Gaza: Humanitární pracovníci se bojí si obléci uniformu OSN, izraelská armáda je záměrně střílí

14. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Přes noc na sobotu Izrael vyvraždil další civilisty



Reportérka, Channel 4 News, sobota 14. září 2024: Rychlé poplácání po rameni. Během dlouhých nocí v Gaze je málo času na útěchu, její syn a jeho rodina byli právě zabiti.

Nebo spánek pro sousedy, kteří se nyní setkávají pod světlem baterek, když se jejich životy náhle rozběhnou po ulici.

Ilham Labad prochází omámeně troskami domu.

„Čtyřměsíční dítě bylo zabito. Bojovalo to dítě proti Izraeli?" ptá se. Zároveň proklíná arabské země, že to dopustily.

Kamal Labad obviňuje Spojené státy. "Tohle dělá Biden prostřednictvím izraelského vůdce Netanjahua, říká.





Tyto izraelské nálety ve městě Gaza si přes noc vyžádaly nejméně devět mrtvých. Končí tak další smrtící týden, během něhož došlo k již známému úderu na školy, které se změnily v kryty.

Mají to být bezpečné prostory provozované Úřadem OSN pro palestinské uprchlíky v Iráku. Před několika dny zasáhly tuto školu dva izraelské nálety, při nichž zahynulo osmnáct lidí, mezi nimi šest pracovníků OSN.









Některé ostatky byly shromážděny v igelitových pytlích a dekách. Izraelská armáda tvrdí, že devět ze zabitých patřilo k ozbrojenému křídlu Hamásu.









„V těchto přístřešcích máme rodiny, které tam jsou už jedenáct měsíců a říkají: Ano, potřebujeme jídlo. Ale kromě všeho potřebujeme bezpečí. Když mi zaměstnanci říkají, že nechtějí nosit vestu OSN, , protože mají pocit, že to z nich dělá terč, je pro mě velmi těžké je k tomu nutit. Ujistit je, protože bohužel nejsme schopni zaručit jejich bezpečnost nebo zaručit jejich ochranu.“





A poprvé po deseti letech byl ve čtvrtek na okupovaném Západním břehu Jordánu zabit také humanitární pracovník, tělo Sufjana Adély Jawada bylo neseno ulicemi města Tubas. Byl uložen k poslednímu odpočinku se známou modrou vestou, kterou nosí zaměstnanci agentury. Byl to sanitární pracovník, kterého na střeše jeho domu zastřelil izraelský odstřelovač; IDF tvrdila, že házel na vojáky výbušniny a byl známým teroristou. (Pozn. red. Kohio Izraelci zastřelí, ten je zpětně označen za teroristu.)





























Zpátky v Gaze se izraelská armáda snaží ukázat svůj pokrok v této drsné válce. Tyto záběry zveřejnily IDF včera během cesty se zahraničními novináři do jižního města Rafáh po téměř roce bojů. Vezměte v úvahu: nikde, kam se podíváte, nezůstalo nic stát. Bylo by nemožné zde ještě žít. Izraelci budou tvrdit, že je to cena za vítězství nad Hamásem, a přesto zvuk střelby ukazuje, že se zde stále bojuje.

Pečlivě kontrolované prohlídky, jako je tato jsou stále jediným přístupem zahraničních novinářů do Gazy, protože Izrael i Egypt drží hranice zavřené a novináře do Gazy samostatně nevpustí.