příštích deseti a dvaceti letech, abychom znovu vybudovali naši zemi tím, že budeme investovat do vás, amerického lidu."

Trumpova poslední slova v prohlášení bez myšlenek se týkala jeho politických oponentů: "Nejhorší prezident, nejhorší viceprezidentka v historii naší země."

Prezidentská debata není jen spor. Je to pracovní pohovor. Pokud spor vyhrajete, ale vyjdete z toho jako blbec, můžete volby prohrát.

Když váš oponent říká lidem, že vám záleží jen na vás, žádné množství mluvení o sobě nemůže toto obvinění vyvrátit. Nemůžete argumentovat a vyhnout se obvinění. Jedinou účinnou odpovědí je jednat způsobem, který obvinění vyvrátí.

To je to, co Trump nedokázal. Selhal, protože toho není schopen. A to, kromě mnoha dalších důvodů, je důvod, proč by neměl být prezidentem.

Zdroj v angličtině: ZDE

