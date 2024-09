Více než milion lidí v Gaze je bez jídla

12. 9. 2024

Pomoc se do Gazy nedostává, varují humanitární skupiny



Zdravotnické potřeby, zubní kartáčky a šampony také uvízly v zácpě kamionů, které nesměly vjet do Gazy z Egypta.

Skupiny poskytující pomoc uvedly, že více než milion lidí v Gaze nebude mít tento měsíc dostatek potravin, zatímco maso a čerstvá zelenina v automobilech se kazí při čekání na průjezd izraelskými kontrolními stanovišti a tisíce balíků s potravinovou pomocí, zdravotnickým materiálem a dokonce i zubními kartáčky a šampony zůstávají uvízlé v zácpě nákladních automobilů, které nesmějí vjet z Egypta. Skupiny poskytující pomoc uvedly, že více než milion lidí v Gaze nebude mít tento měsíc dostatek potravin, zatímco maso a čerstvá zelenina v automobilech se kazí při čekání na průjezd izraelskými kontrolními stanovišti a tisíce balíků s potravinovou pomocí, zdravotnickým materiálem a dokonce i zubními kartáčky a šampony zůstávají uvízlé v zácpě nákladních automobilů, které nesmějí vjet z Egypta.

„Odhadujeme, že v září zůstane bez jídla více než milion obyvatel Gazy,“ řekl Sam Rose, vrchní zástupce ředitele agentury OSN pro pomoc Palestincům (Unrwa) v Gaze. „Více než polovině léků v našich zdravotnických střediscích dochází zásoby, stejně jako chloru na čištění vody a dalších základních zásob.“



Dodal, že Unrwa se uchýlila ke snaze dovážet jednotlivé položky, jako je mýdlo, protože soupravy obsahující vedle něj řadu položek, například prací prášek, byly zablokovány.



„Domníváme se, že nám lépe poslouží, když dovezeme kostky mýdla, než abychom se pokoušeli o něco složitějšího,“ řekl. „To ukazuje, jak zoufalá situace nastala - jsme omezeni na to, abychom se snažili o naprosté minimum pro zlepšení hygienických podmínek, což je v situaci, kdy roste riziko infekčních onemocnění, hrozný stav.“



„Dostává se k nám tak málo pomoci, že nemůžeme uspokojit základní potřeby,“ dodal.



Amed Khan, zakladatel humanitární organizace Elpida, uvedl, že jeho skupina se již několik měsíců neúspěšně pokouší dopravit na území Gazy zdravotnický materiál.



Množství vstupující pomoci je podle něj „naprosté minimum potřebné k tomu, aby lidé okamžitě nezemřeli hlady. Mohli by zemřít za tři roky na dlouhodobou podvýživu, ale toto je minimální množství kamionů potřebné k tomu, aby lidé nezemřeli okamžitě a vyhnuli se mezinárodnímu pobouření.“



Khan poukázal na údaje OSN, které ukazují, že za čtyři měsíce od doby, kdy izraelské síly převzaly kontrolu nad hraničním přechodem Rafáh , je v Gaze vážný nedostatek pomoci. V červenci vjíždělo denně v průměru 100 nákladních aut, převážně přes jižní přechod Kerem Šalom. V srpnu se tento počet snížil na polovinu, zatímco v září zatím vstoupilo jen 147 nákladních vozidel, ačkoli organizace dodala, že ve zprávách mohou být mezery kvůli nebezpečí, které hrozí pracovníkům monitorujícím vstup pomoci na přechody.



Údaje izraelského vojenského orgánu Cogat, který dohlíží na vstup všeho možného, od pomoci až po přísun dováženého zboží do Gazy, ukazují vyšší počet nákladních vozidel přijíždějících k přechodům z izraelské strany hranice.



Humanitární pracovníci tento rozdíl přičítají rozdílným rozměrům nákladních vozidel a procesu kontroly ze strany Cogatu, který vyžaduje, aby nákladní vozidla byla částečně prázdná, a také tomu, že některá nákladní vozidla převážejí zboží, které není určeno k poskytování pomoci a je určeno k prodeji na místních trzích, často za ceny, které jsou pro mnohé nedostupné.



