Jak dlouho mohou američtí zákonodárci ignorovat záběry Izraelem vražděných dětí v Gaze?

12. 9. 2024

čas čtení 4 minuty

Izraelský útok na Gazu byl popsán jako první živě přenášená genocida na světě, což dokládá množství strašidelných videí a fotografií, které dokládají hrůzy, jež byly v uplynulých 11 měsících napáchány na palestinské enklávě. Záběry dětí s končetinami utrženými izraelskými výbušninami, zoufalých matek držících v náručí své mrtvé děti, těl vykopávaných z masových hrobů - jsou snadno dostupné a někdy zdánlivě nevyhnutelné pro pravidelné čtenáře hlavních novin, uživatele sociálních médií a diváky dokonce i korporátních televizních stanic, jako je CNN, míní Jake Johnson na webu Commondreams.

Lze tedy předpokládat, že členové Kongresu Spojených států - orgánu, který pomáhal vyzbrojovat a financovat neúprosnou válku Izraele proti Gaze - viděli mnoho stejných fotografií a videí jako americká veřejnost, jejíž většina podporuje zastavení prodeje amerických zbraní izraelské vládě, dokud útok neskončí.

Proč tedy tolik amerických zákonodárců a politických představitelů - včetně prezidenta Joea Bidena, demokratické kandidátky Kamaly Harrisové a republikánského kandidáta Donalda Trumpa - pokračuje v podpoře války navzdory snadno dostupným vizuálním důkazům o nesmírném utrpení, které způsobila?

„Je to v televizi, na obrazovce vašeho telefonu a počítače, na sociálních médiích,“ napsal v pondělí pro Middle East Eye vědec a aktivista za lidská práva Omar Suleiman. „Zdravé svědomí nemůže jednoduše ignorovat zohavená těla desítek tisíc mrtvých palestinských dětí.“

„Genocida v Gaze je genocidou americkou,“ dodal Sulejman, “a je nejvyšší čas, aby se Američané smířili se spoluúčastí své vlády na válečných zločinech, které tak často spojují s historickými hegemonistickými soupeři.“

Tento článek obsahuje fotografie pořízené v Gaze zhruba za poslední týden a zaměřuje se zejména na škody, kterým jsou děti a jejich blízcí vystaveni v důsledku vojenské kampaně, jejíž konec je v nedohlednu, protože izraelský premiér Benjamin Netanjahu brání jednání o příměří.

Podle OSN většinu obětí jedenáct měsíců trvajícího izraelského útoku na pásmo Gazy tvoří ženy a děti - ačkoli ušetřen nebyl nikdo.

Kromě katastrofálních fyzických ztrát, které si izraelský útok vyžádal, způsobila válka dětem v Gaze to, co jedna z matek nazvala „naprostou psychickou destrukcí“, která se bude projevovat po celé generace.

Tváří v tvář důkazům o rozsáhlých izraelských zvěrstvech se republikánští zákonodárci rozhodli zaujmout vysloveně genocidní postoje a zároveň se pokoušejí omluvit izraelské válečné zločiny poukazem na děsivý útok vedený Hamásem ze 7. října, při němž zahynulo více než 1 100 lidí.

Reprezentant Tim Walberg (R-Mich.) během březnové akce voličům řekl, že USA „by neměly vydat ani cent na humanitární pomoc“ pro Gazu a že „by ji měl potkat osud Nagasaki a Hirošimy“.

Na lednovou otázku Medey Benjaminové z CodePink, zda „viděl obrázky všech těch zabitých dětí“ v Gaze, republikán Brian Mast (R-Fla.) odpověděl: „To nejsou nevinní palestinští civilisté.“

Jiní, jako například Biden a Harris, věnují pozornost utrpení obyčejných obyvatel Gazy a zároveň odmítají podpořit zbrojní embargo vůči Izraeli, což je podle zastánců této politiky nutný posun, který by přiměl neústupného izraelského premiéra k přijetí dohody o příměří a propuštění rukojmích.

„To, co vidíme každý den v Gaze, je zničující,“ prohlásila Harrisová v březnu, než se stala kandidátkou Demokratické strany na prezidentku v roce 2024.

Během svého projevu minulý měsíc, kdy přijímala demokratickou nominaci, Harrisová použila pasivní tón, aby odsoudila „to, co se stalo v Gaze“, a dodala, že „rozsah utrpení je srdcervoucí“, jako by to bylo způsobeno přírodní katastrofou, a ne úmyslným politickým rozhodnutím Izraele a jeho hlavního spojence a dodavatele zbraní Spojených států.

Nicméně ne každý americký zákonodárce ignoroval nebo se snažil ospravedlnit zvěrstva Izraele v Gaze.

Reprezentantka Rašída Tlaibová (D-Mich.), jediná palestinská Američanka v Kongresu, během dubnového projevu prosila své kolegy, aby podpořili trvalé příměří, a poukazovala na „obrázky dětí v Gaze, které slaví Íd na troskách svých domovů, škol a masdžidů“.

Senátor Bernie Sanders (I-Vt.) v červnu vystoupil na půdě Senátu s fotografiemi palestinských dětí umírajících hlady v důsledku izraelského obléhání, které v celé enklávě vyvolalo hladomor.

Celý článek v anglickém originále ZDE

