Kto je hlavnou prekážkou mierového usporiadania v Gaze?

12. 9. 2024 / Daniel Veselý

Konflikt v Gaze, ktorý má zreteľne genocídnu povahu, trvá už 11 mesiacov a neexistujú reálne šance na jeho ukončenie. Zatiaľ čo z úst mnohých západných politikov, predovšetkým šéfa diplomacie USA Antonyho Blinkena, často počúvame, že hlavnou prekážkou pokoja zbraní v ťažko skúšanom Pásme Gazy je hnutie Hamas, dostupný dôkazný materiál kladie vinu za neúspešné rokovania na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Článek původně vyšel na webu slovenského deníku Pravda



Ten pretrvávajúce ťaženie v Gaze považuje za záruku svojho politického prežitia. Nejde pritom len o skončenie nesmierne krvavého konfliktu. Ide aj o prepustenie zostávajúcich izraelských rukojemníkov v rukách militantov z Hamasu, čo – ako sme stále uisťovaní – má byť jednou z priorít izraelského kabinetu. V samotnom Izraeli sa proti vládnej politike búria nie len rodiny rukojemníkov, ale aj státisíce ďalších ľudí, ktorí z kolapsu diplomatických rokovaní o navrátení spoluobčanov obviňujú Netanjahuovu vládu.

Netanjahu vojnu potrebuje





Pokiaľ budeme pozorne počúvať zainteresované strany z USA, Egypta i z Izraela zúčastňujúce sa rozhovorov, dozvieme sa, že hlavnou prekážkou urovnania krvavého sporu a navrátenia rukojemníkov je už niekoľko mesiacov Benjamin Netanjahu. Všetky výroky zasvätených hlasov boli verejnosti tlmočené tlačou USA aj Izraela. Preto by nikto nemal pochybovať o ich autenticite. Izraelský premiér vedome a systematicky sabotoval a sabotuje úsilie nastoliť trvalé prímerie, hoci si je dobre vedomý, že svojím obštrukčným konaním ohrozuje životy svojich spoluobčanov v zajatí Hamasu.

Benjamin Netanjahu sa teda už niekoľko mesiacov bráni akejkoľvek dohode s Hamasom. Čím dlhšie jeho genocídne ťaženie potrvá, tým istejšia bude jeho vlastná politická pozícia. Hoci premiérov pád je do budúcnosti nevyhnutný. Len čo v Pásme Gazy nastane pokoj zbraní a zostávajúci rukojemníci budú prepustení, začne sa odpočet konca politickej kariéry skorumpovaného a zločinného politika, ktorému hrozí väzenie za podvody a korupciu. Nehľadiac na pravdepodobné obvinenie z vojnových zločinov spáchaných v Gaze a možné vyšetrovanie bezpečnostného zlyhania v súvislosti so 7. októbrom.

Čím dlhšie Netanjahuovo genocídne ťaženie potrvá, tým istejšia bude jeho vlastná politická pozícia. Hoci premiérov pád je do budúcnosti nevyhnutný.







Izraelský denník Haaretz už na sklonku marca citoval bývalého popredného spravodajského operatívca, ktorý bol v styku s izraelským vyjednávacím tímom. Podľa jeho mienky existujú čoraz zjavnejšie indície, že Netanjahu robí všetko pre to, aby zmaril uzavretie dohody o prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Údajne už v marci zdržiaval rokovania svojho vojnového kabinetu a bránil izraelským vyjednávačom zúčastniť sa na rozhovoroch. Podľa ďalšieho izraelského činiteľa, ktorého citoval 5. mája denník New York Times, bol už dohovor medzi Izraelom a Hamasom takmer uzavretý, lenže Netanjahu tvrdošijne trval na práve Izraela po krátkej prestávke obnoviť boje. Navyše presadzoval pozemnú inváziu do Rafahu.





Úmyselná sabotáž mieru





Izraelský premiér si kládol ďalšie podmienky aj po tom, čo Hamas v júli urobil zásadný ústupok: militantné hnutie ovládajúce Gazu vyjadrilo ochotu akceptovať dohodu aj bez toho, že by sa Izrael vopred zaviazal k úplnému a trvalému prímeriu v prvej fáze pokoja zbraní, keď by začalo prepúšťať izraelských rukojemníkov. To ocenil aj prezident Biden. Akurát že Netanjahu prišiel s neoddiskuto­vateľnou podmienkou opätovného rozpútania bojov po uplynutí prvej fázy dohody o prímerí a po prepustení rukojemníkov. O tom v júli informovala webová stránka Times of Israel.

Netanjahu neskôr zmaril úsilie mediátorov požiadavkou na kontrolu tzv. filadelfského koridoru. Jeden izraelský bezpečnostný operatívec to charakterizoval ako „úmyselnú sabotáž“ dohody. Dodal, že šesť izraelských rukojemníkov usmrtených na konci augusta Hamasom by bolo pravdepodobne nažive, keby Netanjahu nekládol nesplniteľné požiadavky.

Začiatkom septembra Hamas apeloval na USA, aby na izraelskú vládu vyvinuli efektívny tlak na dosiahnutie dohody o prímerí v Gaze. Ale premiér Netanjahu konštatoval, že žiadna dohoda sa nepripravuje. „Bohužiaľ, zmluva nie je na programe dňa. Urobíme ale všetko pre to, aby sme Hamas prinútili uzatvoriť dohodu a zároveň zabránili Iránu zásobovať teroristickú enklávu v Gaze," uviedol v talk show Fox and Friends.

