Blinken naznačil, že USA zruší omezení pro Ukrajinu týkající se používání zbraní dlouhého doletu v Rusku

12. 9. 2024

čas čtení 8 minut



Rozhodnutí již bylo učiněno mezi čtyřma očima. Americký ministr zahraničí v Kyjevě prohlásil, že USA budou pokračovat v přizpůsobování politiky



Americký ministr zahraničí Antony Blinken zatím nejsilněji naznačil, že Bílý dům se chystá zrušit omezení pro Ukrajinu, aby používala zbraně dlouhého doletu dodané Západem na klíčové vojenské cíle v Rusku, přičemž se má za to, že rozhodnutí již bylo učiněno.



V projevu v Kyjevě po boku britského ministra zahraničí Davida Lammyho Blinken uvedl, že USA byly „od prvního dne“ ochotny přizpůsobit svou politiku změně situace na ukrajinském bojišti. „Budeme v tom pokračovat,“ zdůraznil.



Blinken uvedl, že on a Lammy podají zprávu svým „šéfům“ - Joe Bidenovi a Keiru Starmerovi - po středečním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

A,erický ministr zahraničí naznačil, že íránské odeslání balistických raket do Moskvy - odhalené tento týden - změnilo strategické myšlení v Londýně a Washingtonu. Podle něj se jedná o „významnou a nebezpečnou eskalaci“.



Dodal: „Eskalátorem je zde Putin. Putin eskaloval dodávkou raket z Íránu. Vidíme novou osu Ruska, Íránu a Severní Koreje.“ Lammy vyzval Čínu, aby „se nespojovala“ s tím, co nazval „skupinou renegátů“.



Britské vládní zdroje naznačily, že již bylo přijato rozhodnutí umožnit Ukrajině používat řízené střely Storm Shadow na cíle uvnitř Ruska, ačkoli se neočekává, že to bude veřejně oznámeno v pátek, kdy se Starmer setká s Bidenem ve Washingtonu.



Oba vedoucí představitelé plánují v rámci rozsáhlé zahraničněpolitické diskuse jednat o válce na Ukrajině a o tom, jak by mohla být ukončena, ačkoli se budou vyhýbat intenzivnímu zaměření na jednotlivé zbraňové systémy, neboť tématem rozhovoru je strategický cíl.



Během této krátké návštěvy, která bude Starmerovou druhou návštěvou USA ve funkci premiéra, není naplánována žádná tisková konference a po ní mohou o víkendu následovat další rozhovory, na nichž budou o průběhu jednání informováni klíčoví evropští spojenci.



Zdroje dodaly, že středeční společná návštěva Blinkena a Lammyho v Kyjevě za účelem setkání se Zelenským by se neuskutečnila, pokud by nedošlo k pozitivnímu rozhodnutí ohledně Storm Shadow.



Veřejné prohlášení o raketách dlouhého doletu v Kyjevě by však bylo považováno za zbytečně provokativní. Je také pravděpodobné, že kolem používání těchto raket, které mají dolet nejméně 190 mil, budou na Ukrajině stále platit omezení, aby se předešlo neuváženým nebo zbytečným útokům.



V projevu v Kyjevě Lammy uvedl, že nebude prozrazovat podrobnosti o soukromých jednáních, které by mohly Putinovi poskytnout výhodu. Odsoudil „zlověstnou“ invazi ruského vůdce na Ukrajinu a obvinil ho osobně z „arogance a chamtivosti“.



„Je to imperialismus. Je to fašismus,“ řekl.



Ukrajina již několik měsíců lobbuje za povolení zasáhnout letiště, odpalovací zařízení raket a velitelská a řídicí centra hluboko na ruském území. V květnovém rozhovoru pro deník Guardian Zelenskyj uvedl, že Bidenova nejednoznačnost a postupný přístup stály životy. Stěžoval si, že to Kremlu umožnilo „lovit“ Ukrajince.



Zelenskij prezidenta vyzval, aby překonal své věčné obavy z jaderné eskalace. Spojené státy by nám měly „více věřit“, zdůraznil na adresu Ruska: „Musíme reagovat. Oni nerozumějí ničemu jinému než síle.“



Blinken a Lammy přijeli do Kyjeva nočním vlakem z Polska. Přijeli zopakovat „železnou podporu Ukrajině“, napsal Lammy na X. „Musíme se postavit imperialismu Vladimira Putina. Závisí na tom naše kolektivní bezpečnost.“ Ruské útoky na civilisty jsou „strašné, barbarské, neuvěřitelné“, komentoval.



