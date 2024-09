Trump tvrdí, že prezidentskou debatu vyhrál „o hodně“ a že Taylor Swift „zaplatí cenu“ za to, že podpořila Harrisovou

11. 9. 2024

čas čtení 7 minut





Donald Trump v pořadu Fox and Friends řekl, že toto byla jeho „nejlepší debata v historii“ a že ji vyhrál „o hodně“.



Zaútočil na zpravodajskou stanici ABC a prohlásil, že „mě neustále opravovali“, a řekl, že Kamala Harrisová říkala „naprosté lži“ a nebyla opravena. Prohlásil, že debata byla „totálně zmanipulovaná“.



„Tolik věcí, které jsem řekl, bylo zdiskreditováno,“ řekl.u. „Ale ona si mohla říkat, co chtěla. Moje věci byly pravda, ale oni mě opravovali.“ Bez důkazů obvinil ABC z toho, že je „nejnepoctivější zpravodajskou organizací“ a že debata byla postavena proti němu.



V reakci na oznámení Taylor Swiftové, že bude hlasovat pro Harrisovu kampaň, řekl: „Je to velmi liberální člověk, zdá se, že vždycky podpoří nějakého Demokrata, a pravděpodobně na to doplatí na trhu.“





Donald Trump požadoval, aby televize ABC přišla o vysílací licenci, a to po způsobu, jakým moderovala včerejší televizní debatu. , Trump prohlásil: „Měli by jim odebrat licenci za to, jak to udělali. Myslím, že ztratili hodně důvěryhodnosti.“



Divákům pořadu Fox and Friends řekl, že má k dispozici průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že debatu vyhrál „poměrem 80:20, 90, my tady máme jeden, 92:7. "A já tak nějak věřím, že je to správně“. Trump tyto průzkumy nejmenoval.



Pokračoval v útoku na ABC: „ ABC jsou podle mého názoru nejnepoctivější, nejnepoctivější zpravodajskou organizací, a to je co říct, protože všechny jsou v podstatě opravdu nepoctivé.“



Dnes ráno si také stihl rýpnout do moderátorů, když zdůraznil, že by nechtěl jít do debaty na stanici Fox, kdyby ji moderovali Bret Baier a Martha MacCallumová, a řekl, že Harold Ford Jr. z Foxu se musel dívat na jinou debatu a že je „podle mého názoru stejně nečestný jako ABC“.

Během debaty Donald Trump zopakoval nepodložené tvrzení, že přistěhovalci v jednom městě v Ohiu požírají domácí zvířata, čímž donutil moderátora, aby mu řekl, že pro to neexistuje žádný důkaz.



„Ve Springfieldu žerou psy, lidé, kteří přišli, žerou kočky,“ řekl Trump během debaty. „Jedí domácí zvířata lidí, kteří tam žijí.“



Jak uvádí Alice Hermanová



Trumpovo tvrzení o přistěhovalcích, kteří údajně zabíjejí a jedí domácí zvířata občanů USA, má zřejmě původ ve virálním videu, na němž obyvatel Springfieldu v Ohiu před městskou radou tvrdí, že přistěhovalci v obci zabili kachny z místního parku kvůli jídlu. Nepodložené a pobuřující video bylo široce sdíleno na pravicových účtech a rychle se vyvinulo ve virální mem s obrázky Trumpa generovanými umělou inteligencí, který je obklopen kočkami a psy a vypadá, že je chrání.





Jak vyplývá z naší kontroly faktů:



Příběh o migrantech, kteří údajně jedí domácí zvířata, koloval v posledních dnech v pravicových médiích a opakoval ho i Trumpův protikandidát JD Vance. Jedná se o nepravdivá a nepodložená tvrzení.



„Uvádíte Springfield v Ohiu a ABC News oslovila ředitele tamního města. Řekl nám, že nebyly zaznamenány žádné věrohodné zprávy o konkrétních tvrzeních o ublížení, zranění nebo týrání domácích zvířat jednotlivci z přistěhovalecké komunity,“ řekl Trumpovi moderátor David Muir.



Deník Springfield News-Sun v pondělí uvedl, že policie „neobdržela žádné zprávy týkající se krádeží a snědení domácích zvířat“.





Kampaň Harrisové-Walzové rychle využila podpory Taylor Swiftové poté, co v příspěvku na Instagramu podpořila Kamalu Harrisovou v prezidentských volbách.





