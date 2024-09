Program vývoje střel dlouhého doletu: Použije Ukrajina brzy proti Rusku vlastní rakety?

13. 9. 2024

čas čtení 6 minut

Aby se snížila závislost na západních partnerech, vyvíjí Ukrajina vlastní řadu střel dlouhého doletu. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že první balistická raketa byla úspěšně otestována. Co o ní víme?, píše Oleksandr Kunyzkyj. Aby se snížila závislost na západních partnerech, vyvíjí Ukrajina vlastní řadu střel dlouhého doletu. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že první balistická raketa byla úspěšně otestována. Co o ní víme?,

Od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 Rusko pravidelně používá zbraně dlouhého doletu vyrobené doma. Ukrajinské síly však nebyly schopny čelit vlastními zbraněmi.

Rakety, které Ukrajina dostává od svých spojenců, mají navíc omezení doletu a cílů, pokud jde o jejich použití na ruském území.

Aby změnila obranu země a snížila svou závislost na dodávkách zbraní od svých partnerů, pracuje Ukrajina na realizaci vlastního raketového programu.

Proudový bojový dron Paljanycja

"Pro Rusy bude docela obtížné to jméno vůbec vyslovit. Stejně těžké pro ně bude se tomuto dronu bránit. Ale pochopit, co udělali, že si to zasloužili, nebude problém," vtipkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o novém bojovém dronu Paljanycja.

"Paljanycja" je ukrajinské slovo pro chléb a často se používá s humorem, protože většina Rusů má problémy s jeho výslovností.

Zelenskyj během projevu na konci srpna na oslavu Dne nezávislosti země uvedl, že k prvnímu a nejúspěšnějšímu bojovému použití naší nové zbraně již došlo.

"Některé komponenty pocházejí ze zahraničí, ale design a kompletní výroba pochází z Ukrajiny," řekl DW Alexandr Kamyšin, ukrajinský ministr strategických průmyslových odvětví.

Podle ukrajinského vládního webu United24, který zveřejnil video dronu Paljanycja, ukrajinští specialisté vyvinuli tuto zbraň v průběhu roku a půl. Paljanycja je vybavena proudovým motorem, a proto má mnohem vyšší rychlost než drony se spalovacími motory. Je také vybavena několika naváděcími systémy.

Hlavním cílem bojových dronů "Paljanycja" bude pravděpodobně přibližně 20 ruských vojenských letišť, ze kterých Rusko vede nálety Ukrajinu. Některá jsou vzdálena 600 až 700 kilometrů od ukrajinských hranic.

Podle United24 jsou náklady na bojový dron "mnohem nižší než u analogických raket" a očekává se další snížení cen a rozšíření výroby. Všechny ostatní informace zůstávají utajeny.

Serhij Zgurec, generální ředitel ukrajinské mediální společnosti Defense Express, však DW řekl, že vzhledem k tomu, že data o dronu ještě nejsou plně k dispozici, není možné přesně posoudit účinnost Paljanycji.

"V tuto chvíli je dostřel jediným parametrem, který nám pomáhá vyhodnotit zbraň, nicméně dostřel není nejdůležitější věcí, ale spíše hmotnost hlavice a přesnost zásahu."

Námořní a pozemní rakety Neptun

Zgurec řekl DW, že Ukrajina dosáhla v posledních letech určitých úspěchů ve svém raketovém programu.

"Například řada protitankových zbraní, jako jsou Stugna a Corsair, je v současné době v sériové výrobě. Nebo protilodní střela R-360 Neptun. Tento produkt z kyjevské konstrukční kanceláře Luč je ve výzbroji ozbrojených sil od roku 2020, stejně jako pobřežní raketový systém RK-360MC, určený k detekci a ničení nepřátelských lodí různých tříd," řekl.

Raketa Neptun má stopadesátikilogramovou hlavici a dolet až 300 kilometrů.

Dne 13. dubna 2022 se odehrála jedna z nejvýznamnějších událostí ukrajinsko-ruské války: Dvě rakety Neptun potopily ruskou vlajkovou loď Moskva.

V roce 2023 vyšlo najevo, že ukrajinští konstruktéři upravili námořní rakety Neptun na verze schopné zasáhnout lodě i pozemní cíle.

Zástupce ukrajinského ministerstva obrany řekl americkému zpravodajskému a analytickému webu The War Zone, že nová zbraň má nový naváděcí systém, ale je odpalována ze stejného odpalovacího zařízení jako protilodní raketa. Úředník uvedl, že upravený Neptun má dolet asi 400 kilometrů a třistapadesátikilogramovou hlavici, což je více než dvakrát více než protilodní verze.

Ukrajinská armáda již upravenou raketu Neptun použila při několika příležitostech.

Co je nového v raketovém programu?

Podle zpráv z médií Ukrajina také loni nasadila rakety systému protivzdušné obrany S-200, aby udeřila hluboko do Ruska.

Tyto rakety byly nyní upraveny tak, aby mohly zasáhnout i pozemní cíle. Kyjev to oficiálně nepotvrdil, ale zástupce vlády řekl BBC Ukraine, že takové práce probíhají: "Za současných okolností musíme najít cestu ven. Našli jsme řešení s S-200 a zdá se, že zatím funguje dobře."

S-200 byl oficiálně vyřazen z provozu na Ukrajině v roce 2013.

Země také využila modernizované sovětské průzkumné drony Tu-141 Striž. Tyto drony mají turbomotor a mohou dosáhnout rychlosti kolem 1 000 kilometrů za hodinu. Podle ukrajinské obranné zpravodajské služby tyto drony v roce 2023 poškodily ruské dálkové bombardéry Tu-95 na letišti Engels.

Vyrobeno na Ukrajině: První balistická raketa

Koncem srpna pak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oslavil úspěšný test první místní balistické rakety. "Ukrajina nakonec potřebuje dosáhnout nejvyšší úrovně obranné nezávislosti," zdůraznil. Zelenskyj však neřekl, o jaký typ rakety se jednalo.

S odvoláním na utajení odmítlo ministerstvo obrany komentovat raketový program DW. Bylo pouze poukázáno na to, že státní rozpočet financuje raketový program.

Je však známo, že ukrajinský obranný průmysl vyvíjí balistickou raketu od roku 2006.

Jedná se o raketu krátkého doletu Sapsan, která má průměr trupu 0,9 metru a dolet 500 kilometrů. Střela je známá pod svým exportním názvem Hrim-2. Ukrajina údajně vyrobila Hrim-2 o průměru 0,6 metru a doletu 280 kilometrů pro Saúdskou Arábii.

Od vypuknutí války nebyl vývoj Sapsanu veřejně komentován, ačkoli Rusko opakovaně tvrdilo, že sestřelilo ukrajinské rakety Hrim-2.

"Ukrajina je určitě schopna vyrobit dostatečné množství raket pro válku s Ruskem," řekl DW Frank Ledwidge, britský vojenský analytik a bývalý důstojník britské vojenské rozvědky.

"Ukrajince nemůžete podceňovat, pokud jde o tento druh technologie," dodal. "Před válkou určitě patřili mezi 10 největších světových vesmírných mocností, protože měli odborné znalosti o výrobě raketových raket a podobně," řekl. "Jen pro ilustraci: Oblíbenou raketou Elona Muska, kromě jeho vlastní, je Zenit vyrobený na Ukrajině."

Zdroj v ruštině: ZDE

0