„V důsledku zpoždění v Kerem Šalom uvízly v Egyptě tisíce kamionů, které každý měsíc zaplatí několik milionů dolarů na poplatcích za zdržení,“ řekl Rose.



Uvnitř Gazy distribuci pomoci komplikuje nedostatek pohonných hmot, izraelské vojenské silnice a kontrolní stanoviště. Je také velmi nebezpečná: podle úřadu OSN pro humanitární záležitosti Ocha bylo v Gaze za 11 měsíců bojů zabito 280 humanitárních pracovníků, z nichž většinu zaměstnává Unrwa.



Ve zprávě, kterou koncem srpna zveřejnily více než dvě desítky nevládních organizací, včetně Mercy Corps, Oxfamu a Anery, se uvádí, že mezi „nejvýznamnější překážky“ patří průtahy izraelských úřadů při schvalování vstupu nákladu do Gazy.



Zpráva popisuje hromady pomoci - včetně plenek, oblečení a potravinových balíčků - v Egyptě, které se nemohou dostat do Gazy od května, kdy izraelské síly obsadily hraniční přechod Rafáh na straně Gazy. Zpráva rovněž uvádí, že izraelské úřady povolují pouze třem konvojům o 30 nákladních vozidlech, aby se každý týden pokusily projít přes přechod známý jako Brána 96 poblíž města Gazy.



Možnost vjezdu kamionů s humanitární pomocí do Gazy „závisí na libovůli izraelských sil“, uvádí zpráva a dodává, že často je k bráně 96 povolen přístup nanejvýš 15 kamionům týdně. Organizace jako Lékaři bez hranic uvádějí, že v důsledku toho izraelské úřady po dobu tří měsíců zablokovaly 4 000 balíků obsahujících například mýdlo a zubní kartáčky. Organizace Mercy Corps uvedla, že jí trvalo čtyři měsíce, než se jí podařilo doručit 1 000 potravinových balčků a 1 000 sad hygienických potřeb do severní části Gazy poté, co izraelské úřady zavedly nové celní požadavky.



Khan si zoufá nad tím, co považuje za chybějící systém distribuce humanitární pomoci, zejména poté, co americká armáda v červenci ukončila projekt výstavby plovoucího mola pro humanitární pomoc u Gazy v hodnotě 230 milionů dolarů..



„Je tu hromada lidí, kteří se snaží dělat to nejlepší, co mohou, ad hoc způsobem, se zátarasy všude kolem, ale nikdo nemůže říct, že máme systém,“ řekl. „Existuje systém, který blokuje všechno, ale jen máloco jiného.“



„Když budu chtít zítra poslat zdravotnické vybavení za milion dolarů, kam ho pošlu? Neexistuje žádná odpověď,“ řekl. „Možnosti jsou spolupracovat s Cogatem nebo dovážet přes Jordánsko, ale to je velmi pomalý proces.“



Khan, bývalý poradce Billa Clintona se zkušenostmi s dodávkami pomoci do Afghánistánu, na Ukrajinu a do Rwandy, obvinil to, co označil za nedostatečnou péči politiků o to, aby se pomoc dostala do Gazy.



„Ani jeden z rozhodujících činitelů na planetě se o tento problém nezajímá, ačkoli všichni na místě jsou připraveni jednat. Ale pro nikoho, kdo je u moci, humanitární pomoc civilistům v Gaze prostě není prioritou,“ řekl.



Dodal: „Je to nejhorší situace, s jakou jsem se kdy setkal. Nikdy nenastane situace, kdy se snažíte pomoci lidem uvnitř hranice, kterou kontroluje spojenec, který však nechce, aby se pomoc dostala k lidem, kterým se snažíte pomoci.“



Humanitární pracovníky dále znepokojily nepotvrzené zprávy o tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu pověřil izraelskou armádu, aby prověřila, zda by mohla převzít distribuci pomoci uvnitř Gazy. Obávají se, že by to ještě více zbrzdilo úsilí o pomoc. Izraelská armáda odkázala otázky týkající se této záležitosti na společnost Cogat, která na žádost o komentář k této záležitosti ani k údajům, které ukazují na snížené množství pomoci do Gazy, neodpověděla

