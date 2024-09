Bývalý britský velvyslanec v Británii: Harrisová dělá dvě zásadní chyby, takže zřejmě Trump vyhraje

15. 9. 2024

čas čtení 1 minuta

Darroch tvrdí, že demokratická kampaň se vystavuje riziku, že se dopustí dvou nesmírně důležitých chyb. Naléhá na Harrisovou, aby se „laserově zaměřila“ na voliče v klíčových státech Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, které v roce 2020 získal Biden, a varuje, že se mohou přiklonit zpět k Trumpovi, pokud Harrisová nebude schopna nabídnout „ostře formulované, konkrétní a cílené politiky, které by do těchto zanedbaných čtvrtí vrátily pracovní místa a naději“.

Druhou chybou je, že Harrisová se zřejmě skrývá před médii a opakuje tak chybu Hillary Clintonové . „V roce 2016 byl Trump všudypřítomný. Přijímal všechna pozvání. Dokonce by bez vyzvání zavolal do ranních zpravodajských pořadů, aby nabídl své názory na denní témata. Naproti tomu Hillary Clintonová do médií nechodila - a prohrála."