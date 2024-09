Zdaleka ne jen ČR: „Katastrofa epických rozměrů": v Evropě se při velkých záplavách utopilo osm lidí

15. 9. 2024

čas čtení 5 minut



Bouře Boris způsobila vylití řek z břehů a uvěznila lidi v jejich domovech v Rakousku, Polsku, v ČR a na Slovensku





Osm lidí se utopilo v Rakousku, Polsku a Rumunsku a čtyři další se pohřešují v České republice, protože bouře Boris, která nadále sužuje střední a východní Evropu, přinesla přívalové deště a záplavy, kvůli nimž musely tisíce lidí opustit své domovy.



Rozsáhlá území Rakouska, České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska jsou od čtvrtka bičována silným větrem a neobvykle prudkými dešti.

V důsledku globálního oteplování se dá očekávat, že k těmto drastickým povodním bude docházet častěji. Tentokrát k nim došlo v důsledku nebývale otepleného Středozemního moře, což vedlo k velkému odpařování mořské vody, která nyní padá na střední Evropu. Teplejší ovzduší absorbuje daleko více vody než normálně a vede to k záplavám.



Osm lidí se utopilo v Rakousku, Polsku a Rumunsku a čtyři další se pohřešují v České republice, protože bouře Boris, která nadále sužuje střední a východní Evropu, přinesla přívalové deště a záplavy, kvůli nimž musely tisíce lidí opustit své domovy.







Rakouský vicekancléř Werner Kogler v neděli oznámil, že v Dolních Rakousích zahynul při záplavách hasič, a úřady vyhlásily tuto spolkovou zemi, která obklopuje hlavní město Vídeň, za oblast postiženou katastrofou.

V Dolním Rakousku, kde záplavy uvěznily mnoho obyvatel v jejich domech, provedly záchranné služby přes noc téměř 5 000 zásahů. Hasiči od pátku ve Vídni zasahovali asi 150krát, aby uvolnili silnice zablokované troskami po bouřce a odčerpali vodu ze sklepů, informovala místní média.





Slovensko vyhlásilo v hlavním městě Bratislavě stav nouze. V České republice a Polsku se očekává, že silné deště budou pokračovat nejméně do pondělí.







Zdroj v angličtině ZDE

0

513

Některé oblasti Tyrolska pokryla až metrová sněhová pokrývka, což je na polovinu září, kdy minulý týden teploty dosahovaly až 30 °C, výjimečná situace.Na východě země byla v neděli brzy ráno přerušena železniční doprava a ve Vídni, kde hrozilo vylití řeky Vídeň z břehů, bylo podle agentury APA zastaveno několik linek metra.Polský premiér Donald Tusk uvedl, že se v Kladsku utopil jeden člověk. Tusk cestoval po jihozápadě země, který byl povodněmi zasažen nejvíce. V Kladsku bylo evakuováno asi 1600 lidí a polské úřady povolaly na místo armádu, aby podpořila hasiče.„Situace je velmi dramatická,“ řekl Tusk v neděli po setkání v Kladsku, které se částečně ocitlo pod vodou, protože hladina místní řeky v neděli ráno vystoupala na 6,7 metru, tedy vysoko nad poplachovou úroveň 2,4 metru, a poté mírně opadla. Tím byl překonán rekord z roku 1997, kdy si silné záplavy, které město částečně poškodily, vyžádaly 56 obětí.V sobotu polské úřady uzavřely hraniční přechod Gołkowice s Českou republikou poté, co se řeka vylila z břehů, a také uzavřely několik silnic a zastavily vlaky na trati spojující města Prudnik a Nysa.V nedaleké obci Głuchołazy sledovala Zofia Owsiaka s obavami, jak se kolem ní valí rychle tekoucí vody rozvodněné řeky Biała. „Voda je nejmocnější silou přírody. Každý se bojí,“ řekla 65letá Owsiaka.V Budapešti úředníci zvýšili předpovědi, podle kterých by měl Dunaj v druhé polovině tohoto týdne stoupnout na více než 8,5 metru a přiblížit se tak rekordní hodnotě 8,91 metru zaznamenané v roce 2013, protože v Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku stále prší.„Podle předpovědí se k Budapešti blíží jedna z největších povodní posledních let, ale jsme připraveni ji zvládnout,“ uvedl budapešťský primátor Gergely Karácsony.Mezitím policie v České republice uvedla, že v neděli byli pohřešováni čtyři lidé. Tři z nich byli v autě, které bylo smeteno do řeky v severovýchodním městě Lipová-lázne, zatímco další muž byl pohřešován poté, co ho smetla povodeň na jihovýchodě.Na jihu země se protrhla přehrada, která zaplavila města a vesnice ležící níže po proudu. „To, co tady vidíte, je horší než v roce 1997 a já nevím, co bude, protože můj dům je pod vodou a nevím, jestli se do něj vůbec vrátím,“ řekl Pavel Bílý, obyvatel Lipové-lázně.Policie ČR ve zprávě na X vyzvala lidi, aby dbali varování před evakuací, a dodala: „Policie a hasiči vědí, co dělají a proč to dělají. Situace se rychle mění a nemůžeme být všude hned. Během několika okamžiků může být jedinou cestou ven vrtulník.“Za poslední dva dny zemřelo při záplavách na jihovýchodě Rumunska šest lidí. V nejhůře postiženém regionu Galati na jihovýchodě bylo poškozeno 5 000 domů.Rumunský prezident Klaus Iohannis řekl: „Opět čelíme důsledkům klimatických změn, které se na evropském kontinentu projevují stále častěji a mají dramatické následky.“Stovky lidí byly zachráněny v 19 částech země, uvedly záchranné služby a zveřejnily video se zaplavenými domy ve vesnici u Dunaje.„Je to katastrofa epických rozměrů,“ řekl Emil Dragomir, starosta obce Slobozia Conachi v Galati, kde bylo údajně zaplaveno 700 domů.