Na stránkách kampaně Harris-Walz byly rychle k dispozici náramky přátelství inspirované Taylor Swift. Fanoušci Swiftové jsou známí tím, že si během koncertů, turné a akcí vyměňují náramky přátelství inspirované její písní You're on Your Own, Kid, která obsahuje text „tak si udělej náramky přátelství, využij tu chvíli a ochutnej ji“.



„Jako volič se snažím sledovat a číst všechno, co se dá,“ napsala Swift v úterý pozdě večer na Instagramu svým 283 milionům sledujících a dodala: „V prezidentských volbách v roce 2024 dám svůj hlas Kamale Harrisové a Timu Walzovi“.



„Myslím, že je to pevná ruka, nadaná vůdkyně, a věřím, že v této zemi můžeme dosáhnout mnohem víc, pokud nás povede klid a ne chaos.“



'Je to prostě smutné': Republikáni vyjadřují zděšení nad Trumpovým vystoupením, podle průzkumů Harrisová debatu vyhrála



Republikáni ve Sněmovně reprezentantů vyjádřili zděšení nad výkonem bývalého prezidenta Donalda Trumpa v debatě s Kamalou Harrisovou, protože podle rychlých průzkumů veřejného mínění včerejší televizní debatu o prezidentských volbách vyhrála.



„Je to prostě smutné,“ uvedl jeden z republikánů ve Sněmovně reprezentantů pro web The Hill a dodal: “Věděla přesně, kam říznout, aby se mu dostala pod kůži.“ Trump se nechal odvést od klíčových bodů, když ho Harrisová přiměla mluvit o velikosti davů na jeho mítincích nebo uvádět nepravdivá tvrzení o potratech po porodu.



„[Je] jen celkově zklamáním, že se nechová vyrovnaněji jako v první debatě,“ řekl Hillovi anonymní republikán ze Sněmovny reprezentantů a dodal: “Cesta se prostě velmi zúžila. To není dobré.“

Harrisová versus Trump: Nejdůležitější momenty prezidentské debaty - video



Bleskový průzkum CNN po skončení debaty naznačil, že dvě třetiny sledující veřejnosti se domnívají, že Harrisová Trumpa předčila, přičemž zpravodajská stanice uvedla, že „96 % Harrisových příznivců, kteří si debatu naladili, uvedlo, že jejich zvolený kandidát odvedl lepší práci, zatímco menší většina 69 % Trumpových příznivců mu přisoudila lepší večer“.



Jiný anonymně hovořící zdroj z řad republikánů ve Sněmovně reprezentantů řekl webu Hill: „Mluví s námi jako s batolaty, ale dobře ho provokuje. Mnozí jsou zklamaní, že se nedokázal soustředit nebo zasadit úder. Nejsem si jistý, jestli se toho moc změní, ale nebylo to dobré vystoupení.“ Třetí uvedl: “Není to zničující - ale není to dobré.“



Konzervativní politický analytik Fox News Brit Hume také tvrdil, že Harrisová vyhrála, a divákům řekl: „Navnadila ho, úspěšně. Podle mého názoru z toho vyšla lépe. O tom není pochyb.“



Rozdíl v průzkumech CNN - 63 % pro Harrisovou, 37 % pro Trumpa - znamená prudký obrat oproti číslům, kterých Trump dosáhl při debatě s Joem Bidenem na začátku roku, což vedlo k odstoupení úřadujícího prezidenta z volebního klání, a přichází v době, kdy megastar Taylor Swiftová oznámila, že Harrisovou podporuje, a svůj vzkaz podepsala jako od „bezdětné kočičí dámy“, což bylo rýpnutí do Trumpova výběru viceprezidenta JD Vance.





Rusko obvinilo oba prezidentské kandidáty, že v rámci vnitropolitického boje používají jméno Vladimira Putina, a uvedlo: „opravdu, opravdu se nám to nelíbí“.



Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov ve středu podle agentury Reuters prohlásil, že USA jsou vůči Rusku nepřátelské a negativní, a Kreml doufá, že kandidáti od takových odkazů na Putina upustí.





Minulý týden Bílý dům prohlásil, že by se Putin měl přestat vyjadřovat k americkým volbám poté, co ve zjevně škádlivém komentáři řekl, že dává přednost Harrisové před Trumpem a že její „nakažlivý“ smích je jedním z důvodů.







Zdroj v angličtině ZDE