Cesta se uskutečnila 24 hodin poté, co Blinken v Londýně potvrdil, že Teherán dodal do Ruska nové smrtící balistické rakety. V Kyjevě Blinken prohlásil, že předává silný vzkaz, že Británie a USA jsou odhodlány usilovat o „úspěch“ a „vítězství“ Ukrajiny.



Ve svém projevu na společné tiskové konferenci Lammy označil britskou podporu Ukrajině za trvalé „stoleté partnerství“. Uvedl, že vláda poskytuje nový balík vojenské pomoci včetně raket Brimstone a samohybných děl AS-90.



„Uvědomujeme si, co je v sázce: nejen svoboda Ukrajiny, ale i bezpečnost Evropy a Západu,“ prohlásil Lammy.



V Kyjevě rostlo očekávání, že USA a Velká Británie konečně zruší své námitky proti úderům dlouhého dosahu. „Doufám, že uslyším dlouho očekávané rozhodnutí, které nám umožní zasáhnout Rusko Ataky,“ uvedla poslankyně Kira Rudiková. „Držme si palce,“ poznamenal Andrij Zagorodňuk, bývalý ukrajinský ministr obrany.





Na otázku, zda zbraně dlouhého doletu něco změní v době, kdy ruská vojska získávají města a vesnice ve východní části Donbasu, odpověděl jednoduše: „Je to velký problém.“





V Moskvě náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že Rusko zničí jakékoli nové dodávky Atacms, uvedla státní tisková agentura Tass.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Ukrajinští představitelé již dříve vyjádřili zklamání nad tím, že nová labouristická vláda ve Velké Británii nebyla v této otázce razantnější a čekala, až Bílý dům změní své červené linie. Americké ministerstvo zahraničí bylo údajně k žádosti Kyjeva vstřícné, Pentagon a někteří členové americké zpravodajské komunity byli skeptičtí.V květnu USA poprvé povolily použití zbraní, jako je Himars, v pohraničních oblastech Ruska. Stalo se tak po ofenzivě Kremlu do Charkovské oblasti a ukrajinského města Vovčansk.Tento týden naléhali vysocí demokraté a republikáni ve Washingtonu na Bílý dům, aby šel ještě dál. Skupina senátorů v dopise vyzvala Bidena, aby „okamžitě ukončil“ „omezení“ své administrativy v používání raket dlouhého doletu poskytovaných USA a jejich spojenci z NATO.Bez toho by Kyjev „jen těžko dosáhl vítězství“ a trpěl by „smrtí, ztrátami a strádáním“, protože Rusko by z této politiky těžilo a pokračovalo by v bušení do Ukrajiny, uvedli. „Musíme odstranit pouta a poskytnout Ukrajině všechny výhody,“ řekl republikánský senátor Roger Wicker.Senátoři tvrdili, že „sofistikované“ západní zbraně by mohly něco změnit a donutit Rusko bránit svůj „týl“. Uvedli, že zpoždění Bílého domu při poskytování tanků Abrams, letounů F-16 a dalších amerických zbraní je „politováníhodné“.V projevu v Německu minulý týden americký ministr obrany Lloyd Austin uvedl, že údery dlouhého doletu by průběh války ve prospěch Ukrajiny nezvrátily. Uvedl, že Rusko již přesunulo své klouzavé bomby zpět mimo dosah amerických systémů dlouhého doletu Atacms.Austin uvedl, že Kyjev vyvinul schopnosti zasahovat cíle mimo dosah anglo-francouzských raket Storm Shadow. Ukrajina používá k úderům na Moskvu i mimo ni bezpilotní letouny dlouhého doletu domácí výroby.Její operace jsou stále úspěšnější. V pondělí útok dronu uzavřel tři moskevská letiště. Jiný útok na začátku tohoto měsíce poškodil ropnou rafinerii na okraji hlavního města. Ve středu se objevily zprávy, že drony se zaměřily na leteckou základnu v Murmansku v ruském polárním kruhu 1800 km od ukrajinských linií.Matthew Savill, ředitel vojenských věd v londýnském obranném thinktanku Rusi, uvedl, že Ukrajina předem neinformovala spojence o svém srpnovém překvapivém vpádu do ruské Kurské oblasti. „Změnilo to debatu o eskalaci a použití zbraní dlouhého doletu uvnitř Ruska,“ řekl.Upozornil, že bude „velmi, velmi těžké vyřadit“ ruské letecké základny, které jsou „většinou hodně betonové“ a „stovky kilometrů“ za frontovou linií. Střely Atacms s kazetovými pumami by byly účinnější než Storm Shadows bez kazetové výzbroje, navrhl.