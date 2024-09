Kyjev začal s NATO diskutovat o úderech proti ruským raketám nad územím Ukrajiny

13. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Hlavní otázkou, o které ukrajinské úřady nyní jednají se západními partnery, je zrušení zákazu raketových útoků dlouhého doletu na Rusko. Během návštěvy šéfů ministerstev zahraničí Spojených států a Velké Británie v Kyjevě však padlo i téma ochrany území Ukrajiny – za pomoci systémů protivzdušné obrany zemí NATO. Hlavní otázkou, o které ukrajinské úřady nyní jednají se západními partnery, je zrušení zákazu raketových útoků dlouhého doletu na Rusko. Během návštěvy šéfů ministerstev zahraničí Spojených států a Velké Británie v Kyjevě však padlo i téma ochrany území Ukrajiny – za pomoci systémů protivzdušné obrany zemí NATO.

Řada ukrajinských spojenců, především na východním křídle aliance, začala lobbovat za použití systémů protivzdušné obrany NATO k sestřelování ruských raket a dronů nad Ukrajinou z území sousedních zemí – včetně toho, aby jim zabránili ve vstupu právě do těchto zemí. Toto téma se stalo obzvláště aktuálním na pozadí příletu ruských bojových dronů minulý víkend do Lotyšska a Rumunska a také přesunu více než 200 balistických raket z Íránu do Ruska, které se podle amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena mohou začít používat "v nadcházejících týdnech".

Blinken a britský ministr zahraničí David Lammy ve středu diskutovali s prezidentem Volodymyrem Zelenským o použití západních raket k úderům hluboko do Ruska a o dalších otázkách. A nový ministr zahraničních věcí Ukrajiny Andrij Sybiha diskutoval o myšlence ochrany Ukrajiny před ruskými raketami zeměmi NATO. V alianci v této otázce nepanuje shoda a je nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti došlo k rozhodnutí. Jeden úředník dodal, že země na východním křídle NATO mohou podniknout kroky k ochraně ukrajinského vzdušného prostoru samy.

Minulý týden polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski řekl Financial Times, že Polsko a další země jsou "povinny" sestřelit přilétající ruské rakety, což je názor, který nesdílejí všichni členové jeho koaliční vlády. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který brzy opustí svůj post, již dříve takový návrh odmítl s tím, že v důsledku toho by se aliance mohla "stát součástí konfliktu".

Pobaltské země se obzvláště obávají o bezpečnost svých vzdušných hranic. Estonský ministr obrany Hanno Pevkur vyzval NATO, aby zlepšilo protivzdušnou obranu zemí sousedících s Ruskem uprostřed akutního nedostatku aliančních kapacit dlouhého doletu schopných čelit balistickým raketám. Americké systémy Patriot je velmi drahý a evropské země se snažily najít příležitost k předání několika takových systémů na Ukrajinu. "Je zřejmé, že sousední země jsou v nejobtížnější situaci," řekl Pevkur v rozhovoru pro Bloomberg. "Pokud budou chráněny, pak budou samozřejmě Berlín a Paříž bezpečnější."

Po příletu ruského dronu do Lotyšska 7. září (což se stalo poprvé) oznámil ministr obrany země Andrius Sprūds potřebu posílit ochranu východní hranice systémy protivzdušné obrany a elektronického boje a ve středu na setkání s lídry NATO vyzval alianci, aby zvýšila svou přítomnost v pobaltských státech.

Zdroj v angličtině: ZDE

0